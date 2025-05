Khác biệt trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 và 2006

Trong Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra sáng 27/5, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT đã có những lưu ý về điểm khác biệt trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018.

Theo ông Chương, dù 2 chương trình khác nhau nhưng nội dung đề thi giống nhau đến 70%. Vì vậy, giám thị lưu ý kỹ quy chế thi vì có sự khác biệt giữa 2 chương trình.

Thứ nhất, về số lượng đề thi trắc nghiệm cần đóng trong mỗi túi: Với phòng thi cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006, in đủ 24 mã đề thi (thường 4-5 tờ giấy A4).

Với phòng thi cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018: Chỉ in đủ số lượng thí sinh trong phòng thi. Ví dụ, phòng có 10 thí sinh thi Vật lý thì in từ mã 01 đến mã 10; có thể in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt).

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Thứ hai, trong công tác coi thi. Thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 chỉ dự thi môn thi thứ 2 trong bài thi tự chọn/tổ hợp phải có mặt trước thời gian thi môn thi 10 phút; thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 phải có mặt từ đầu buổi thi và chờ tại phòng chờ vào.

Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp: Với thí sinh dự thi theo Chương trình 2006 là 10 phút; với thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 là 15 phút.

Xử lý đề thi thừa: Tại phòng thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006, thư ký thu và lưu tại phòng Hội đồng; tại phòng thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018, giám thị chịu trách nhiệm bảo quản tại phòng thi.

Về thu bài thi tự chọn/bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên/khoa học xã hội: Tại phòng thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006, mỗi môn 1 túi bài thi. Tại phòng thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018, mỗi ca thi 1 túi bài thi. Buổi thi bài thi tự chọn có 2 túi bài thi.

Với môn Địa lý: Thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 được mang Atlat vào phòng thi. Thí sinh thi theo Chương trình GDPT2018 không được mang Atlat vào phòng thi.

Đại diện Bộ GDĐT giải đáp câu hỏi từ các Sở GDĐT. Ảnh: Tào Nga

Hành vi sai phạm sẽ xử lý nghiêm để mang tính răn đe

Liên quan đến vấn đề Thanh tra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường cho biết: "Xây dựng công tác thanh tra, kiểm tra năm nay được thực hiện sớm hơn 10 ngày. Thanh tra không phải để xử lý mà phòng ngừa từ xa".

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Long Âu, Phó Cục trưởng Cục A06, Bộ Công an thông tin về phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

"Trong những năm qua, các khâu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được Bộ Công an và Bộ GDĐT đã triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa mang lại thành công cho kỳ thi. Nếu học sinh có những hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm để mang tính răn đe", Đại tá, Tiến sĩ Phạm Long Âu nhấn mạnh.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra ngày 26 - 27/6. Ngày 25/6, thí sinh đến điểm thi trên phiếu báo làm thủ tục dự thi. Kỳ thi năm nay có 2 đề thi cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018.