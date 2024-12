Kinh tế khó khăn, giỏ quà Tết nước mắm, dầu ăn từ 100.000 đồng được ưu tiên

Giỏ quà Tết nước mắm, dầu ăn

Theo ghi nhận của Dân Việt, thời điểm này, tất cả nhà sản xuất có sản phẩm phục vụ mùa Tết đều đã tung sản phẩm Tết. Tại các kênh phân phối bán lẻ như siêu thị, giỏ quà Tết cũng đã có mặt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Còn khoảng hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán. Theo các doanh nghiệp, thời điểm này, khách đặt mua giỏ quà Tết hầu hết là doanh nghiệp đặt hàng với số lượng lớn để dành tặng cho người lao động.

Khách cân nhắc chọn giỏ quà Tết 2025. Ảnh: M.Trang

Đại diện các doanh nghiệp đều cho biết do kinh tế khó khăn nên mức chi của doanh nghiệp cho giỏ quà Tết đều bị cắt giảm so với năm ngoái. Xu hướng này nổi bật trong vài năm trở lại đây, đáng chú ý, việc cắt giảm ngân sách cho giỏ quà Tết tiếp tục được các doanh nghiệp thực hiện trong năm nay.

Một hệ thống siêu thị lớn xác nhận không chỉ do yếu tố kinh tế mà người lao động của các doanh nghiệp cũng giảm trong năm qua, ảnh hưởng nhu cầu đặt giỏ quà Tết.

“Nhu cầu của khách giảm đi do một lượng lớn người lao động, công nhân rời TP.HCM về quê làm việc. Giá trị giỏ quà doanh nghiệp đặt giảm từ 200.000-300.000 đồng, giảm 100.000 so với năm ngoái”, vị này nói.

Giá trị giỏ quà giảm nên các mặt hàng được doanh nghiệp ưu tiên thường là sản phẩm thiết yếu, phù hợp nhu cầu của mỗi gia đình dịp Tết như nước mắm, nước tương, dầu ăn và một ít bánh kẹo.

Tăng sản xuất combo tiết kiệm

Trước tình hình này, nhiều nhà sản xuất cũng cho biết năm nay, họ ưu tiên những bộ quà Tết có giá tốt, chỉ từ 100.000 đồng để không chỉ đáp ứng nhu cầu khách lẻ mà còn khách hàng doanh nghiệp.

Nước mắm Liên Thành ra mắt 4 bộ quà Tết với mức giá dao động từ 110.000-185.000 đồng, nhằm đón đầu xu hướng chi tiêu tiết kiệm của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng trong mùa Tết năm nay.

“Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chúng tôi đã linh hoạt mở rộng danh mục sản phẩm, từ nước mắm chay đến nước mắm mặn cao đạm, kết hợp với việc điều chỉnh giá, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn”, bà Hoàng Thanh - Trưởng phòng marketing của Liên Thành, nói.

Liên Thành ra mắt 4 bộ quà Tết với mức giá dao động từ 110.000-185.000 đồng. Ảnh: Tr.Trang

Theo bà Thanh, với tình hình mua sắm tiết kiệm, công ty không chỉ đưa ra giá tốt mà còn chú trọng vào chất lượng, uy tín thương hiệu và hình thức bao bì, nhằm phù hợp làm quà tặng dịp Tết, tạo ấn tượng với người tiêu dùng.

Nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất nước mắm, dầu ăn cũng xác nhận combo Tết tiết kiệm là xu hướng của năm nay.

“Theo tôi, người tiêu dùng vẫn sẽ tiếp tục bám sát việc mua sắm tiết kiệm, đây là xu hướng mua sắm đã nổi lên từ sau dịch. Những sản phẩm thiết yếu, cần thiết sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong giỏ sản phẩm của người tiêu dùng”, lãnh đạo doanh nghiệp này nhận định.

Các doanh nghiệp bánh kẹo cũng ưu tiên bộ quà tặng tiết kiệm, có giá hợp lý cho mùa Tết. Đại diện Orion Vina cho biết doanh nghiệp đã tung bộ quà tặng bánh với thương hiệu An quen thuộc cho mùa Tết năm nay. So với các năm trước, bộ quà tặng Tết An đa dạng về mẫu mã và thông điệp. Mức giá được cân nhắc để phù hợp nhu cầu của người tiêu dùng.

“Người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn, tập trung nhiều vào chất lượng cũng như tìm kiếm các sự lựa chọn mới. Chúng tôi tăng 20-25% sản phẩm so với năm ngoái. Các sản phẩm có mức giá dao động từ 88.000 đồng đến 500.000 đồng”, đại diện Orion Vina nói và cho rằng mức giá này là chiến lược trong bối cảnh sức èo uột mua năm nay.