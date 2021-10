Kinh doanh hiệu quả, HDBank khẳng định vị thế top 5 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam

Giải thưởng được trao tặng tại Lễ công bố và trao giải Top 50 Công ty Đại chúng uy tín & hiệu quả (VIX50) năm 2021 do Vietnam Report tổ chức ngày 21/10/2021 tại Hà Nội với chủ đề "Chiến lược dẫn đầu trong thời kỳ bình thường tiếp theo và cơ hội vươn lên cho doanh nghiệp Việt Nam".



Bên cạnh HDBank, các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín của năm điểm tên Techcombank, ACB, VPBank và TPBank.



Giải thưởng được Ban Tổ chức bình chọn qua 3 tiêu chí: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 6 năm 2021.

HDBank được đánh giá cao ở cả 3 tiêu chí trên. Trong đó, kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021 là một điểm sáng.

Quý III/2021, vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh trong giai đoạn TP.HCM và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, HDBank vẫn linh hoạt, duy trì hoạt động an toàn, thông suốt. Kết thúc 9 tháng đầu năm, HDBank ước hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 346 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. ROE đạt 24%, tăng mạnh so với mức 21,1% cùng kỳ năm trước. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với CAR (theo chuẩn Basel II) đạt 13%. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vượt 12.100 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động được tối ưu hóa với hệ số chi phí/tổng thu nhập hoạt động giảm từ 43,8% tại 30/9/2020 xuống còn 39%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ duy trì thấp dưới 1%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,4%, đều thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tài chính phi tín dụng tiếp tục được gia tăng. Trong bối cảnh dịch bệnh, HDBank tiếp tục tăng mạnh quy mô và tỷ trọng thu nhập phí dịch vụ. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động dịch vụ với thu nhập thuần tăng 88,6% so với cùng kỳ. Thu thuần từ dịch vụ tại ngân hàng mẹ đạt gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước nhờ sự khởi sắc của các mảng bancassurance và dịch vụ thanh toán. Điều này giúp HDBank thêm một bước phát triển toàn diện hơn, không còn lệ thuộc vào chỉ tiêu tín dụng, đồng thời giảm thiểu rủi ro và cải thiện cơ cấu nguồn thu theo hướng bền vững.



Trong 9 tháng đầu năm, HDBank tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh.

Đồng hành cùng nền kinh tế, kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, HDBank đã hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với các gói tiếp vốn tổng trị giá hơn 42.000 tỷ đồng. Bên cạnh lãi suất ưu đãi, HDBank linh hoạt hỗ trợ miễn, giảm nhiều loại phí.

Được thành lập vào tháng 8/2007, Vietnam Report là công ty tiên phong trong lĩnh vực báo cáo đánh giá xếp hạng doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ tại Việt Nam. Buổi lễ tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, đón những cơ hội mới, đạt những thành tựu đáng được ghi nhận trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng, tạo dựng hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và nhà đầu tư.

Trước đó, tháng 8/2021, vượt qua nhiều ứng viên trên thế giới, HDBank giành giải thưởng Ngân hàng xuất sắc nhất (Best Bank) và Ngân hàng Chuyển đổi số xuất sắc nhất (Best Digital Transformation Bank) tại Việt Nam năm 2021 do Global Brand Award - Giải thưởng Thương hiệu toàn cầu trao tặng.