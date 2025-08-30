Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng "thối" ếch càng thích, tự động mò tới

Gặp anh Lê Minh Thiện, ngụ xã Hội An cầm xâu ếch vừa câu được cũng là lúc trời đứng bóng.

Anh Thiện chia sẻ: “Tranh thủ ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi đi câu ếch cải thiện bữa ăn. Thời điểm này ếch mập, thịt chắc, ngon. Mới đi có buổi sáng mà tôi đã câu được gần 1kg ếch đồng”.

Vườn rộng 2ha trồng thứ cây cảnh nở hoa cản chả kịp, một nông dân Đồng Tháp phát tài

Theo anh Thiện, mùa nước nổi là thời gian lý tưởng để đi câu ếch kiếm thêm thu nhập.

Mấy ngày qua, mưa nhiều kèm theo nước lớn làm cho ruộng lúa, cây cỏ mọc ven kênh, mương phát triển tốt, xuất hiện nhiều côn trùng, sâu bọ là nguồn thức ăn chủ yếu cho ếch nên con nào cũng mập.

“Đồ nghề” câu ếch của anh Thiện khá đơn giản, không cần chuẩn bị và đầu tư nhiều vốn.

Cần câu ếch được làm bằng cây trúc; mồi câu được làm từ ốc, trùn đất, nhái bầu hay cá nhỏ… dễ tìm ngoài thiên nhiên.

Theo kinh nghiệm của anh Thiện, khu vực có nhiều bụi rậm, lục bình, rau muống… thường có nhiều ếch sinh sống. Do ếch có thính giác cao nên phải đi nhẹ nhàng hoặc đứng từ xa để quăng câu, chỉ cần một tiếng động nhỏ là chúng nhảy xuống nước trốn mất.

Trời chưa sáng, ra cửa sông này ở Nha Trang thả lưới, dính toàn cá đặc sản giãy đành đạch thế này đây

Câu ếch đồng không giống như câu cá, người câu phải dùng cọng cỏ hay cọng rau muống nối phần lưỡi câu lên dây câu để trong quá trình nhấp ếch lưỡi câu không bị vướng cỏ, nhánh cây.

Đồng thời, người đi câu phải nhấp cần trúc liên tục để ếch thấy mồi động đậy, tưởng là sâu bướm hay côn trùng rớt xuống mặt nước thì chúng mới nhảy tới đớp mồi.

Người dân ở quê thường câu ếch trong lúc nông nhàn, một phần để cải thiện bữa ăn, cũng như thêm chút “mồi” lai rai cuối ngày.

Cũng có nhiều người xem đây là cái nghề “câu cơm” để nuôi sống gia đình trong mùa nước nổi. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Thanh Trường, ngụ xã Hội An.

“Chiến lợi phẩm” sau một buổi nhấp ếch ngoài đồng mùa nước nổi An Giang. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Cả làng phục lăn anh nông dân Bắc Kạn sáng chế máy nông nghiệp đa năng

Anh cho biết, cắm câu ếch không tốn nhiều vốn, chỉ cần 100.000 đồng thì trang bị được bộ dụng cụ cắm câu.

Nghề cắm câu ếch sử dụng cần câu khác biệt hơn so với câu cá, đó là chọn một thanh tre tròn, dài khoảng 30 - 40cm; dây câu buộc 2/3 cần.

Anh Trường dùng nhiều loại mồi khác nhau như cá chết hay ốc bươu vàng cắt thành từng miếng nhỏ.

Nhiều người còn trộn dầu chuối hoặc vani để tăng độ “nhạy” của mồi. Đặc biệt, theo kinh nghiệm của anh Trường, mồi càng thối thì càng kích thích khứu giác của ếch, thu hút chúng đến ăn nhiều.

Trời vừa tắt nắng, anh Trường đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, móc mồi vào lưỡi câu, đi dọc theo bờ ruộng, bờ ao, đê bao… nơi bờ thấp, trống hoặc ít cỏ để cắm câu.

Trước khi cắm cần câu, anh Trường móc đất sình đắp lên mé đất, chà cho bóng loáng, tạo thành khoảng trống, rồi mới cắm cần câu. Lý giải điều này, anh Trường cho biết: “Mình làm như vậy, ếch mới thấy mồi để ăn”.

Ở xã mới này của tỉnh Hưng Yên, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot, đường làng đẹp như phim

Sau khi cắm hết toàn bộ số cần câu, anh Trường quay lại kiểm tra để gỡ ếch và móc lại mồi mới. Đến 4 giờ sáng, anh bắt đầu đi cuốn câu, chuẩn bị mang “chiến lợi phẩm” đến chợ cân cho bạn hàng.

Theo anh Trường, với 100 cần câu, mỗi đêm anh bắt được khoảng 3 - 4kg ếch, bán được gần 500.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng được như vậy, có đêm chỉ bắt được vài con, coi như cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Ngoài những cách trên, người dân còn có thú vui đi soi ếch vào ban đêm. Để soi được nhiều ếch, người ta thường đến khu vực đất trống ven ao, hồ hoặc mô đất ẩm ướt.

Dụng cụ chủ yếu là chỉa hoặc bắt bằng tay và 1 chiếc đèn pin. Đi soi ếch ban đêm phải nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động lớn.

Khi đã xác định đúng vị trí của con mồi, người soi rọi đèn thẳng vào ếch để chúng chói mắt rồi lập tức nhảy đến chụp hoặc dùng chỉa để bắt.

Ếch soi bằng chỉa thường bị chết, không ngon nên người đi soi chủ yếu để lại ăn. Muốn bán được ếch ở chợ, người đi soi phải bắt bằng tay còn sống nguyên con.

Việc bắt ếch đôi khi chỉ là niềm vui, cũng có thể là “chén cơm manh áo” của nhiều gia đình, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện nay, ếch đồng là sản vật trong mùa nước nổi được nhiều người ưa chuộng bởi thịt thơm ngon và bổ dưỡng.

Theo: Báo An Giang