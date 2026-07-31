Ký ức Hà Nội: Quy tắc "hai lần xới cơm" trong ngôi nhà giàu tri thức ở Cổ Nhuế

Hội Nông dân Lào Cai quán triệt những Nghị quyết quan trọng đến cán bộ cơ sở
Ngày 31/7, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.