Nhiều công ty đâm đơn kiện đòi Kim Soo Hyun bồi thường

Ngày 28/4, hai công ty quảng cáo A và B chính thức đệ đơn kiện Kim Soo Hyun cùng công ty quản lý Gold Medalist, yêu cầu nam diễn viên hoàn trả thù lao người mẫu và bồi thường thiệt hại với tổng số tiền 3 tỷ won (khoảng 2,1 triệu USD). Ngoài hai công ty này, công ty C cũng đang cân nhắc việc chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Kim Soo Hyun và có khả năng khởi kiện đòi tiền thù lao hoặc tiền phạt.

Theo nguồn tin từ YTN Star, nhiều đơn vị khác cũng đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện nam diễn viên. Luật sư Park Sung Woo thuộc công ty luật Woori cho biết Kim Soo Hyun hiện ký hợp đồng quảng cáo với 15 thương hiệu, với mức phí dao động từ 1 đến 1,2 tỷ won (khoảng 700.000 đến 840.000 USD) cho mỗi hợp đồng. Nếu làn sóng kiện tụng tiếp tục lan rộng, tổng số tiền tranh chấp dự kiến có thể vượt 10 tỷ won (khoảng 7 triệu USD).

Kim Soo Hyun đối mặt với vụ kiện. Ảnh: Hankyung.

Luật sư Park Sung Woo nhận định: “Thông thường các công ty quảng cáo không muốn công khai việc kiện người đại diện, nhưng khi một công ty khởi kiện, những đơn vị khác có thể sẽ nối gót.” Việc kiện tụng liên quan đến hình ảnh người mẫu đại diện, đặc biệt là trong trường hợp ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu, luôn được đánh giá rất nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bê bối đời tư ảnh hưởng nghiêm trọng sự nghiệp

Làn sóng kiện tụng bắt nguồn từ bê bối đời tư liên quan đến Kim Soo Hyun và cố nghệ sĩ Kim Sae Ron. Gia đình Kim Sae Ron tố cáo Kim Soo Hyun từng hẹn hò với nữ diễn viên này khi cô còn là trẻ vị thành niên. Trong buổi họp báo tổ chức ngày 27/3 tại Seoul, đại diện gia đình Kim Sae Ron đã công bố nhiều tin nhắn được phục dựng từ KakaoTalk, cùng thư tay Kim Sae Ron viết vào năm 2024, trong đó nhắc đến "5-6 năm bên nhau" và gọi Kim Soo Hyun là "mối tình đầu".

Nam diễn viên khẳng định anh chỉ hẹn hò với Kim Sae Ron trong một năm, bắt đầu từ năm 2019. SCMP.

Kim Soo Hyun đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc trong cuộc họp báo ngày 31/3 tại khách sạn Stanford ở Sangam-dong, Seoul. Nam diễn viên khẳng định anh chỉ hẹn hò với Kim Sae Ron trong một năm, bắt đầu từ năm 2019. Anh cũng cho rằng các tin nhắn được gia đình Kim Sae Ron công bố đều là giả mạo. Hiện cảnh sát Seoul đang tiến hành điều tra đơn tố cáo từ cả hai phía, và vụ việc vẫn chưa có hồi kết.

Không dừng lại ở đó, Kim Soo Hyun đã đệ đơn kiện đòi gia đình Kim Sae Ron và Garosero Research Institute bồi thường 12 tỷ won (khoảng 8,4 triệu USD) với cáo buộc phỉ báng. Tuy nhiên, vụ kiện gặp trục trặc khi đội ngũ pháp lý của nam diễn viên bị tố cáo chậm trễ thanh toán phí kiện tụng 38 triệu won (khoảng 27.000 USD). Công ty quản lý Gold Medalist và văn phòng luật LKB & Partners sau đó đã lên tiếng bác bỏ tin đồn khó khăn tài chính, khẳng định việc chậm trễ chỉ do thủ tục chỉnh sửa địa chỉ bị cáo.

Bê bối đời tư cũng khiến sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bộ phim "Knock Off" do Disney+ sản xuất với kinh phí lên tới 60 tỷ won (khoảng 42 triệu USD) đã bị tạm hoãn vô thời hạn. Nếu dự án này bị hủy bỏ, Kim Soo Hyun có thể đối mặt với khoản phạt vi phạm hợp đồng lên đến 180 tỷ won (khoảng 126 triệu USD), gấp ba lần chi phí sản xuất. Thù lao của nam diễn viên trong "Knock Off" được tiết lộ là 9 tỷ won (khoảng 6,3 triệu USD).