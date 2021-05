KIA Carnival nguỵ trang và chính thức chạy thử tại Việt Nam

Trên các trang mạng xã hội vừa chia sẻ hình ảnh hai mẫu xe 7 chỗ KIA Carnival với logo cũ trong tình trạng ngụy trang và chạy thử. Theo hình ảnh được chụp lại có thể là phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp, bởi lưới tản nhiệt phía trước của xe có sự khác biệt. Cụ thể, một chiếc sở hữu lưới tản nhiệt với các điểm nhấn là các ô hình chữ nhật mạ crôm sáng, trong khi mẫu xe còn lại có lưới tản nhiệt phủ nước sơn đen với các thanh nan xếp dọc vào nhau.

Nếu so sánh với mẫu Sedona mở bán tại Hàn Quốc, hai phiên bản xuất hiện tại Việt Nam có chi tiết lưới tản nhiệt hoàn toàn khác biệt. Về kích thước, KIA Sedona 2021 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 5.155 x 1.995 x 1.740 mm. So với thế hệ trước, Sedona mới dài và rộng hơn. Chiều dài cơ sở của xe cũng được nâng lên 30 mm do sử dụng khung gầm mới.

Nhìn qua kính, có thể thấy khá rõ khu vực vô-lăng, đồng hồ, màn hình trung tâm và bệ trung tâm. Hiện chưa rõ KIA Sedona thế hệ mới khi bán tại Việt Nam sẽ có các tùy chọn động cơ nào. Trong khi tại thị trường nước ngoài, xe có các lựa chọn động cơ sau: máy dầu, dung tích 2.2L, cho công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm.

Ở bản động cơ xăng, dung tích 3.5L, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 322 Nm Và một bản động cơ tương tự nhưng cho công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 355 Nm. Hộp số mặc định là loại tự động 8 cấp.

Tại thị trường trong nước, mẫu xe KIA Sedona cạnh tranh với các đối thủ Ford Tourneo và Peugeot Traveller và đang có mức khá tốt và được nhiều khách hàng ưa chuộng.