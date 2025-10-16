Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:38 GMT+7

Kỹ sư 9X và hành trình đưa gia công CNC đến gần giới trẻ Việt đam mê cơ khí chế tạo

Khánh Linh Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:38 GMT+7
Ở tuổi 31, Vũ Văn Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí SJ, không chỉ là một doanh nhân trẻ thành đạt mà còn là người truyền lửa đam mê công nghệ cho thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam. Từ một chàng sinh viên cơ khí chế tạo máy, anh đã biến niềm yêu thích máy móc thành một sự nghiệp đầy cảm hứng, khẳng định giá trị của công nghệ cao ngay tại Việt Nam.
Cơ duyên từ giảng đường

Sinh năm 1994, Vũ Văn Đạo là cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Anh chia sẻ, niềm đam mê với cơ khí đã có từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ thực sự bùng cháy khi anh tiếp xúc với công nghệ gia công cơ khí chính xác công nghệ cao (CNC). "Ngày đó, khi làm đồ án, tôi nhận thấy các phương pháp gia công truyền thống tốn rất nhiều thời gian và độ chính xác không cao", anh Đạo nhớ lại.

"Khi tìm hiểu về máy gia công CNC, tôi như tìm thấy một lời giải. Nó giúp tôi biến ý tưởng từ bản vẽ trên máy tính thành sản phẩm thực tế một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối". Bên cạnh việc học tập trên trường, anh Đạo cũng thường xuyên tự mày mò học hỏi qua sách vở, diễn đàn và các video trên YouTube.

Sau một thời gian dài học tập trau dồi kinh nghiệm, anh quyết định mở xưởng vào năm 2021 và bắt đầu gia công với những chiếc máy CNC tự chế anh đang có sẵn. Nhận thấy sự bất tiện ở một số chi tiết và yêu cầu ngày càng khắt khe từ khách hàng, anh Đạo đi đến quyết định đầu tư mạnh với một khoản tiền lớn để mua một chiếc máy phay CNC 5 trục công nghệ theo anh là “tân tiến nhất và phù hợp nhất với nền sản xuất Việt Nam hiện tại”.

Hình ảnh máy phay CNC tại xưởng của Công ty TNHH cơ khí SJ. Ảnh: Khánh Linh

Anh Đạo chia sẻ: “1,6 tỷ với một người chủ doanh nghiệp đang trong bước đầu vận hành xưởng là một con số không hề nhỏ ở thời điểm đó, nhưng việc đánh đổi để có được chiếc máy với sự gia công chi tiết và độ chính xác cao như vậy, với tôi là cực kỳ xứng đáng”.

Theo anh Đạo, đây không chỉ là một khoản đầu tư tài chính mà còn là sự cam kết có trách nhiệm để theo đuổi đam mê lâu dài.

Vượt qua thách thức, vươn tầm quốc tế

Hành trình khởi nghiệp của anh Đạo không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất là những lỗi kỹ thuật bất ngờ.

"Có những lúc máy gặp sự cố, tôi phải dành hàng ngày trời để tìm ra nguyên nhân và khắc phục. Nhưng chính những thử thách đó đã giúp tôi hiểu sâu hơn về máy móc và tích lũy kinh nghiệm quý báu", anh kể.

Với tinh thần kiên trì và không ngừng học hỏi, anh Đạo đã làm chủ công nghệ và ứng dụng gia công CNC 5 trục vào sản xuất. Từ việc gia công các chi tiết máy phức tạp, linh kiện khuôn mẫu, cho đến sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, công ty Cơ khí SJ của anh đã tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường. Nhờ vào độ chính xác và chất lượng sản phẩm vượt trội, Cơ khí SJ đã tạo dựng được uy tín lớn.

Bảng điều khiển của máy phay CNC. Ảnh: Khánh Linh.

Hiện tại, công ty không chỉ phục vụ khách hàng trong nước mà còn nhận được nhiều đơn hàng từ các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Chúng tôi đã sản xuất các bộ phận cho máy sản xuất khẩu trang tự động trong đợt dịch, các linh kiện cho ngành y tế và nhiều sản phẩm khác đòi hỏi độ tỉ mỉ cao. Việc có đơn hàng từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc là minh chứng cho thấy sản phẩm "made in Vietnam" hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế", anh Đạo tự hào chia sẻ.

CNC - chìa khóa cho tương lai công nghệ Việt

Theo anh Đạo, công nghệ CNC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người Việt yêu sáng chế và chế tạo máy. Nó là công cụ giúp hiện thực hóa ý tưởng một cách chuyên nghiệp, giúp người Việt không còn phải phụ thuộc vào các phương pháp gia công thô sơ.

"Việc làm chủ CNC mang lại cho tôi sự tự do sáng tạo và khả năng chủ động trong sản xuất. Tôi có thể biến bất cứ ý tưởng nào thành hiện thực", anh khẳng định.

Nhìn về tương lai, anh tin rằng trong 5-10 năm tới, công nghệ CNC sẽ trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam, len lỏi vào từng xưởng sản xuất, từng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên kỹ thuật.

"CNC có thể giúp các bạn trẻ phát triển sự nghiệp trong ngành cơ khí, hoặc tự khởi nghiệp bằng cách sản xuất các sản phẩm độc đáo", anh Đạo nói và chia sẻ: "Nó cũng góp phần vào sản xuất xanh, giúp tiết kiệm nguyên vật liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế".

Anh Vũ Văn Đạo Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí SJ bên cạnh chiếc máy phay CNC. Ảnh: Khánh Linh

Lời khuyên mà anh Đạo dành cho thế hệ trẻ đam mê chế tạo chính là: “Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất là nắm vững các lý thuyết cơ bản khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, không ngừng trau dồi, đổi mới kiến thức về công nghệ để góp phần nâng cao vị thế công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế”.

Câu chuyện của Vũ Văn Đạo là minh chứng rõ nét cho tinh thần dấn thân và sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam. Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, anh đang góp phần xây dựng một tương lai công nghiệp hiện đại, nơi công nghệ cao không còn là điều xa xỉ mà trở thành một phần cốt lõi phục vụ cho nền kinh tế Việt Nam.

