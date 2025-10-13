Kiến nghị làm rõ cách tính nghĩa vụ tài chính tương đương quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội

HoREA: Quy định tính giá trị quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại còn chưa thống nhất pháp luật

Liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở xã hội, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA), cho biết mới có văn bản gửi Thủ tướng góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết: Trong Nghị định mới, nội dung xác định nghĩa vụ tài chính tương đương quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại còn một số điểm chưa hợp lý và chưa thống nhất với pháp luật hiện hành.

Cần xác định rõ cách tính nghĩa vụ tài chính trong dự án thương mại có quỹ đất 20%.

Cụ thể, quy định số tiền mà chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội được xác định bao gồm tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án không chính xác.

Theo HoREA, khoản tiền chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở 20% không bao gồm tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án, nên cần bỏ toàn bộ nội dung này để bảo đảm tính logic và chính xác.

Hiệp hội thống nhất với hướng tính “số tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng 20% tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án”, song lưu ý rằng hiện nay pháp luật về xây dựng chưa có quy định riêng về suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Do đó, HoREA đề nghị sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Xây dựng cần công bố suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật riêng để có căn cứ pháp lý thống nhất khi xác định giá trị quỹ đất 20%.

Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung rõ cách tính trong các trường hợp đặc biệt, như dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, hoặc dự án được lựa chọn thông qua đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, để tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội.

Theo đó, đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì số tiền mà chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở 20% đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội được tính bằng 2% giá trúng đấu giá, đấu thầu.

Cũng trong văn bản gửi Thủ tướng, HoREA cũng cho rằng mức lãi suất 5,4%/năm để vay mua nhà ở xã hội là chưa hợp lý, bởi hiện nay người dân đang phải chịu lãi suất tới 6,6%/năm - cao hơn cả một số gói vay thương mại của ngân hàng lớn.



Chính vì vậy, Chủ tịch HoREA đề xuất rằng để mức lãi suất 4,8%/năm là hợp lý, vừa trong khả năng ngân sách, vừa đúng tinh thần an sinh xã hội.

