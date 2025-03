Kim Soo Hyun phủ nhận hẹn hò Kim Sae Ron khi cô mới 15 tuổi

Theo đại diện công ty, kế hoạch ban đầu là đưa ra phản hồi vào tuần sau, tuy nhiên, do những diễn biến bất ngờ, họ quyết định công bố thông tin sớm hơn dự kiến.

Công ty khẳng định, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron chỉ bắt đầu hẹn hò khi cô đã trưởng thành, từ mùa Hè năm 2019 đến mùa Thu năm 2020. Thông tin cho rằng, nam diễn viên có mối quan hệ với nữ diễn viên khi cô còn là trẻ vị thành niên là hoàn toàn sai sự thật.

Gold Medalist cũng đưa ra bằng chứng bác bỏ những cáo buộc từ kênh YouTube Viện Garo Sero. Cụ thể, bức ảnh Kim Sae Ron đăng trên Instagram story ngày 24/3/2024 và bức ảnh được công bố vào ngày 11/3/2025 đều được chụp trong cùng một ngày của mùa Đông năm 2020. Trang phục Kim Sae Ron mặc trong bức ảnh là sản phẩm được bán từ tháng 6/2019, chứng minh rằng bức ảnh không thể có từ năm 2016 như Viện Garo Sero tuyên bố.

Những thông tin Kim Soo Hyun chia sẻ khá mâu thuẫn với thông tin do gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron hé lộ trước đó Ảnh: Sina.

Ngoài ra, bức thư tay được cho là của Kim Soo Hyun gửi cho Kim Sae Ron thực chất chỉ là một trong số những bức thư nam diễn viên gửi cho bạn bè trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong thư, cụm từ "Nhớ em" chỉ là cách diễn đạt phổ biến giữa những người lính khi viết thư cho bạn bè, không mang ý nghĩa tình cảm đặc biệt.

Bên cạnh đó, biệt danh Kim Sae Ron sử dụng công khai trên mạng xã hội từ năm 2016 cũng bị Viện Garo Sero xuyên tạc thành mật danh riêng giữa hai người nhằm củng cố câu chuyện tình cảm sai sự thật.

Vấn đề tài chính của Kim Sae Ron

Gold Medalist cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng, công ty liên tục gây áp lực để buộc Kim Sae Ron trả khoản nợ phát sinh từ vụ tai nạn lái xe trong tình trạng say rượu. Những thông tin cho rằng, Kim Sae Ron đã tìm đến Kim Soo Hyun để cầu cứu nhưng bị phớt lờ, dẫn đến việc cô rơi vào tuyệt vọng, cũng không có cơ sở. Công ty khẳng định, những cáo buộc vô căn cứ này đã đẩy Kim Soo Hyun vào tâm điểm chỉ trích và biến anh thành nguyên nhân gián tiếp gây ra bi kịch của Kim Sae Ron.

"Kim Soo Hyun chưa từng yêu cầu Kim Sae Ron trả nợ, cũng không có chuyện anh ấy cho cô ấy vay tiền. Khi Kim Sae Ron rời công ty, cô ấy thiếu hiểu biết pháp lý về các khoản nợ của mình và đã gửi tin nhắn cho Kim Soo Hyun – người cô đã chia tay từ 4 năm trước", Gold Medalist khẳng định.

Công ty cho biết, họ đã hỗ trợ Kim Sae Ron trong việc thanh toán khoản phạt hợp đồng lên đến 11,1 tỷ won. Trong quá trình thương lượng bồi thường, công ty đã tìm cách giảm mức phạt xuống mức thấp nhất có thể để giảm gánh nặng tài chính cho nữ diễn viên.

Sau nhiều nỗ lực trả nợ, tổng số tiền còn lại mà Kim Sae Ron phải thanh toán giảm xuống còn khoảng 700 triệu won. Khi đó, một trong những phương án giảm áp lực tài chính là sửa chữa và bán chiếc xe bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, một số nguồn tin đã bóp méo sự thật, cho rằng, Gold Medalist tịch thu xe của Kim Sae Ron – điều này hoàn toàn không chính xác.

Sau vụ bê bối, Kim Sae Ron gặp khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời mất khả năng chi trả khoản nợ còn lại. Gold Medalist đánh giá rằng, nữ diễn viên không còn đủ khả năng thanh toán và vào tháng 12/2023, công ty quyết định xử lý toàn bộ khoản nợ của cô như một khoản lỗ tài chính.

Vào đầu năm 2024, khi Gold Medalist tiến hành kiểm toán tài chính, công ty buộc phải xử lý các khoản nợ liên quan đến Kim Sae Ron theo quy định pháp luật. Việc gửi giấy nợ cho nữ diễn viên chỉ là một thủ tục để xác nhận cô được miễn nợ và không phải gánh khoản thuế phát sinh, đồng thời giúp công ty tránh các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tài chính.

Kim Soo Hyun thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron. Ảnh: IG.

Sự nghiệp Kim Soo Hyun bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Trước những áp lực từ dư luận, Kim Soo Hyun đang trong trạng thái tâm lý bất ổn. Chỉ trong vòng ba ngày, tài khoản Instagram của anh đã mất một triệu lượt theo dõi. Các thương hiệu do nam diễn viên làm đại sứ cũng bắt đầu có động thái rút lui. Một số nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh và video của anh khỏi trang web chính thức, đồng thời tạm hoãn các kế hoạch quảng bá có sự tham gia của nam diễn viên.

Theo tờ Money Today, Kim Soo Hyun hiện đối diện với nguy cơ phải bồi thường hợp đồng quảng cáo lên tới 13 triệu USD nếu các nhãn hàng quyết định chấm dứt hợp đồng với anh. Không chỉ vậy, sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun cũng đang bị ảnh hưởng. Hai dự án lớn anh đang tham gia, chương trình truyền hình thực tế "Good Day" và bộ phim truyền hình "Knock Off", có thể phải điều chỉnh lịch phát sóng.

Chiều 13/3, Kim Soo Hyun vẫn tiếp tục ghi hình cho chương trình "Good Day", trái với tin đồn anh rút lui khỏi dự án này. Trong khi đó, "Knock Off" vẫn trong giai đoạn hoàn tất hậu kỳ. Nếu bộ phim phải chỉnh sửa hoặc hoãn chiếu, nam diễn viên có thể phải bồi thường số tiền không nhỏ. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, Kim Soo Hyun được trả 800 triệu won (hơn 14 tỷ đồng) cho mỗi tập phim "Knock Off".

Trong diễn biến mới nhất, Viện Garo Sero tuyên bố sẽ tiếp tục đưa tin về Kim Soo Hyun vào ngày 14/3 nếu nam diễn viên không lên tiếng xin lỗi gia đình của Kim Sae Ron. Hiện tại, công chúng đang chờ đợi động thái tiếp theo từ phía nam diễn viên cũng như các bên liên quan.

Kim Soo Hyun sinh năm 1988, là một trong những nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với các bộ phim "The Moon Embracing the Sun" (Mặt trăng ôm mặt trời), "My Love From the Star" (Vì sao đưa anh tới), "Điên thì có sao" và "Nữ hoàng nước mắt". Với tài năng và ngoại hình điển trai, Kim Soo Hyun hiện là một trong những diễn viên có cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Theo tạp chí GQ, tài sản của anh ước tính lên đến 117 triệu USD.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là một diễn viên tài năng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô từng giành giải Rồng Xanh năm 2014 cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong "Cô bé nhà bên". Cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như: "Một cuộc sống mới", "Người vô danh tính", "Con đường tuyết", "Thiếu nữ phù thủy quyết chiến" và "Băng cướp siêu đẳng".

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kim Sae Ron chững lại sau vụ lái xe trong lúc say rượu vào tháng 5/2022, khiến cô bị phạt 15.000 USD và bị cấm sóng trên một số đài truyền hình Hàn Quốc.

Ngày 16/2/2025, nữ diễn viên được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Gia đình nữ diễn viên cho biết, cô bị trầm cảm nặng và chịu áp lực lớn từ mạng xã hội trước khi qua đời. Cái chết của Kim Sae Ron gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc, để lại nhiều tranh cãi về áp lực của giới nghệ sĩ trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt này.