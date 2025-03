Kim Soo Hyun gặp sóng gió: Nhãn hàng tạm dừng hợp tác, công chúng muốn tẩy chay

Ngày 12/3, theo Newsis, thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Dinto đã quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động hợp tác với nam diễn viên Kim Soo Hyun. Bà Ahn Ji Hye - Đại diện Dinto tuyên bố: "Toàn bộ nhân viên chúng tôi đang xác minh thông tin và thảo luận về phương án ứng phó. Hiện tại, tất cả lịch trình đã lên kế hoạch liên quan đến người mẫu đã bị hoãn vô thời hạn".

Không chỉ Dinto, nhiều công ty phân phối khác đang hợp tác với Kim Soo Hyun cũng bàn bạc về khả năng tạm dừng sử dụng hình ảnh nam diễn viên trong các hoạt động quảng bá. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những lùm xùm về đời tư cá nhân của Kim Soo Hyun đang gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng.

Nhãn hàng tạm dừng lịch trình liên quan đến Kim Soo Hyun. Ảnh: Spotvnews.

Trước đó, phía Kim Soo Hyun khẳng định, những cáo buộc về việc hẹn hò với Kim Sae Ron trong 6 năm, kể từ khi cô còn vị thành niên, là "vô căn cứ" và tuyên bố sẽ "có hành động pháp lý" để đấu tranh. Tuy nhiên, khi gia đình Kim Sae Ron tiếp tục tiết lộ những thông tin mới, các tranh cãi xoay quanh vấn đề này càng trở nên phức tạp.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực quảng cáo, những ồn ào xoay quanh Kim Soo Hyun còn gây ảnh hưởng đến các dự án phim và chương trình truyền hình có sự xuất hiện của anh. Theo YTN, chương trình "Good Day" của đài MBC và bộ phim "Knock Off" của Disney+ đều đang đối mặt với những phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Kim Soo Hyun tham gia "Good Day" với tư cách thành viên "line 88" cùng ca sĩ G-Dragon. Tuy nhiên, ngày 12/3, trên bảng ý kiến của người xem chương trình đã xuất hiện những ý kiến yêu cầu nam diễn viên rời khỏi chương trình. Trái lại, một số khán giả bày tỏ sự bất bình khi Kim Soo Hyun phải rời bộ phim, trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh anh sai.

Trong khi đó, "Knock Off" - bộ phim truyền hình về một người đàn ông trở thành ông trùm thị trường hàng giả sau cuộc khủng hoảng IMF - cũng đang bị ảnh hưởng do tranh cãi liên quan đến Kim Soo Hyun. Hiện tại, đoàn phim vẫn tập trung hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của mùa 2 và chưa có phản hồi chính thức về vấn đề của nam diễn viên. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ, rất có thể Kim Soo Hyun sẽ vắng mặt tại buổi họp báo ra mắt phim trong thời gian tới.

Dù cố gắng phủ nhận mọi chuyện, nhưng trong bài đăng gần nhất trên Instagram, hàng chục nghìn người kêu gọi "trả công bằng cho Kim Sae Ron". Trên mạng xã hội châu Á và nhiều diễn đàn, không ít ý kiến chỉ trích nam diễn viên, yêu cầu anh xin lỗi và rời khỏi làng giải trí.

Một tài khoản Instagram ủng hộ Kim Soo Hyun với hơn 460 nghìn người theo dõi đã thông báo ngừng hoạt động. Scandal cũng tác động tiêu cực đến các hợp đồng quảng cáo của anh. Ngày 12/3, một thương hiệu mỹ phẩm xác nhận hoãn lịch trình làm việc với nam diễn viên để "theo dõi diễn biến sự việc". Hiện tại, Kim Soo Hyun vẫn là đại sứ của nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài Hàn Quốc.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng, chưa có bằng chứng xác thực về các thông tin mà Viện Garo Sero đưa ra, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với Kim Soo Hyun.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007, Kim Soo Hyun thu hút sự chú ý qua các tác phẩm như: "Bay cao ước mơ", "Mặt trăng ôm mặt trời" và "Biệt đội siêu trộm". Năm 2014, anh gây sốt với phim "Vì sao đưa anh tới", đóng cặp cùng Jeon Ji Hyun. Theo Chosun, nam diễn viên thuộc nhóm nghệ sĩ có cát-xê cao nhất Hàn Quốc nhờ độ nổi tiếng và sức hút thương mại.

Kim Sae Ron (sinh năm 2000) nổi tiếng từ khi còn nhỏ với các bộ phim "The Man from Nowhere", "A Brand New Life" và "A Girl at My Door". Cô qua đời vào ngày 16/2, trùng với sinh nhật của Kim Soo Hyun. Theo News1, cảnh sát nhận định, Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", nhưng không tìm thấy di thư tại hiện trường.

Trước đó, Kim Sae Ron từng được đánh giá cao về diễn xuất, song sự nghiệp của cô sa sút nghiêm trọng sau bê bối năm 2022. Khi đó, nữ diễn viên bị truy tố vì vi phạm luật giao thông, điều khiển xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt mức cho phép và bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Scandal khiến cô mất toàn bộ công việc, phải bồi thường hợp đồng. Sau đó, hình ảnh của Kim Sae Ron tiếp tục bị ảnh hưởng khi công chúng nghi ngờ cô dàn dựng cảnh làm nhân viên phục vụ để thu hút sự cảm thông.