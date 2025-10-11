Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Xã hội
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 13:00 GMT+7

Kỳ tích cứu nam thanh niên bị "chân voi", đi tiểu trắng như nước vo gạo rất hiếm gặp

+ aA -
Anh Đức Thứ bảy, ngày 11/10/2025 13:00 GMT+7
Phát hiện bệnh "chân voi" từ năm 4 tuổi, nhưng tìm mọi cách vẫn chưa thể điều trị dứt điểm, mới đây, chàng trai trẻ đã được các bác sĩ phối hợp điều trị thành công.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) vừa cho biết, mới kết hợp với chuyên gia về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, điều trị thành công cho một nam thanh niên bị hội chứng đái ra dưỡng chấp và bệnh “chân voi” hiếm gặp.

Theo đó, bệnh nhân tên H.D (19 tuổi), nhưng có đến 15 năm sống trong tình trạng “chân voi”. Đã vậy, chàng trai trẻ còn bị hội chứng đái ra dưỡng chấp, khi nước tiểu trắng như nước vo gạo. Điều này khiến cho D luôn tự ti, mặc cảm, khó khăn trong đi lại và sinh hoạt.

Mẹ D cho biết, con trai bà bị “chân voi” từ năm 4 tuổi, khi chân phải to hơn chân trái, gây khó khăn trong đi lại. Gia đình đưa đi khám nhiều nơi, nhưng không xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh, vì thế không dám can thiệp. “Bệnh tật ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, học tập nên gia đình từng tìm đến thầy lang, họ rạch chân cháu và sữa trong chân chảy ra. Tuy nhiên, tình trạng không đỡ mà còn bị nhiễm trùng nặng nề hơn”, mẹ D chia sẻ.

Mẹ D cho biết, con trai bà bị “chân voi” từ năm 4 tuổi.

Tiến sĩ Liên cho biết, khi tới viện, bệnh nhân có tâm lý lo lắng, tự ti, ngại giao tiếp, cơ thể gầy yếu. “Chính việc tiểu ra dưỡng chấp nhiều năm, khiến cho protein trong cơ thể bị đào thải ra ngoài qua nước tiểu, đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân gầy yếu”, bác sĩ Liên nhận định.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng đái ra dưỡng chấp; cùng với đó là bị tắc mạch bạch huyết (bạch mạch) ở chân phải, khiến chân bị phù to gần gấp đôi chân trái, hay dân gian còn gọi là bệnh “chân voi”. Ngoài ra, phần bìu (bộ phận sinh dục) của bệnh nhân cũng bị phù to hay còn gọi là “bìu voi” với kích thước bằng chiếc bát.

Bác sĩ Liên cho biết, hội chứng đái ra dưỡng chấp do nhiều nguyên nhân, trong đó do giun chỉ là nguyên nhân hàng đầu. Ngoài ra, có thể do có chấn thương thận (hiếm gặp) do tai nạn, va đập. Bệnh nhân bị vỡ đài bể thận cũng có thể bị đái dưỡng chấp. Một số bệnh nhân ung thư có thể đái dưỡng chấp do ung thư xâm lấn làm tổn thương bạch mạch.

Bình thường dưỡng chấp chỉ nằm trong hệ bạch huyết, thành phần chủ yếu là triglycerid, phospho lipid, cholesterol tự do. Sở dĩ có dưỡng chất trong nước tiểu là do có lỗ rò (chủ yếu do giun chỉ) từ hệ thống bạch huyết thông sang hệ thống tiết niệu. Bệnh thường không có biểu hiện gì hoặc có thể sốt nhẹ nếu có nhiễm khuẩn. Biểu hiện đầu tiên là nước tiểu đục như sữa. Bệnh nhân đái dưỡng chấp có thể trạng gầy tùy theo mức độ đái ra dưỡng chấp nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, không gặp tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu như không đái dắt, không đái buốt, không đau quặn thận.

"Với trường hợp bệnh nhân D, qua khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân sống trong vùng dịch tễ có giun chỉ lưu hành và địa phương ghi nhận nhiều trường hợp bị tương tự, nên các bác sĩ nghĩ nhiều do nguyên nhân giun chỉ. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt của chúng tôi là điều trị cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân sớm ổn định cuộc sống”, bác sĩ Liên chia sẻ.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Liên đã điều trị cho bệnh nhân bằng cách bóc bạch mạch để tránh tình trạng đái dưỡng chấp. Khi ổn định, các bác sĩ kết hợp với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) nối vi phẫu bạch mạch bị tắc ở chi phải cho người bệnh. Sau điều trị, bệnh nhân hết đi tiểu ra dưỡng chấp, chân phải cũng đã nhỏ và mềm hơn trước rất nhiều. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Đình Minh nhận định rằng, đây là ca bệnh rất đặc biệt, có thể trong đời làm bác sĩ chỉ gặp được một lần, khi bệnh nhân vừa có tình trạng dò dưỡng chấp, vừa bị phù bạch mạch hay bệnh “chân voi” theo cách gọi dân gian.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E).

Theo bác sĩ Minh, quá trình điều trị cho nam thanh niên này cũng gặp không ít khó khăn, khi bệnh nhân bị phù chân từ năm 4 tuổi, vì thế chân phù to và cứng do bị xơ hóa. Do vậy, việc nối các bạch mạch sẽ khó khăn hơn so với người bình thường.

“May mắn là bệnh nhân còn trẻ, vì thế các hệ thống khác như tĩnh mạch vẫn còn tốt. Quá trình can thiệp, do các bạch mạch rất nhỏ, vì thế bác sĩ phải dùng kính hiển vi với độ phóng đại lớn, sau đó dùng chỉ siêu vi phẫu để nối các bạch mạch vào hệ thống tĩnh mạch để giúp tái lập lưu thông bạch mạch cho bệnh nhân”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Các bác sĩ nhận định, dù đây là ca bệnh hiếm gặp, nhưng nếu phát hiện và điều trị sớm, hiệu quả điều trị tốt hơn rất nhiều, ít bị ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người bệnh. Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi bị vấn đề về sức khỏe ví dụ như tắc bạch mạch khiến chân phù to, mọi người tuyệt đối không nên trích rạch, điều trị theo dân gian để tránh tình trạng tiền mất tật mang.

Để phòng bệnh, mọi người cần phải ăn uống vệ sinh, đặc biệt là ngủ mắc màn vì giun chỉ lây qua muỗi đốt. Ngoài ra, cần phải tẩy giun định kỳ theo khuyến cáo. Khi có bất thường về màu sắc nước tiểu cần phải đến ngay bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

Tham khảo thêm

Từ chối mổ, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được cứu sống sau ca can thiệp cân não

Từ chối mổ, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được cứu sống sau ca can thiệp cân não

Nam thanh niên bất ngờ vì tưởng mình bị viêm khớp, hóa ra... gout

Nam thanh niên bất ngờ vì tưởng mình bị viêm khớp, hóa ra... gout

Hà Nội sang thu, nhiều người ám ảnh vì bệnh viêm xoang

Hà Nội sang thu, nhiều người ám ảnh vì bệnh viêm xoang

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Từ ngày 1/1/2026, đề xuất tăng mức tiền trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu

Từ đầu năm 2026, Hà Nội sẽ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700 nghìn đồng/người/tháng. Áp dụng cho người từ 75 tuổi không có lương hưu. Ngoài ra, Hà Nội cũng mở rộng thêm đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tin vui với nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do bất khả kháng

Xã hội
Tin vui với nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do bất khả kháng

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?

Xã hội
Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?

Đà Nẵng: Kích hoạt “báo động đỏ” trong đêm, cứu sống nữ sinh 18 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông

Xã hội
Đà Nẵng: Kích hoạt “báo động đỏ” trong đêm, cứu sống nữ sinh 18 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông

Ăn tối miễn phí, cà phê 0 đồng và “luật chơi” ở đô thị lớn

Xã hội
Ăn tối miễn phí, cà phê 0 đồng và “luật chơi” ở đô thị lớn

Đọc thêm

VĐV Đặng Thị Hồng nhận thông điệp cực vui từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng nhận thông điệp cực vui từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Thể thao

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam lên tiếng về vụ việc Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu quốc tế, khẳng định đang phối hợp bảo vệ quyền lợi cho vận động viên.

Ở ngọn núi nổi tiếng Lào Cai (sau sáp nhập) mọc thứ cây gì mà nở hoa tím cản chả kịp, ngắm thôi đã mê tơi lắm rồi
Nhà nông

Ở ngọn núi nổi tiếng Lào Cai (sau sáp nhập) mọc thứ cây gì mà nở hoa tím cản chả kịp, ngắm thôi đã mê tơi lắm rồi

Nhà nông

Nếu muốn tìm nơi vừa có hoa nở, vừa có mây, vừa lãng mạn, vừa thử thách để nhớ mãi, một chuyến chinh phục đỉnh núi Tà Chì Nhù, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai (trước thời điểm sáp nhập, xã này thuộc địa phận huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) sẽ làm hài lòng những tâm hồn ưa xê dịch.

Lai Châu hướng tới mục tiêu “mỗi người dân là một công dân số, mỗi cơ quan, tổ chức là một thực thể số'
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu hướng tới mục tiêu “mỗi người dân là một công dân số, mỗi cơ quan, tổ chức là một thực thể số"

Lai Châu Ngày Mới

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội thảo “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu”.

Chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực' cho dân, bước chuyển tư duy lớn trong quản trị đất nước
Tin tức

Chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực" cho dân, bước chuyển tư duy lớn trong quản trị đất nước

Tin tức

Thông điệp “chăm lo thiết thực cho dân” được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 13 không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà là yêu cầu đổi mới căn bản trong tư duy và hành động của cả hệ thống, lấy người dân làm trung tâm của phát triển.

Đang dọn nhà, người đàn ông Gia Lai bất ngờ phát hiện “vị khách không mời', là động vật hoang dã quý hiếm
Nhà nông

Đang dọn nhà, người đàn ông Gia Lai bất ngờ phát hiện “vị khách không mời", là động vật hoang dã quý hiếm

Nhà nông

Trong lúc dọn dẹp vào buổi tối, ông Phạm Tấn Vinh (phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện một con tê tê bò vào sân nhà. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông lập tức mang giao cho cơ quan chức năng để đưa về rừng.

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang 'nắm 2 bảo vật'
Nhà nông

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang "nắm 2 bảo vật"

Nhà nông

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận) nổi lên như một điểm sáng trong phát triển kinh tế biển và du lịch. 2 trụ cột kinh tế này vốn là thế mạnh của đặc khu này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quý khai thác hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo sức bật mới cho vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc.

Thứ cây tốt um tùm này ra củ chùm vô số, ông nông dân Nghệ An chế biến kiểu gì mà bán hết, thu 3,5 tỷ/năm
Nhà nông

Thứ cây tốt um tùm này ra củ chùm vô số, ông nông dân Nghệ An chế biến kiểu gì mà bán hết, thu 3,5 tỷ/năm

Nhà nông

Trồng cây sắn dây, từ củ sắn dây, ông Trần Xuân Sơn ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An chế biến ra các sản phẩm đạt sao OCOP được thị trường ưa chuộng. Các sản phẩm làm từ tinh bột sắn dây của Hợp tác xã có từng nào cũng bán hết, giúp ông Sơn thu về 3,5 tỷ đồng/năm.

Người thầy được mệnh danh “cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người thầy được mệnh danh “cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Người đầu tiên đặt nền móng cho sự học, gieo mầm tri thức cho đất Gia Định nói riêng, Nam Bộ nói chung là cụ Võ Trường Toản - người thầy đức độ tài ba, lỗi lạc thế kỷ 18.

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống khó khăn trong nhà kho, không show diễn
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống khó khăn trong nhà kho, không show diễn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống trong nhà kho, không có show diễn và gặp khó khăn về sức khỏe. Câu chuyện cảm động về cuộc sống của ông khiến nhiều người xót xa.

Gần 10% người trong độ tuổi lao động mắc bệnh suy thận không triệu chứng
Chuyển động Sài Gòn

Gần 10% người trong độ tuổi lao động mắc bệnh suy thận không triệu chứng

Chuyển động Sài Gòn

Một khảo sát tại Bệnh viện Thống Nhất cho thấy 9,8% người lao động mắc bệnh thận nhưng không có triệu chứng. Trong đó, nhiều người trẻ bị suy thận do viêm cầu thận, xuất phát từ viêm họng hoặc lối sống thiếu khoa học.

Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?
Thể thao

Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?

Thể thao

Đỗ Duy Mạnh thể hiện phong độ kém trong trận đấu với đội tuyển Nepal tối 9/10, HLV Kim Sang-sik cân nhắc sử dụng trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh ở trận lượt về ngày 14/10.

Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm
Gia đình

Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm

Gia đình

Dân Việt giới thiệu cách làm 5 món chay đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng lại dễ làm cho bữa cơm gia đình thêm phong phú, đồng thời cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc
Tin tức

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc

Tin tức

Sáng 11/10, nguồn tin cho biết, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã thực hiện ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Vụ cháy 5 người tử vong ở phố Kim Hoa: 'Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn'
Tin tức

Vụ cháy 5 người tử vong ở phố Kim Hoa: "Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn"

Tin tức

Khói đen đặc quánh tràn kín ngõ 180 phố Kim Hoa khi ngôi nhà 4 tầng bốc cháy lúc rạng sáng 11/10, khiến 5 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. "Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn", một nhân chứng nói.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố

Chuyển động Sài Gòn

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 11/10, các đoàn lãnh đạo Thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?
Thể thao

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?

Thể thao

Dù được chơi trên sân nhà Thống Nhất, ĐT Việt Nam vẫn được tính là đội khách trong trận lượt về gặp ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Thái Nguyên vật lộn với 'núi rác thải' sau lũ, 'Thùng Tiếp Sức' được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tận tay người dân
Nhân ái

Thái Nguyên vật lộn với "núi rác thải" sau lũ, "Thùng Tiếp Sức" được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tận tay người dân

Nhân ái

Sáng 11/10, người dân Thái Nguyên cùng lực lượng chức năng vẫn đang căng mình dọn "núi rác thải" sau lũ. Những "Thùng Tiếp Sức" đã được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tay người dân để có dụng cụ dọn dẹp, sớm khôi phục lại cuộc sống thường ngày.

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu
Ảnh

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Ảnh

Sau khi dòng nước đục ngầu màu phù sa của sông Hồng tạm rút đi, một khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra: Những vườn đào Nhật Tân vốn là "của để dành" cho Tết nay úa vàng, chết rũ; những luống cúc họa mi đang chờ ngày khoe sắc dịp lễ 20/10, 20/11 giờ đã hóa màu bùn non.

Nhiều ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá nhà ở trong giảm nghèo đa chiều
Xã hội

Nhiều ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá nhà ở trong giảm nghèo đa chiều

Xã hội

Nhà ở là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá chuẩn nghèo giai đoạn mới. Nội dung này đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp và phân tích của các chuyên gia và các địa phương.

Tổng thống Macron gây sốc với quyết định về ông Lecornu, chính trị gia Pháp gọi đó là hành động đáng xấu hổ
Thế giới

Tổng thống Macron gây sốc với quyết định về ông Lecornu, chính trị gia Pháp gọi đó là hành động đáng xấu hổ

Thế giới

Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu ông Sébastien Lecornu trở lại làm thủ tướng Pháp chỉ 4 ngày sau khi ông từ chức, gây ra một tuần đầy kịch tính và bất ổn chính trị.

Chuyển sang xe điện, 100 xe buýt CNG mới nguyên của Công ty Samco trước nguy cơ… thiệt hại
Chuyển động Sài Gòn

Chuyển sang xe điện, 100 xe buýt CNG mới nguyên của Công ty Samco trước nguy cơ… thiệt hại

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Samco còn tồn đọng gần 100 xe buýt CNG mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng, mỗi xe trị giá khoảng 2-3 tỷ đồng, tổng giá trị ước tính 200 - 300 tỷ đồng. Số xe này đã tồn từ năm 2018 đến nay, gây ra chi phí thiệt hại rất lớn.

Apple tăng tốc công nghệ eSIM: Có làm “mỏng ví” các nhà mạng Việt Nam?
Kinh tế

Apple tăng tốc công nghệ eSIM: Có làm “mỏng ví” các nhà mạng Việt Nam?

Kinh tế

iPhone Air siêu mỏng loại bỏ sim vật lý, được đánh giá mở ra chương mới cho eSIM. Xu hướng eSIM mở ra sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí cho người dùng nhưng liệu có ảnh hưởng đến lượng khách hàng trực tiếp của các nhà mạng?

Chân Tử Đan từng một mình đánh bại 8 gã côn đồ để bảo vệ bạn gái như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Chân Tử Đan từng một mình đánh bại 8 gã côn đồ để bảo vệ bạn gái như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

"Cân" được cả vai diễn Diệp Vấn, sư phụ của Lý Tiểu Long, rõ ràng trình độ võ thuật của Chân Tử Đan cũng phải dạng vừa rồi.

Kinh hãi với hình ảnh X-quang 'sáng trắng' nang sán dây lợn khắp cơ thể
Xã hội

Kinh hãi với hình ảnh X-quang "sáng trắng" nang sán dây lợn khắp cơ thể

Xã hội

Hình ảnh X-quang chi chít các nốt cản quang ở mô não và dưới da vùng ngực, bụng của bệnh nhân cho thấy nang sán lợn chạy khắp cơ thể bệnh nhân.

Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi
Y tế

Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi

Y tế

Làm thủ tục nhập viện khoa sản để sinh con, 1 ngày sau sản phụ rời khỏi bệnh viện để lại bé trai cân nặng 2,2kg.

Đường sắt bị 'xé toang', các lực lượng thức 'trắng đêm' đắp nền
Kinh tế

Đường sắt bị "xé toang", các lực lượng thức "trắng đêm" đắp nền

Kinh tế

Các lực lượng của ngành đường sắt đã thức trắng đêm khẩn trương gia cố, chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền, ngăn dòng chảy và sớm khôi phục chạy tàu.

Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết
Tin tức

Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết

Tin tức

Tài xế xe tải trong lúc vào thùng để kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không nhìn thấy, nên đã đổ đá đè chết.

Tin sáng (11/10): Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN
Thể thao

Tin sáng (11/10): Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN

Thể thao

Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN; M.U theo đuổi Jobe Bellingham; Juventus lên kế hoạch chiêu mộ Mike Maignan miễn phí; Real Madrid đưa 3 trung vệ vào tầm ngắm; Vinicius bị MC gợi cảm đối xử phũ phàng.

TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động phong trào "Bình dân học vụ số" nhắm đến mục tiêu từ người lớn tuổi đến người trẻ đều được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số

Tin đọc nhiều

1

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

2

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

3

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

4

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

5

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn "trực chiến" chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn 'trực chiến' chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài