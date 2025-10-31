Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Xã hội
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 13:00 GMT+7

Kinh ngạc với khối u gan khủng, bác sĩ phải cắt bỏ phần lớn gan

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 31/10/2025 13:00 GMT+7
Bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn muộn, có khối u kích thước rất lớn, xâm lấn tĩnh mạch cửa – biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.
Tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ Trung tâm phẫu thuật Gan mật, tiêu hóa của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một ca ung thư gan giai đoạn muộn, có khối u kích thước rất lớn, xâm lấn tĩnh mạch cửa – biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân nam - 36 tuổi được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) với khối u đường kính hơn 14cm ở gan phải, chiếm tới 60–70% thể tích gan và xâm lấn vào tĩnh mạch cửa nhánh phải – yếu tố tiên lượng rất xấu.

Trước đó, bệnh nhân từng đến khám tại cơ sở y tế khác và được kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày dùng thuốc, anh đau bụng tăng nhiều nên cùng vợ đến khám tại Trung tâm phẫu thuật Gan mật, tiêu hóa – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải.

Các bác sĩ phẫu thuật khối u gan cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp, cho thấy khối u gan phải rất lớn, có đặc điểm điển hình của ung thư gan nguyên phát, kèm theo huyết khối trong tĩnh mạch cửa nhánh phải (Vp3). Chức năng gan của bệnh nhân còn tốt, thể trạng gắng gượng. Theo hệ thống phân loại BCLC, đây là giai đoạn C, tức là đã có biến chứng mạch máu lớn nhưng chưa di căn xa.

Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc, Trung tâm phẫu thuật Gan mật, tiêu hóa cho biết: “Khối u này không chỉ rất to – nặng trên 2kg, mà còn xâm lấn mạch máu lớn. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ vỡ u, tắc tĩnh mạch cửa, gây suy gan, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản và tử vong là rất cao”.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt gan phải nhằm kiểm soát khối u và giảm thiểu biến chứng. Ca mổ kéo dài 4 giờ, khối u nặng khoảng 2,5kg được lấy ra thành công, huyết khối tĩnh mạch cửa được xử trí triệt để. Lượng máu mất chỉ khoảng 400ml – phần lớn nằm trong khối u.

Ca phẫu thuật giúp giảm đau, tránh ngăn nguy cơ vỡ u, đồng thời loại bỏ phần lớn tế bào ung thư. Dù vẫn còn nguy cơ di căn vi thể hoặc tái phát trong song việc loại bỏ được khối u chính kéo dài thời gian sống và mở ra cơ hội điều trị bổ trợ sau mổ.

Hiện bệnh nhân đang hồi phục tốt sau mổ và sẽ được theo dõi sát sau xuất viện để kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu tái phát.

Khối u gan khủng được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Giang, nếu tái phát xảy ra muộn, ở thể nhỏ và phát hiện sớm qua tầm soát, thì vẫn có thể can thiệp thêm bằng nhiều phương án khác như phẫu thuật lại, đốt u, nút mạch...

Đáng chú ý, bệnh nhân này có tiền sử viêm gan B – yếu tố nguy cơ cao dẫn tới ung thư gan, nhưng chỉ phát hiện bệnh cách đây khoảng 1 năm. Việc bỏ qua tầm soát định kỳ khiến ung thư được phát hiện muộn, khi u đã rất lớn và gây biến chứng.

Từ trường hợp này, bác sĩ Giang khuyến cáo người dân – đặc biệt là những người có viêm gan virus (B, C), xơ gan hoặc có yếu tố nguy cơ – cần đi khám gan mật định kỳ 6 tháng/lần, làm siêu âm và xét nghiệm AFP (chất chỉ điểm ung thư gan) để phát hiện sớm các tổn thương gan bất thường.

Khi ung thư gan được phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị triệt căn sẽ cao hơn rất nhiều, chi phí thấp hơn và tiên lượng sống tốt hơn.

Hà Nội mùa hoa sữa nở rộ: Người thì say đắm, người ám ảnh muốn bán nhà!

Khi những cơn gió lạnh heo may ùa về, từng con phố, ngõ nhỏ ở Hà Nội lại được bao trùm bởi hương hoa sữa nồng nàn mà da diết. Có người yêu, có người ám ảnh, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, hoa sữa chính là linh hồn khiến thu Hà Nội trở nên riêng biệt và sâu lắng đến nao lòng.

