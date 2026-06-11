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Thứ năm, ngày 11/06/2026 15:00 GMT+7

KIA Sportage, Sorento chốt giá ở Việt Nam, lần đầu xuống hơn 700 triệu đồng

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Khải Phạm Thứ năm, ngày 11/06/2026 15:00 GMT+7
KIA Sportage, Sorento vừa được cấp ở thị trường Việt Nam với điểm nhấn là mức giá rẻ nhất từ trước đến nay khi khởi điểm 769 triệu đồng.
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Sau một tuần ra mắt, bộ đôi SUV hạng C và D nhà KIA đã chính thức được nhà sản xuất Thaco công bố mức giá khiến nhiều người “giật mình”.

KIA Sportage có gì?

Phiên bảnGiá niêm yết (triệu đồng)
Sportage 2.0G Deluxe769
Sportage 2.0G Luxury839
Sportage 1.6 Turbo Hybrid Premium999
Sportage 1.6 Turbo Hybrid Signature1.049
Sportage 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD1.099

Bảng giá KIA Sportage 2026.

New KIA Sportage được bán ở thị trường Việt Nam với 5 phiên bản trang bị khác nhau cùng những thay đổi đáng kể về thiết kế và động cơ.

Ở ngoại hình, KIA Sportage 2026 sở hữu diện mạo đầu xe mới mang cảm giác hiện đại với cụm đèn Star-map tương tự Sorento hay Carnival thế hệ mới. Đèn pha LED thiết kế lại với chùm 4 bóng đặt dọc kèm định vị ban ngày mới.

Các bản hybrid của Sportage sử dụng la-zăng 18 inch. Hệ thống treo vẫn là loại Macpherson phía trước và liên kết đa điểm phía sau. Xe tăng chiều dài đôi chút so với bản tiền nhiệm, còn chiều cao thì ngược lại. Chiều rộng và trục cơ sở không đổi.

KIA Sportage 2026 có sự thay đổi về thiết kế.

Sportage hybrid có nội thất giữ nguyên cách sắp xếp như bản tiền nhiệm thuần động cơ đốt trong, riêng thiết kế vô-lăng kiểu hai chấu, đáy phẳng là trang bị mới. Màn hình giải trí và màn hình tốc độ nối liền dạng cong, kích thước đều 12,3 inch. Cần số điện tử dạng núm xoay.

Động cơ trên 2 phiên bản này là loại Smartstream 2.0L, sản sinh công suất 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước

Trên phiên bản cao nhất Sportage 1.6 Turbo Signature AWD, điểm khác biệt duy nhất là hệ thống dẫn động 2 cầu AWD. Với hệ dẫn động này, người lái có thêm 3 tùy chọn chế độ lái địa hình (Snow, Mud, Sand) ngoài 4 chế độ lái tiêu chuẩn (Normal, Eco, Sport, My Drive).

Động cơ Smartream 1.6L kết hợp cùng mô-tơ điện cho tổng công suất 232 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp.

KIA Sorento giá từ 1,319 tỷ đồng

Phiên bảnGiá niêm yết (tỷ đồng)
Sorento 1.6 Turbo Hybrid Signature1,349
Sorento 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD1,399

Bảng giá KIA Sorento 2026.

So với đời cũ, thiết kế KIA Sorento hybrid 2026 sở hữu mặt ca-lăng mới, lưới tản nhiệt khỏe khoắn hơn và nối liền đèn pha chùm 4 bóng đặt dọc. Đèn hậu cũng mang tạo hình mới, góc cạnh hơn.

Sorento hybrid 2026 giữ nguyên kích thước so với thế hệ tiền nhiệm. Cả hai bản đều sử dụng vành 19 inch với phong cách phảng phất xe điện.

KIA Sorento hybrid mới ra mắt Việt Nam.

Nội thất Sorento hybrid sở hữu vô-lăng phong cách mới nhất nhà Kia với thiết kế hai chấu, đáy phẳng. Khoang lái vẫn quen thuộc với màn hình cong, kết hợp màn hình tốc độ và màn hình giải trí đều 12,3 inch. Các nút chỉnh chức năng bên dưới màn hình này hầu hết là cảm ứng.

Tất cả các ghế trên Sorento hybrid đều bọc da. Riêng ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí và tích hợp tính năng thông gió làm mát, sưởi. Tiện nghi trên Sorento hybrid gần như ở mức đầy đủ với một mẫu xe cỡ D, như màn hình HUD, đèn viền nội thất, rèm che nắng, âm thanh 12 loa Bose…

Động cơ hybrid trên KIA Sorento 2026 là sự kết hợp máy xăng tăng áp 1.6 và mô-tơ cho tổng công suất 232 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 6 cấp, dẫn động một hoặc hai cầu. Hãng công bố mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp khoảng 4,8 lít/100 km.

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