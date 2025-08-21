Kiểm toán dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Ngày 21/8, thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, UBND tỉnh này vừa phối hợp với Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán đối với dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình; dự án tuyến đường độ từ TP.Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức đối tác công tư PPP.

Nội dung kiểm toán gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư các dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Phạm vi kiểm toán, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển Thái Bình từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/7/2025 và các thời kỳ trước, sau có liên quan; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ TP.Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức đối tác công tư từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/7/2025 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận bày tỏ, mong muốn thông qua hoạt động kiểm toán giúp tỉnh có thêm kinh nghiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Ảnh: T.Đạt

Các đơn vị được kiểm toán gồm: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên; Công ty TNHH Đầu tư PPP Đường ven biển Thái Bình; Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 2 tỉnh Hưng Yên chi nhánh khu vực 6; Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 2 tỉnh Hưng Yên chi nhánh khu vực 7; Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết, 2 dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình và dự án tuyến đường bộ từ TP.Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức đối tác công tư PPP đều là các công trình trọng điểm về giao thông, giúp địa phương mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp khó khăn nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của địa phương đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án.

Ông Nguyễn Khắc Thận mong muốn thông qua hoạt động kiểm toán giúp tỉnh có thêm kinh nghiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị, dự án. Qua đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn hiện nay.

Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan quán triệt đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm toán, chấp hành nghiêm quyết định của Kiểm toán Nhà nước, bố trí cán bộ chuyên môn làm việc với Đoàn Kiểm toán; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn Kiểm toán; bố trí sắp xếp thời gian làm việc với Đoàn Kiểm toán; giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán.

Về phía Kiểm toán Nhà nước, ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan được kiểm toán bố trí cán bộ phù hợp, xuyên suốt; bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác; đồng thời yêu cầu từng thành viên trong Đoàn Kiểm toán bám sát mục tiêu, nội dung của kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt để thực hiện kiểm toán; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, làm việc công tâm, khách quan, không sách nhiễu, gây phiền hà cho các sở, ban, ngành, đơn vị được kiểm toán.