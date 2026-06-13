Kiểm điểm Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục Chuyên biệt Phú Thọ ký giấy vận động tài trợ trái quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa ban hành thông báo số 36/TB-SGD&ĐT về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Trường Giáo dục Chuyên biệt Phú Thọ. Kết quả kiểm tra cho thấy nhà trường đã thực hiện chưa đúng quy định về vận động tài trợ.

Trước đó, Báo Dân Việt đã phản ánh việc ông Đỗ Văn Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục Chuyên biệt Phú Thọ, ký giấy giới thiệu cho người không thuộc biên chế nhà trường đi vận động kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi phản ánh, các giấy giới thiệu này nhanh chóng được thu hồi.

Theo kết luận kiểm tra của Sở GD&ĐT Phú Thọ, ngày 14/5/2026, ông Đỗ Văn Chung đã ký 3 giấy giới thiệu cho ông Nguyễn Mạnh Phấn (trú tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) đi vận động hỗ trợ quà cho học sinh của trường.

Trường Giáo dục Chuyên biệt Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đến ngày 19/5, ông Chung liên hệ đề nghị thu hồi các giấy giới thiệu đã cấp. Nhà trường thu hồi được 2 giấy, còn 1 giấy không thu hồi được do đã được sử dụng để vận động tài trợ tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Kết quả xác minh cho thấy, thông qua việc vận động này, tổng số tiền tài trợ nhận được là 12 triệu đồng. Trong đó, 9 triệu đồng được ông Nguyễn Mạnh Phấn chuyển vào tài khoản nhà trường từ các nguồn hỗ trợ của xã Đồng Lương, xã Việt Hùng, xã Tam Nông và xã Hiền Quan; 3 triệu đồng còn lại do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ chuyển trực tiếp vào tài khoản của trường.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Giám hiệu, Chi bộ, bộ phận kế toán, thư ký nhà trường và ông Nguyễn Mạnh Phấn. Kết quả cho thấy toàn bộ số tiền vận động được đã được chuyển vào tài khoản của Trường Giáo dục Chuyên biệt Phú Thọ, không phát hiện dấu hiệu thất thoát hay sử dụng sai mục đích.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT xác định việc thực hiện vận động tài trợ chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành. Cụ thể, tại thời điểm ký giấy giới thiệu, nhà trường chưa xây dựng kế hoạch vận động tài trợ và chưa trình Sở GD&ĐT phê duyệt theo quy định của Thông tư 16/2018 của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, việc ông Đỗ Văn Chung ký giấy giới thiệu cho người ngoài đơn vị đi vận động tài trợ cũng không được bàn bạc, thống nhất trong Ban Giám hiệu.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Chung thừa nhận việc ký giấy giới thiệu là chưa đúng quy định, đã viết bản tường trình, báo cáo trước tập thể lãnh đạo và chi bộ nhà trường, đồng thời nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo đánh giá của Chi bộ Trường Giáo dục Chuyên biệt Phú Thọ, việc làm của ông Chung xuất phát từ mong muốn có thêm nguồn kinh phí chăm lo cho học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, do mới được giao phụ trách nhà trường, thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý nên đã thực hiện không đúng quy trình.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Giáo dục Chuyên biệt Phú Thọ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể và xem xét trách nhiệm cá nhân đối với ông Đỗ Văn Chung vì chưa thực hiện đúng các quy định liên quan đến vận động tài trợ.

Sở cũng yêu cầu nhà trường thực hiện đầy đủ các quy định về vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và công khai nguồn tài trợ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra.