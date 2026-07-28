Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Hà Nội hôm nay
Thứ ba, ngày 28/07/2026 18:45 GMT+7

Ký ức Hà Nội: Tuổi 19 gửi lại trên những vòng xe quay chậm quanh Thủ đô

+ aA -
Bùi Thị Nhung Thứ ba, ngày 28/07/2026 18:45 GMT+7
Hà Nội trong tôi luôn đầy thêm những kỷ niệm mới. Để rồi sau bao lần đi và về, giữa biết bao đổi thay của thời gian, tôi vẫn tin rằng có những cuộc gặp chỉ cần một lần cũng đủ theo người ta suốt cả cuộc đời. Hà Nội, với tôi, là một cuộc gặp qua những vòng xe tuổi mười chín.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Có những thành phố càng trở lại nhiều lần, người ta càng nhớ về lần đầu tiên đặt chân đến. Tôi đã không biết bao lần trở lại Hà Nội. Có chuyến đi vì công việc, có chuyến đưa người thân đi khám bệnh, cũng có chuyến chỉ để dự một cuộc gặp rồi vội vã trở về ngay trong ngày.

Thành phố hôm nay rộng hơn, đông đúc hơn. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến đường mở dài về phía các khu đô thị đang lớn lên từng ngày. Hà Nội vẫn đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy đã khoác lên mình nhịp sống hối hả của một đô thị hiện đại. Thế nhưng, mỗi lần đi ngang Quảng trường Ba Đình, ký ức lại đưa tôi trở về buổi sớm đầu hè năm 2004, khi tuổi mười chín còn nguyên vẹn trên những vòng xe đạp hướng về Thủ đô.

Ký ức ấy bắt đầu từ một xóm trọ nhỏ ở Xuân Hòa, nơi nhóm bạn chúng tôi vừa trải qua gần trọn năm học đầu tiên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Kỳ thi cuối năm đã cận kề. Chỉ ít ngày nữa, mỗi đứa sẽ lại vùi mình trong giáo trình, trong những trang ghi chép kín đặc chữ, rồi ai về quê nấy sau một năm học xa nhà.

Một buổi tối, khi cả phòng đang ngồi học dưới ánh đèn vàng nhạt, chẳng biết ai buột miệng nói:

“Hay cuối tuần mình đạp xe về Hà Nội đi!”

Câu nói tưởng như vu vơ ấy lại khiến cả căn phòng bỗng trở nên rộn ràng. Không ai hỏi đường có xa không, cũng chẳng ai bận tâm sẽ phải đạp xe bao nhiêu giờ mới tới. Trong suy nghĩ của những cô sinh viên năm nhất khi ấy, Hà Nội là một nơi nhất định phải đến ít nhất một lần trong đời.

Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ tại Quảng trường Ba Đình, người dân trong khu vực đồng loạt dừng mọi hoạt động, hướng về cột cờ trung tâm và cùng cất cao tiếng hát Quốc ca trong niềm xúc động, tự hào. Đây cũng là nơi nhiều người dân và du khách lưu lại những kỷ niệm đẹp khi đến với Thủ đô. Ảnh: Dân Việt.

Từ những miền quê khác nhau, chúng tôi gặp nhau ở Xuân Hòa, mang theo bao ước mơ của tuổi mười chín. Có đứa chưa một lần đặt chân đến Thủ đô. Có đứa từng đi ngang Hà Nội trên chuyến xe khách nhưng chưa kịp ngắm nhìn thành phố. Hà Nội với chúng tôi được ghép nên từ những điều đẹp đẽ nhất của sách vở và ký ức tuổi thơ: là Quảng trường Ba Đình nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, là Hồ Gươm với Tháp Rùa in bóng trong trang sách Tiếng Việt, là những hàng cây xanh mướt vẫn hiện lên trên màn ảnh nhỏ mỗi dịp thu về.

Có lẽ ai cũng cất trong lòng một Hà Nội của riêng mình từ rất lâu trước khi được đặt chân tới. Vì thế, chuyến đi ấy không đơn thuần là một cuộc dạo chơi trước kỳ thi, mà giống như cuộc hẹn với một miền đất đã mong được gặp từ những năm tháng còn ngồi trên ghế phổ thông.

Sáng hôm ấy, Xuân Hòa còn bảng lảng hơi sương. Những giọt nước nhỏ vẫn đọng trên tàu lá ven đường. Không khí đầu hè dịu mát, trong trẻo đến mức chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng thấy lòng mình nhẹ tênh.

Ba chiếc xe đạp cũ lặng lẽ lăn bánh, mỗi xe chở hai đứa. Chiếc ba lô phía sau chẳng có gì nhiều ngoài vài ổ bánh mì, mấy chai nước và ít tiền phòng khi xe hỏng giữa đường. Chừng ấy hành trang xem ra quá ít cho một quãng đường dài, nhưng lại quá đủ cho sự háo hức của tuổi trẻ.

Con đường từ Xuân Hòa về Hà Nội khi ấy như dài ra bởi những cánh đồng nối tiếp cánh đồng, những triền đê, những làng quê còn yên ả trong buổi sớm. Gió đầu hạ thổi mát rượi, luồn qua mái tóc, làm tà áo sinh viên cứ phập phồng theo từng vòng bánh xe.

Có lúc cả nhóm hát vang những bài hát tuổi học trò, có lúc chỉ còn tiếng cười trong veo nối nhau trên con đường vắng. Người đạp mỏi thì đổi cho bạn. Người ngồi sau lại ríu rít kể chuyện quê mình, chuyện lớp học, chuyện những dự định sau này. Chúng tôi cứ thế đi, vừa đi vừa cười, chẳng ai để ý mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Điều kỳ lạ là suốt quãng đường ấy, chẳng đứa nào nhắc đến chuyện mệt. Có lẽ bởi mỗi vòng xe đều đang đưa chúng tôi đến gần hơn với Hà Nội.

Đường về Thủ đô cứ ngắn dần theo từng vòng bánh xe. Những cánh đồng lùi lại phía sau nhường chỗ cho những dãy phố đông hơn và dòng người tấp nập hơn. Chẳng biết ai là người reo lên đầu tiên: “Đến Hà Nội rồi!”. Tiếng reo ấy làm cả nhóm như quên hết mỏi mệt. Chúng tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì của thành phố mà bấy lâu chỉ biết qua sách vở.

Hà Nội buổi đầu hè dịu dàng hơn tất cả những gì tôi từng hình dung. Những hàng xà cừ già tỏa bóng xuống mặt đường, nắng len qua kẽ lá thành từng đốm vàng nhảy nhót trên vai áo. Những chiếc xe đạp lặng lẽ nối nhau, tiếng chuông leng keng vọng lại từ một góc phố, vài gánh hàng rong thong thả đi dưới vòm cây xanh. Thành phố không ồn ào như tôi tưởng, cũng không xa cách như một Thủ đô trong trí tưởng tượng của cô học trò tỉnh lẻ. Hà Nội gần gũi đến lạ, như thể đã quen nhau từ rất lâu.

Khi Quảng trường Ba Đình mở ra trước mắt, cả nhóm gần như cùng lúc xuống xe. Chúng tôi dựng xe ngay ngắn bên vệ đường, đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối vì gió, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên tà áo rồi lặng lẽ bước về phía Lăng Bác. Không ai còn nói cười rôm rả như suốt quãng đường vừa qua.

Giữa khoảng không rộng lớn, lá cờ đỏ tung bay trên nền trời xanh biếc, những hàng tre đứng lặng trong nắng đầu hè, từng dòng người nối nhau chậm rãi tiến về phía trước. Bỗng nhiên, ai cũng thấy mình cần nói khẽ hơn, bước chậm hơn.

Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu đứng giữa Quảng trường Ba Đình. Trên màn hình chiếc tivi nhỏ ở quê, nơi ấy dường như rất xa. Trong những bài học Lịch sử, nơi ấy là dấu mốc của dân tộc. Còn khoảnh khắc ấy, nơi chúng tôi đang đứng hiện hữu ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy lá cờ đang bay trong gió. Một cảm giác vừa bồi hồi, vừa thành kính len nhẹ vào trong tim.

Nhóm sinh viên năm nhất cùng đạp xe về Thủ đô, lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Rời Ba Đình, chúng tôi thong thả đạp xe qua những con phố rợp bóng cây. Hà Nội đầu hè mang màu xanh rất riêng: xanh của những tán lá già, xanh của mặt hồ lấp lánh nắng, xanh cả trong ánh mắt của những người lần đầu được chạm vào thành phố mình từng mơ ước.

Đến Hồ Gươm, cả nhóm đứng lặng khá lâu. Tháp Rùa vẫn ở đó, bình yên giữa mặt nước, giống hệt bức tranh trong cuốn sách Tiếng Việt năm nào, chỉ khác rằng hôm nay chúng tôi không còn ngắm bằng trí tưởng tượng của một đứa trẻ, mà bằng đôi mắt của những cô sinh viên vừa đi hết quãng đường dài để gặp cho bằng được miền đất mình hằng hướng về.

Chiều muộn, chúng tôi quay xe trở lại Xuân Hòa. Con đường vẫn thế, chỉ khác là phía sau lưng đã có thêm một Hà Nội rất thật để nhớ. Chân mỏi nhừ, vai áo thấm mồ hôi, nhưng chẳng đứa nào than mệt. Có lẽ mỗi người đều đang lặng lẽ cất Hà Nội vào một góc rất riêng.

Hai mươi hai năm đã đi qua. Những chuyến xe hôm nay đưa tôi đến Hà Nội nhanh hơn rất nhiều. Từ Xuân Hòa về Ba Đình chỉ còn là một quãng đường ngắn. Tôi cũng đã nhiều lần trở lại thành phố này với những lý do khác nhau.

Hà Nội trong tôi vì thế cũng đầy thêm những kỷ niệm mới. Để rồi sau bao lần đi và về, giữa biết bao đổi thay của thời gian, tôi vẫn tin rằng có những cuộc gặp chỉ cần một lần cũng đủ theo người ta suốt cả cuộc đời. Hà Nội, với tôi, là một cuộc gặp qua những vòng xe tuổi mười chín.

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng kính mời quý độc giả hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Mỗi câu chuyện sẽ là mảnh ghép ký ức trong hành trình phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn gửi bài dự thi từ khi công bố chương trình đến hết ngày 10/9/2026.

Tham khảo thêm

Ký ức Hà Nội: Nét riêng của phố cổ Hà Đông

Ký ức Hà Nội: Nét riêng của phố cổ Hà Đông

Ký ức Hà Nội: Tiệm sách lưu giữ kỷ niệm góc phố Kim Liên

Ký ức Hà Nội: Tiệm sách lưu giữ kỷ niệm góc phố Kim Liên

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Khám phá bỏng Chủ Cổ Loa, thức quà độc đáo tương truyền có từ thời An Dương Vương

Được làm thủ công từ nếp cái hoa vàng, đường phên, lạc, vừng và thảo quả, bỏng Chủ mang hương vị riêng của vùng đất kinh đô Âu Lạc xưa. Ít ai biết rằng, phía sau những thanh bỏng mộc mạc gói trong giấy đỏ là quy trình chế biến kỳ công cùng câu chuyện được người dân Cổ Loa lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đọc thêm

Nửa đầu năm 2026, BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch
Doanh nghiệp

Nửa đầu năm 2026, BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

Doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới 6 tháng đầu năm 2026 biến động mạnh bởi những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vẫn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Thành công này đến từ việc tận dụng hiệu quả diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ, duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất cao và triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị linh hoạt, tối ưu.

Giá vàng hôm nay (chiều 28/7): Thế giới tiếp đà giảm sâu, trong nước dự báo 'đỏ lửa'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (chiều 28/7): Thế giới tiếp đà giảm sâu, trong nước dự báo "đỏ lửa"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay chiều 28/7, vàng SJC và nhẫn tiếp tục giữ mức giảm so với trưa nay. Trong khi, giá vàng thế giới "lao dốc không phanh", sắp về mức 4.000 USD/ounce.

Ông Zelensky công bố 'danh sách tử thần' mới, thề tiếp tục đánh sâu vào lãnh thổ Nga
Thế giới

Ông Zelensky công bố "danh sách tử thần" mới, thề tiếp tục đánh sâu vào lãnh thổ Nga

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đã xây dựng danh sách mục tiêu ưu tiên mới cho các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng
Chuyển động Sài Gòn

Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng

Chuyển động Sài Gòn

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, ngày 28/7, Đội Quy tập đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số bộ lên 144.

Tập đoàn ABB ra mắt hàng loạt công tắc ổ cắm mới, củng cố hệ sinh thái điện từ nguồn đến điểm dùng cuối
Doanh nghiệp

Tập đoàn ABB ra mắt hàng loạt công tắc ổ cắm mới, củng cố hệ sinh thái điện từ nguồn đến điểm dùng cuối

Doanh nghiệp

Tại sự kiện “Kiến tạo cuộc sống hiện đại với sự tiện nghi, an toàn và bền vững”, Tập đoàn ABB đã giới thiệu sáu dòng công tắc ổ cắm mới gồm Acus, Velet, Zita, Mayple, Velet120 và Mayple120. Sự kiện vừa được tổ chức tuần qua tại TP.HCM.

Thắng Campuchia 5 – 1, điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?
Thể thao

Thắng Campuchia 5 – 1, điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?

Thể thao

Truyền thông Indonesia cho rằng, ĐT Việt Nam đang “e sợ” ĐT Indonesia. Xem ĐT Indonesia đè bẹp ĐT Campuchia, hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng cảm thấy e ngại.

Lễ Quốc khánh 2/9 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp
Xã hội

Lễ Quốc khánh 2/9 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Xã hội

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới đây người lao động trong cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp, tính cả ngày nghỉ cuối tuần.

Vùng đất nào của nước ta (nay thuộc TPHCM) có từ năm 1623 khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên ký thỏa ước với vua Chân Lạp?
Nhà nông

Vùng đất nào của nước ta (nay thuộc TPHCM) có từ năm 1623 khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên ký thỏa ước với vua Chân Lạp?

Nhà nông

Quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thể được tính gần 400 năm, kể từ thỏa ước năm 1623, chúa Nguyễn Phúc Nguyên với vua nước Chân Lạp Chey Chetta II, cho phép những nhóm c­ư dân Việt đầu tiên được khai phá xứ Mô Xoài (địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau này, nay là TPHCM sau sáp nhập).

Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc hoạt động ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp
Thời sự

Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc hoạt động ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp

Thời sự

Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp; bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam chia tay SLNA, gia nhập PVF-CAND?
Thể thao

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam chia tay SLNA, gia nhập PVF-CAND?

Thể thao

Trung vệ Hồ Khắc Lương nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay SLNA trong ít ngày tới để chuyển sang khoác áo PVF-CAND. Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sau nhiều mùa giải không tìm được chỗ đứng tại đội bóng quê hương.

Trụ sở UBND cũ thành trường học, phụ huynh mừng vì con có chỗ học gần nhà
Chuyển động Sài Gòn

Trụ sở UBND cũ thành trường học, phụ huynh mừng vì con có chỗ học gần nhà

Chuyển động Sài Gòn

Từ trụ sở UBND quận 12 trước đây, Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón năm học đầu tiên. Không chỉ giải bài toán thiếu trường ở phường Thới An, ngôi trường mới còn mang theo kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang, đạt chuẩn cho học sinh địa phương.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng đối với 1 Thứ trưởng và 4 nguyên cán bộ lãnh đạo
Thời sự

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng đối với 1 Thứ trưởng và 4 nguyên cán bộ lãnh đạo

Thời sự

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.

Giải Taekwondo Quốc tế G1 quy tụ 167 vận động viên
Thể thao

Giải Taekwondo Quốc tế G1 quy tụ 167 vận động viên

Thể thao

Giải Taekwondo Quốc tế G1 "CJ Vietnam Open 2026" trong hai ngày 28-29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) quy tụ 167 vận động viên đến từ 15 quốc gia.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu lập kịch bản giải ngân từng tuần cho mọi dự án
Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu lập kịch bản giải ngân từng tuần cho mọi dự án

Kinh tế

Đến ngày 22/7, Đà Nẵng mới giải ngân 45,3% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thấp hơn 12,2 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra. Trước áp lực hoàn thành chỉ tiêu và mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng tốc giải ngân, quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm tiến độ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận thêm nhiệm vụ mới
Thời sự

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận thêm nhiệm vụ mới

Thời sự

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu được phân công làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 742 vừa được ban hành.

Người hâm mộ đội nắng, xếp hàng dài mua vé xem Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore
Media

Người hâm mộ đội nắng, xếp hàng dài mua vé xem Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore

Media

Từ đầu giờ chiều 28/7, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Mỹ Đình, Hà Nội, để mua vé xem trực tiếp trận Tuyển Việt Nam gặp Singapore ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Sức hút của trận đấu khiến điểm bán vé luôn tấp nập trong ngày đầu mở bán.

Tiền vệ ĐT Việt Nam 'quay xe' tại Hải Phòng FC
Thể thao

Tiền vệ ĐT Việt Nam "quay xe" tại Hải Phòng FC

Thể thao

Hồi tháng trước, từng xuất hiện thông tin Nguyễn Hữu Sơn có thể sẽ theo chân Triệu Việt Hưng hay Phạm Trung Hiếu, rời Hải Phòng FC. Tuy nhiên trong động thái mới nhất, tiền vệ từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam vào tháng 9/2023 đã quyết định gia hạn tới 2029 với đội bóng đất Cảng.

Nhiều người ở Lâm Đồng nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt nướng
Xã hội

Nhiều người ở Lâm Đồng nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt nướng

Xã hội

Nhiều người ở xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt nướng do bà T.T.N làm chủ.

Công ty Ăn cùng Bà Tuyết chung tay ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Doanh nghiệp

Công ty Ăn cùng Bà Tuyết chung tay ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Doanh nghiệp

Ngày 27/7, Công ty Ăn cùng Bà Tuyết ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, trao quà người có công và dâng hương tri ân tại phường Phúc Thuận, Thái Nguyên, lan tỏa trách nhiệm xã hội.

U23 Việt Nam hội quân: Nhiều gương mặt mới
Thể thao

U23 Việt Nam hội quân: Nhiều gương mặt mới

Thể thao

Ngày mai (29/7), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại trong đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD 2026.

Cổ phiếu công nghệ hồi phục, góp sức kéo VN-Index tăng hơn 11 điểm
Khoa học Công nghệ

Cổ phiếu công nghệ hồi phục, góp sức kéo VN-Index tăng hơn 11 điểm

Khoa học Công nghệ

Sau nhiều phiên điều chỉnh, cổ phiếu công nghệ lấy lại sắc xanh với dòng tiền hơn 355 tỷ đồng chảy vào nhóm tăng giá. FPT tiếp tục dẫn dắt, góp phần giúp VN-Index tăng hơn 11 điểm.

Con số 13 có nhiều điều bí ẩn gì liên quan đến vua Bảo Đại?
Đông Tây - Kim Cổ

Con số 13 có nhiều điều bí ẩn gì liên quan đến vua Bảo Đại?

Đông Tây - Kim Cổ

Không chỉ là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn, vua Bảo Đại còn gắn với con số 13 qua nhiều dấu mốc trong cuộc đời. Những sự trùng hợp này khiến cuộc đời vị vua cuối cùng của Việt Nam càng trở nên đặc biệt.

Viettel Điện Biên gặp mặt, chúc mừng Quán quân Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026
Điện Biên Hôm Nay

Viettel Điện Biên gặp mặt, chúc mừng Quán quân Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026

Điện Biên Hôm Nay

Viettel Điện Biên tổ chức chương trình gặp mặt, chúc mừng và trao quà cho cháu Tường Minh, Quán quân cuộc thi Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026 (Vietnam Kid Singer 2026). Hoạt động nhằm biểu dương tài năng trẻ của quê hương, đồng thời thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

“Vượt nắng thắng mưa” thi công 'thần tốc' 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than
Lai Châu Ngày Mới

“Vượt nắng thắng mưa” thi công "thần tốc" 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than

Lai Châu Ngày Mới

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu không quản ngày đêm, nỗ lực thi công xây dựng nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than (Lai Châu).

Vô cùng tàn khốc - chuyên gia Mỹ kinh hãi trước nguy cơ mở rộng chiến tranh ở Ukraine
Thế giới

Vô cùng tàn khốc - chuyên gia Mỹ kinh hãi trước nguy cơ mở rộng chiến tranh ở Ukraine

Thế giới

Mỹ và các quốc gia châu Âu là thành viên NATO trên thực tế đang ở trong tình trạng chiến tranh với Nga. Đây là tuyên bố của cựu nhà ngoại giao Mỹ Chas Freeman trong chương trình phát trên một kênh YouTube.

Tài năng hiếm có của Christopher Nolan
Văn hóa - Giải trí

Tài năng hiếm có của Christopher Nolan

Văn hóa - Giải trí

Christopher Nolan đã dành trọn sự nghiệp để chứng minh phim thương mại hoàn toàn có thể chứa đựng triết lý hàn lâm. Vị đạo diễn quyền lực này luôn kiên định với phong cách nghệ thuật độc đáo nhằm mang lại trải nghiệm nguyên bản nhất cho khán giả.

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, Hà Nội mưa to giờ tan tầm, cảnh báo mưa to xuyên đêm trên 150mm tại miền Bắc
Nhà nông

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, Hà Nội mưa to giờ tan tầm, cảnh báo mưa to xuyên đêm trên 150mm tại miền Bắc

Nhà nông

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cơ quan khí tượng vừa dự báo khu vực Thủ đô sẽ có mưa vừa, mưa to trong giờ tan tầm; từ chiều tối nay (28/7) miền Bắc cảnh báo có mưa rất to trên 150mm.

Được PVcomBank 'bơm vốn', Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu vẫn thua lỗ
Kinh tế

Được PVcomBank "bơm vốn", Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu vẫn thua lỗ

Kinh tế

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thay đổi lãnh đạo và phát sinh các giao dịch tín dụng trị giá hàng trăm tỷ đồng tại PVcomBank, kết quả kinh doanh của Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu không những không được cải thiện mà còn thua lỗ. Đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế của doanh nghiệp là hơn 46 tỷ đồng.

Một con cá heo dài 2,6m, nặng gần 300 kg trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi
Nhà nông

Một con cá heo dài 2,6m, nặng gần 300 kg trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi

Nhà nông

Khu vực ngư dân phát hiện cá heo trôi dạt vào bờ thuộc vùng biển xã Vạn Tường (Quảng Ngãi). Cá heo có chiều dài khoảng 2,6m và trọng lượng khoảng 300 kg.

Vì sao thứ quả ngon ngọt ví như 'quả vua' ở vương quốc Đông Nam Á này lại 'rớt giá' chưa từng thấy trong vòng 10 năm?
Nhà nông

Vì sao thứ quả ngon ngọt ví như "quả vua" ở vương quốc Đông Nam Á này lại "rớt giá" chưa từng thấy trong vòng 10 năm?

Nhà nông

Giá sầu riêng tại 3 tỉnh biên giới cực Nam của Vương quốc Thái Lan gồm tỉnh Yala, Pattani và tỉnh Narathiwat đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trong bối cảnh sản lượng sầu riêng tăng mạnh...

Tin đọc nhiều

1

Đại tướng Phan Văn Giang: "Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã"

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã'

2

Vì sao Đàm Diên Khải nhường cả giang sơn lẫn mỹ nhân Tống Mỹ Linh cho Tưởng Giới Thạch?

Vì sao Đàm Diên Khải nhường cả giang sơn lẫn mỹ nhân Tống Mỹ Linh cho Tưởng Giới Thạch?

3

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì "không cần thiết"

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì 'không cần thiết'

4

"Sự trả thù sẽ đến", Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

'Sự trả thù sẽ đến', Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

5

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy