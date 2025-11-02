Kỳ Duyên gây sốc khi gọi Thiên Ân là "vợ" giữa tin đồn tình cảm

Thời gian qua, công chúng và cộng đồng mạng liên tục hướng sự chú ý vào mối quan hệ thân thiết giữa 2 nàng hậu là Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Việc cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau, bị soi dùng đồ đôi, tương tác thân mật trên mạng xã hội… càng khiến nghi vấn về một mối quan hệ vượt mức bạn bè lại được đặt ra.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân xuất hiện thân thiết cùng nhau.

Mới đây, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý tới một tương tác rất nhỏ nhưng lại được lan truyền rộng rãi dưới bài đăng của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Theo đó, Thiên Ân để lại bình luận: “Xinh mò” kèm icon hôn gió dưới phần đăng tải của Kỳ Duyên. Đáp lời, Miss Universe VietNam 2024 hóm hỉnh viết: “Để cái icon vì vợ”.

Lời chia sẻ này Kỳ Duyên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những ai luôn theo dõi và ủng hộ cặp đôi.

Một câu nói tưởng đơn giản nhưng lại tiếp tục làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa hai nàng hậu thêm lần nữa, nó khiến nhiều người đặt dấu hỏi “vợ” ở đây có phải chỉ là cách nói thân mật giữa bạn bè hay đang là ngầm khẳng định điều gì khác?

Cộng đồng mạng “đẩy thuyền” mạnh mẽ

Hiện tại, dù mối quan hệ thực sự giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân là gì, thì không thể phủ nhận rằng họ đang là một “cặp đôi” nhận được nhiều sự quan tâm nhất nhì Vbiz hiện tại.

Đặc biệt, sau màn tương tác ngọt ngào ấy, nhiều khán giả liên tục “đẩy thuyền” cặp đôi Kỳ Duyên – Thiên Ân. Các bài đăng, video cắt ghép những khoảnh khắc thân mật giữa hai nàng hậu liên tục xuất hiện trên TikTok và Facebook, thu hút hàng ngàn lượt xem.

Nhiều fan cho rằng, sự tương tác của họ không còn mang dáng dấp của tình bạn đơn thuần, mà là một sự quan tâm, che chở mang màu sắc tình cảm.

Từ những lần "tay trong tay" tại thảm đỏ các sự kiện lớn, đến những video hậu trường thân mật... cặp đôi liên tục nhận được sự chú ý đặc biệt.

Tuy nhiên, trước làn sóng “đẩy thuyền” mạnh mẽ từ công chúng, Kỳ Duyên từng chia sẻ ngắn gọn rằng giữa cô và Thiên Ân là “mối quan hệ bạn bè thân thiết, hiểu nhau và đồng hành trong công việc”.

Về phía, Đoàn Thiên Ân quyết giữ thái độ im lặng, không lên tiếng khẳng định cũng như phủ nhận. Chính sự im lặng này càng làm công chúng "đoán già đoán non".

Cho đến nay, chưa có bất cứ xác nhận chính thức nào cho thấy mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân vượt ra ngoài mức bạn bè thân thiết, nhưng với những động thái gần đây, đặc biệt bình luận “Để cái icon vì vợ” – cộng đồng mạng càng thêm tin rằng có thể “vợ” ở đây là một tín hiệu ngầm, hơn cả lời nói thoáng qua.

Và khi người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng, công chúng có lẽ vẫn sẽ tiếp tục... suy đoán.

