Nữ diễn viên Kim Sae Ron, người từng góp mặt trong các bộ phim "The Man from Nowhere" và "The Neighbors", đã được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào chiều ngày 16/2.

Nữ diễn viên được một người bạn tìm thấy tại căn hộ ở Seongsu-dong, phía đông Seoul, vào khoảng 16h55. Người bạn này trước đó đã có kế hoạch gặp cô nhưng không thể liên lạc được, vì vậy đã báo cáo sự việc cho cảnh sát.

Trước thông tin nữ diễn viên tự kết liễu cuộc đời, một trợ lý thân cận của Kim Sae Ron đã tiết lộ với tờ Sports Chosun vào cùng ngày: "Kim Sae Ron đã nuôi ước mơ trở lại với tư cách diễn viên trong khi làm việc bán thời gian tại một quán cà phê và tham gia quay bộ phim "Guitar Man" cho đến gần đây. Ngay cả khi chúng tôi gặp nhau vào cuối năm ngoái, cô ấy vẫn thể hiện ý chí mạnh mẽ muốn trở lại với diễn xuất".

Kim Sae Ron vẫn nuôi hy vọng quay lại showbiz trước khi qua đời

Theo nguồn tin này, vào khoảng giữa tháng 12/2024, Kim Sae Ron đã có cuộc trao đổi rất thẳng thắn với một quan chức trong ngành giải trí về kế hoạch quay trở lại làng giải trí.

Bên cạnh đó, bộ phim "Guitar Man" đã hoàn tất việc quay vào đầu tháng 11 năm ngoái và đang trong giai đoạn hậu kỳ để chuẩn bị ra mắt. Đây được xem là tác phẩm cuối cùng của Kim Sae Ron trước khi qua đời.

Phía Sở cảnh sát quận Seongdong đưa ra thông tin ban đầu về quá trình điều tra nguyên nhân: "Không có dấu hiệu phạm tội hay đột nhập tại hiện trường, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra các tình huống có thể xảy ra xung quanh cái chết của nạn nhân". Tờ Pennmike dẫn lại thông tin từ cảnh sát, cho biết cơ quan chức năng không loại trừ khả năng Kim Sae Ron qua đời do tự tử và sẽ tiếp tục tăng cường điều tra.

Nữ diễn viên sinh năm 2000 qua đời khiến khán giả bàng hoàng. Chosun.

Trên trang cá nhân của Kim Sae Ron, nhiều khán giả bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khi tuổi đời còn quá trẻ. Một số người để lại bình luận: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đã dõi theo cô ấy từ khi còn nhỏ", "Showbiz Hàn Quốc quá khắc nghiệt, thật đáng thương khi cô ấy mới 25 tuổi", "Dù từng vướng nhiều bê bối nhưng với tôi, Kim Sae-ron là một diễn viên tài năng. Cô ấy còn quá trẻ... Thật tiếc nuối!".

Trên các diễn đàn như Theqoo và Pann, không ít cư dân mạng nhắc lại việc Kim Sae Ron từng là nạn nhân của “bạo lực mạng”, khi liên tục bị chỉ trích vì những sai lầm trong quá khứ.

“Trên Theqoo từng có rất nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào cô ấy. Thật đáng tiếc”, “Xin hãy dừng lại những lời lẽ cay nghiệt. Mong cô ấy được yên nghỉ”, “Tôi vẫn nhớ những bình luận khi có tin cô ấy muốn quay trở lại ngành giải trí”, “Ai cũng có thể mắc sai lầm và xứng đáng có cơ hội sửa chữa, nhưng cô ấy lại không ngừng bị chỉ trích”, “Những kẻ từng xúc phạm cô ấy giờ đã hài lòng chưa? Thật buồn khi họ chẳng rút ra được bài học nào”, “Thật đau lòng khi cô ấy ra đi ở tuổi 25. Xin đừng ghét bỏ cô ấy nữa, cô ấy không đáng bị đối xử như vậy” - nhiều khán giả bày tỏ.

Từng ra mắt với tư cách sao nhí và nhận được sự công nhận của khán giả châu Á, Kim Sae Ron có một sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhiên, cuộc đời cô rẽ sang hướng khác khi vào tháng 5/2022, nữ diễn viên gây tai nạn trong tình trạng say rượu tại Cheongdam-dong, Seoul. Vụ việc đã kéo theo hàng loạt tranh cãi, khiến Kim Sae Ron bị công chúng tẩy chay và buộc phải rời khỏi làng giải trí để tự nhìn lại bản thân. Bộ phim "Hunting Dogs" khi đó từng được kỳ vọng là tác phẩm cuối cùng đánh dấu sự trở lại của cô, nhưng Kim Sae Ron đã rút lui giữa chừng vì lý do sức khỏe.

Trong năm qua, nữ diễn viên tiếp tục vướng vào nhiều ồn ào, từ công việc ngoài ngành giải trí cho đến tranh cãi liên quan đến tài tử Kim Soo Hyun, khiến làn sóng tẩy chay đối với cô ngày càng gay gắt. Sau những biến cố này, Kim Sae Ron rơi vào trạng thái suy sụp.

Chỉ một tháng trước, Sports Chosun từng đưa tin về tình trạng đáng lo ngại của nữ diễn viên. Khi đó, cô bất ngờ mất liên lạc, không ai có thể liên hệ được. Một cựu phóng viên họ Lee chia sẻ: "Vài ngày trước, tôi vẫn còn có thể liên lạc với số điện thoại của Kim Sae Ron, nhưng giờ đây, khi gọi lại thì nhận được thông báo "số máy bạn liên lạc không tồn tại". Có lẽ cô ấy đã hủy số với nhà cung cấp dịch vụ."

Hiện tại, đông đảo khán giả vẫn chưa thể tin vào sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron. Người hâm mộ bày tỏ mong muốn cảnh sát sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô.