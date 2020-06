KIA tung thêm hai phiên bản hiệu suất cao cho dòng xe Morning tại châu Âu

Ở phiên bản nâng cấp giữa đời lần này, KIA Morning 2021 mang đến một diện mạo ngoại thất và nội thất hoàn toàn mới. Phiên bản 2021 vẫn được phân phối với 2 biến thể GT-Line và X-Line. Các phiên bản KIA Morning 2021 sẽ có mặt tại châu Âu: tiêu chuẩn, X-Line và GT-Line​.

Ở phong cách thiết kế, KIA Morning 2021 có một sự thay đổi đáng chú ý về ngoại thất, đặc biệt với biến thể X-Line thể thao và biến thể GT-Line lấy cảm hứng từ dòng xe SUV. Cả 2 phiên bản trên đều trang bị lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng với viền chrome bao quanh, trong đó dải chrome bên dưới và ôm trọn vào trong mí đèn pha.

Phiên bản KIA Morning nguyên mẫu.

Phiên bản KIA Morning GTLine tại thị trường châu Âu.

Phiên bản KIA Morning X-Line tại thị trường châu Âu.

Hệ thống đèn pha được thiết kế đẹp mắt và tích hợp 4 bóng LED chạy ban ngày bên trong. Biến thể GT-Line sở hữu điểm nhấn bằng các đường highlight màu đỏ trong khi bản GT-Line được trang trí với các đường viền đen xung quanh xe.

Ở phía sau, KIA Morning 2021 trang bị đèn LED được đồ họa mới và thiết kế đèn sương mù mỏng hơn. Ngoài ra, cả Morning GT-Line và X-Line đều được làm mới với thiết kế cản trước và sau đặc trưng hầm hố và góc cạnh hơn.

Khi mua xe Morning 2021. khách hàng thị trường châu Âu có thể lựa chọn giữa 10 màu sơn ngoại thất và 2 tùy chọn kiểu mâm xe khác nhau. Trong đó bao gồm mâm 14 inch đa chấu và mâm 16 inch cắt kim cương hai tông màu.

Về nội thất, bản nâng cấp 2021 bổ sung màn hình thông tin giải trí cải tiến và các tùy chọn tùy chỉnh mới. Màn hình cảm ứng 8 inch lớn hơn với tính năng điều hướng được ghép nối với màn hình kỹ thuật số 4.2 inch độ phân giải cao. Hệ thống thông tin giải trí cung cấp kết nối Bluetooth tiêu chuẩn, Apple CarPlay và Android Auto, cũng như dịch vụ UVO Connect 'Phase II'.

Tùy thuộc vào từng biến thể và thị trường, khoang nội thất của KIA Morning 2021 được trang bị ghế da tổng hợp, bọc vải in họa tiết. Một số chi tiết được trang trí màu đen, bạc hoặc đen bóng. Để tạo thêm điểm nhấn, khách hàng có thể lựa chọn các màu nội thất mới như Xanh neon, Cam, Đỏ, Xanh lá.

Ở châu Âu, phiên bản nâng cấp được phân phối thêm 2 tùy chọn động cơ xăng Smart Dream 3 xy lanh bao gồm: động cơ hút khí tự nhiên 1.0L, cho công suất 66 mã lực và động cơ T-GDi tăng áp 1.0L có công suất 99 mã lực.

Cấu hình động cơ mới được công bố tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường hơn so với thế hệ trước nhờ vào Hệ thống kiểm soát nhiệt độ động cơ (ITMS) mới. Phiên bản 2021 cung cấp tùy chọn hộp số tự động (AMT) dựa trên hộp số tay 5 cấp.

KIA Morning 2021 được trang bị gói an toàn được nâng cấp, bao gồm Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao mới (ADAS) và một loạt các hệ thống an toàn chủ động mới. Và các hệ thống an toàn này sẽ bao gồm Hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù. Hỗ trợ tránh va chạm giao thông cắt ngang phía sau, Hỗ trợ chống va chạm phía sau, Hỗ trợ giữ làn đường, Hỗ trợ tránh va chạm phía trước và Cảnh báo người lái.

Với tính năng Hỗ trợ giữ làn đường, xe sử dụng camera và cảm biến phía trước để theo dõi vạch kẻ đường để giữ xe ở giữa làn đường. KIA Morning 2021 cung cấp thêm tính năng Tín hiệu dừng khẩn cấp và Khởi hành ngang dốc.

Một trong những thay đổi đáng chú ý khác ở phiên bản nâng cấp 2021 đó là KIA Morning/KIA Picanto sẽ đổi tên thành Morning Urban. Tuy nhiên đây có thể chỉ là một cách để truyền thông vì trên thực tế có lẽ khách hàng sẽ quen thuộc với 2 cái tên gốc hơn. KIA Morning facelift 2021 sẽ bắt đầu mở bán ở Châu Âu trong mùa thu năm 2020 và ở thị trường Anh là dịp cuối năm nay.