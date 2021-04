KIA bất ngờ tung Sportage facelift cận kề ngày ra mắt phiên bản mới

KIA vừa cho ra mắt một phiên bản nâng cấp của mẫu xe Sportage với tên gọi Nightfall Edition, được định vị nằm giữa cấu hình LX và EX với sự thay đổi chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp các trang bị đi kèm.

Trên thực tế, Sportage thế hệ mới dự kiến sẽ được ra mắt trong khoảng một vài tuần tới. Chính vì vậy, việc KIA bất ngờ tung thêm một phiên bản nâng cấp cho đời xe cũ quả thực gây khó hiểu cho cả giới truyền thông và người dùng. Nhiều chuyên gia nhận định, đây có thể là động thái "xả kho" hàng tồn để chào đón phiên bản mới của hãng xe xứ Hàn.

Bên cạnh việc ra mắt phiên bản Nightfall Edition, hai phiên bản LX và EX của dòng Sportage cũng được KIA bổ sung thêm gói trang bị Value Edition Package (cho bản LX) với mâm xe 18 inch sơn màu xám, nút bấm khởi động, smart-key, Start/Stop và ghế trước có sưởi. Trên bản EX nay có luôn cửa sổ trời cỡ lớn, bản EX Tech Package và SX Turbo có bản đồ định vị kỹ thuật số cải tiến với độ chính xác và đa dạng cao hơn.

Xe được trang bị sẵn hàng loạt hệ thống an toàn như: phòng tránh va chạm trước, cảnh báo người đi đường, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn,… cảnh báo người lái mất tập trung và đèn pha thông minh nay mặc định xuất hiện trên mọi cấu hình KIA Sportage ngoại trừ bản thấp nhất LX Value Edition Package.

KIA Sportage phiên bản nâng cấp được bán ra với 2 tùy chọn động cơ, bao gồm loại sử dụng động cơ I4 2.4L, sản sinh công suất 181 mã lực/237 Nm mô-men xoắn và loại sử dụng động cơ I4 tăng áp 2.0L, sản sinh công suất 240 mã lực/353 Nm mô-men xoắn.

Giá bán của KIA Sportage thế hệ hiện tại được cập nhật lần cuối cùng với mức khởi điểm 24.100 USD (~555 triệu VND), bản Nightfall Edition khởi điểm từ 28.100 USD (~647 triệu VND) trong khi cấu hình SX Turbo cao nhất khởi đầu ở mức 33.750 USD (~777 triệu VND).