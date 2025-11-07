Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 20:18 GMT+7

Kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học ở Hà Nội, phụ huynh phát hiện thực phẩm “không nằm trong thực đơn” nghi bị ôi thiu

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 07/11/2025 20:18 GMT+7
Kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Kim Quan (xã Thạch Thất, Hà Nội), phụ huynh phát hiện thực phẩm không nằm trong thực đơn và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.
Sáng 7/11, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Kim Quan, xã Thạch Thất, Hà Nội đã có mặt tại trường giám sát việc cung cấp và chế biến thực phẩm tại bếp ăn bán trú, nhằm đảm bảo an toàn bữa ăn cho học sinh.

Tại thời điểm kiểm tra, phụ huynh phát hiện một số thực phẩm có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Cụ thể, trong khu vực chứa nguyên liệu, tổ giám sát phát hiện khoảng 5kg xương sườn, xương cục đã chặt nhỏ và 3kg thịt bò xay để trong thùng đá gần khu chế biến.

Thịt bò xay khi các phụ huynh phát hiện. Ảnh: PHCC

Những phần thực phẩm này được mô tả là có màu sắc và mùi không tươi ngon, xương có dấu hiệu ôi thiu. Ngoài ra, tại bếp còn có nồi chứa dầu ăn thải chưa được loại bỏ và không có nhãn nhận biết rõ ràng.

Khi được yêu cầu giải trình, Công ty Hoa Việt – đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp suất ăn cho học sinh chưa đưa ra câu trả lời thống nhất về nguồn gốc và mục đích sử dụng số thực phẩm trên.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Hoàng Linh, Chủ tịch UBND xã Thạch Thất cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo ông Linh, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận cụ thể.

Bà Khuất Thị Khuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Thất thông tin thêm, số thực phẩm được phụ huynh phát hiện không nằm trong thực đơn của học sinh trong ngày.

"Chúng tôi hiện chưa rõ Công ty Hoa Việt dự định sử dụng số thực phẩm này cho mục đích gì, cung cấp cho đơn vị nào”, bà Khuyên nói.

Được biết, Công ty Hoa Việt là đơn vị được nhà trường lựa chọn thông qua quy trình đánh giá và kiểm tra của chính quyền địa phương, chứ không phải doanh nghiệp được chỉ định. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và quyền lợi của học sinh, đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn tại trường.

“Ngay sau khi phát hiện sự việc chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Văn hoá – Xã hội, Trạm y tế xã, công an cùng vào cuộc phối hợp với UBND xã Tây Phương – nơi đơn vị cung cấp suất ăn đặt địa chỉ. Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng ăn bán trú chờ kết quả xử lý cụ thể. Hiện nhà trường đang thoả thuận với hội phụ huynh học sinh để có phương án cụ thể cho học sinh về việc ăn bán trú”, bà Khuyên thông tin thêm.

