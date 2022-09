Kia Sorento bản Hybrid về đại lý cuối năm, rục rịch nhận cọc

Một số đại lý của Kia đang triển khai nhận cọc mẫu Sorento phiên bản Hybrid - Sorento PHEV. Tuy nhiên, việc "giữ chỗ" sản phẩm này không đồng đều giữa các khu vực.

Cụ thể, Thaco là đơn vị lắp ráp và phân phối xe Kia tại Việt Nam. Các đại lý được phân thành hai nhóm chính: nhóm thuộc quyền quản lý của Thaco gọi là chi nhánh, thứ hai là nhóm tư nhân khai thác gọi là đại lý.

Trong đó, các đơn vị chào hàng, nhận đặt cọc với Kia Sorento phiên bản Hybrid chủ yếu là đại lý tư nhân.

Theo một số tư vấn bán hàng, xe sẽ có tùy chọn 6 hoặc 7 ghế, nhưng chưa rõ số phiên bản. Mức giá và trang bị của Sorento Hybrid cũng chưa được tiết lộ. Thời gian giao xe có thể vào tháng 11-12 năm nay. Bản Hybrid sẽ được lắp ráp trong nước như các phiên bản đang phân phối.