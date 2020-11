Kia Morning gây thất vọng khi nhận "0 sao" trong bài kiểm tra an toàn

Kia Picanto (hay còn gọi là Kia Morning tại một số thị trường) đã tham gia chương trình kiểm tra mức độ an toàn do NCAP Châu Mỹ La-tinh và Caribe tổ chức. Kết quả bài thử nghiệm va chạm trực diện (nhỏ và mạnh) và va chạm bên (nhỏ và mạnh), chiếc xe đạt 0% về khả năng bảo vệ người lớn trong xe, 29% đối với trẻ em trên xe và 51% đối với người đi bộ, các công nghệ hỗ trợ an toàn của xe chỉ đạt 7%.

Vào năm 2017, Kia Picanto thế hệ thứ ba đã đạt ba sao qua bài kiểm tra của NCAP Châu Âu, với 79% khả năng bảo vệ người lớn trên xe, 64% cho hành khách là trẻ em, 54% với người đi bộ và 25% với các hệ thống hỗ trợ an toàn.

Theo Chương trình Đánh giá Xe Mới (NCAP) cho Châu Mỹ Latinh và Caribe, Kia Picanto được sử dụng là phiên bản tiêu chuẩn với 1 túi khí cho người lái, nhưng ngay cả khi đã lắp thêm túi khí cho hành khách, kết quả vẫn không khác biệt nhiều. Hơn nữa, ABS và ESC không phải là trang bị tiêu chuẩn trong khi túi khí bên thân và đầu không có sẵn ngay cả dưới dạng tùy chọn tại khu vực này.

Ông Alejandro Furas - Tổng thư ký của NCAP La-tinh chia sẻ: “Thật khó tin khi một nhà sản xuất ôtô toàn cầu như Kia cung cấp Picanto với 6 túi khí, công nghệ bảo vệ người đi bộ và trang bị tiêu chuẩn ESC với giá 8.700 euro (10.185 USD ~ 236 triệu VND) tại các thị trường châu Âu, trong khi ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe của chúng tôi, chiếc xe có mức độ an toàn kém như vậy”.

“Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của châu Âu thậm chí không được cung cấp dưới dạng tùy chọn ở Mỹ La-tinh. Kia cần thực hiện những cải tiến cần thiết cho Picanto cũng như toàn bộ dòng sản phẩm của hãng ở Mỹ Latinh và khu vực Caribe ngay bây giờ ”, ông nói thêm.