Ký ức Hà Nội: Tuổi 19 gửi lại trên những vòng xe quay chậm quanh Thủ đô

Có những thành phố càng trở lại nhiều lần, người ta càng nhớ về lần đầu tiên đặt chân đến. Tôi đã không biết bao lần trở lại Hà Nội. Có chuyến đi vì công việc, có chuyến đưa người thân đi khám bệnh, cũng có chuyến chỉ để dự một cuộc gặp rồi vội vã trở về ngay trong ngày.

Thành phố hôm nay rộng hơn, đông đúc hơn. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến đường mở dài về phía các khu đô thị đang lớn lên từng ngày. Hà Nội vẫn đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy đã khoác lên mình nhịp sống hối hả của một đô thị hiện đại. Thế nhưng, mỗi lần đi ngang Quảng trường Ba Đình, ký ức lại đưa tôi trở về buổi sớm đầu hè năm 2004, khi tuổi mười chín còn nguyên vẹn trên những vòng xe đạp hướng về Thủ đô.

Ký ức ấy bắt đầu từ một xóm trọ nhỏ ở Xuân Hòa, nơi nhóm bạn chúng tôi vừa trải qua gần trọn năm học đầu tiên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Kỳ thi cuối năm đã cận kề. Chỉ ít ngày nữa, mỗi đứa sẽ lại vùi mình trong giáo trình, trong những trang ghi chép kín đặc chữ, rồi ai về quê nấy sau một năm học xa nhà.

Một buổi tối, khi cả phòng đang ngồi học dưới ánh đèn vàng nhạt, chẳng biết ai buột miệng nói:

“Hay cuối tuần mình đạp xe về Hà Nội đi!”

Câu nói tưởng như vu vơ ấy lại khiến cả căn phòng bỗng trở nên rộn ràng. Không ai hỏi đường có xa không, cũng chẳng ai bận tâm sẽ phải đạp xe bao nhiêu giờ mới tới. Trong suy nghĩ của những cô sinh viên năm nhất khi ấy, Hà Nội là một nơi nhất định phải đến ít nhất một lần trong đời.

Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ tại Quảng trường Ba Đình, người dân trong khu vực đồng loạt dừng mọi hoạt động, hướng về cột cờ trung tâm và cùng cất cao tiếng hát Quốc ca trong niềm xúc động, tự hào. Đây cũng là nơi nhiều người dân và du khách lưu lại những kỷ niệm đẹp khi đến với Thủ đô. Ảnh: Dân Việt.

Từ những miền quê khác nhau, chúng tôi gặp nhau ở Xuân Hòa, mang theo bao ước mơ của tuổi mười chín. Có đứa chưa một lần đặt chân đến Thủ đô. Có đứa từng đi ngang Hà Nội trên chuyến xe khách nhưng chưa kịp ngắm nhìn thành phố. Hà Nội với chúng tôi được ghép nên từ những điều đẹp đẽ nhất của sách vở và ký ức tuổi thơ: là Quảng trường Ba Đình nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, là Hồ Gươm với Tháp Rùa in bóng trong trang sách Tiếng Việt, là những hàng cây xanh mướt vẫn hiện lên trên màn ảnh nhỏ mỗi dịp thu về.

Có lẽ ai cũng cất trong lòng một Hà Nội của riêng mình từ rất lâu trước khi được đặt chân tới. Vì thế, chuyến đi ấy không đơn thuần là một cuộc dạo chơi trước kỳ thi, mà giống như cuộc hẹn với một miền đất đã mong được gặp từ những năm tháng còn ngồi trên ghế phổ thông.

Sáng hôm ấy, Xuân Hòa còn bảng lảng hơi sương. Những giọt nước nhỏ vẫn đọng trên tàu lá ven đường. Không khí đầu hè dịu mát, trong trẻo đến mức chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng thấy lòng mình nhẹ tênh.

Ba chiếc xe đạp cũ lặng lẽ lăn bánh, mỗi xe chở hai đứa. Chiếc ba lô phía sau chẳng có gì nhiều ngoài vài ổ bánh mì, mấy chai nước và ít tiền phòng khi xe hỏng giữa đường. Chừng ấy hành trang xem ra quá ít cho một quãng đường dài, nhưng lại quá đủ cho sự háo hức của tuổi trẻ.

Con đường từ Xuân Hòa về Hà Nội khi ấy như dài ra bởi những cánh đồng nối tiếp cánh đồng, những triền đê, những làng quê còn yên ả trong buổi sớm. Gió đầu hạ thổi mát rượi, luồn qua mái tóc, làm tà áo sinh viên cứ phập phồng theo từng vòng bánh xe.

Có lúc cả nhóm hát vang những bài hát tuổi học trò, có lúc chỉ còn tiếng cười trong veo nối nhau trên con đường vắng. Người đạp mỏi thì đổi cho bạn. Người ngồi sau lại ríu rít kể chuyện quê mình, chuyện lớp học, chuyện những dự định sau này. Chúng tôi cứ thế đi, vừa đi vừa cười, chẳng ai để ý mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Điều kỳ lạ là suốt quãng đường ấy, chẳng đứa nào nhắc đến chuyện mệt. Có lẽ bởi mỗi vòng xe đều đang đưa chúng tôi đến gần hơn với Hà Nội.

Đường về Thủ đô cứ ngắn dần theo từng vòng bánh xe. Những cánh đồng lùi lại phía sau nhường chỗ cho những dãy phố đông hơn và dòng người tấp nập hơn. Chẳng biết ai là người reo lên đầu tiên: “Đến Hà Nội rồi!”. Tiếng reo ấy làm cả nhóm như quên hết mỏi mệt. Chúng tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì của thành phố mà bấy lâu chỉ biết qua sách vở.

Hà Nội buổi đầu hè dịu dàng hơn tất cả những gì tôi từng hình dung. Những hàng xà cừ già tỏa bóng xuống mặt đường, nắng len qua kẽ lá thành từng đốm vàng nhảy nhót trên vai áo. Những chiếc xe đạp lặng lẽ nối nhau, tiếng chuông leng keng vọng lại từ một góc phố, vài gánh hàng rong thong thả đi dưới vòm cây xanh. Thành phố không ồn ào như tôi tưởng, cũng không xa cách như một Thủ đô trong trí tưởng tượng của cô học trò tỉnh lẻ. Hà Nội gần gũi đến lạ, như thể đã quen nhau từ rất lâu.

Khi Quảng trường Ba Đình mở ra trước mắt, cả nhóm gần như cùng lúc xuống xe. Chúng tôi dựng xe ngay ngắn bên vệ đường, đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối vì gió, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên tà áo rồi lặng lẽ bước về phía Lăng Bác. Không ai còn nói cười rôm rả như suốt quãng đường vừa qua.

Giữa khoảng không rộng lớn, lá cờ đỏ tung bay trên nền trời xanh biếc, những hàng tre đứng lặng trong nắng đầu hè, từng dòng người nối nhau chậm rãi tiến về phía trước. Bỗng nhiên, ai cũng thấy mình cần nói khẽ hơn, bước chậm hơn.

Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu đứng giữa Quảng trường Ba Đình. Trên màn hình chiếc tivi nhỏ ở quê, nơi ấy dường như rất xa. Trong những bài học Lịch sử, nơi ấy là dấu mốc của dân tộc. Còn khoảnh khắc ấy, nơi chúng tôi đang đứng hiện hữu ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy lá cờ đang bay trong gió. Một cảm giác vừa bồi hồi, vừa thành kính len nhẹ vào trong tim.

Nhóm sinh viên năm nhất cùng đạp xe về Thủ đô, lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Rời Ba Đình, chúng tôi thong thả đạp xe qua những con phố rợp bóng cây. Hà Nội đầu hè mang màu xanh rất riêng: xanh của những tán lá già, xanh của mặt hồ lấp lánh nắng, xanh cả trong ánh mắt của những người lần đầu được chạm vào thành phố mình từng mơ ước.

Đến Hồ Gươm, cả nhóm đứng lặng khá lâu. Tháp Rùa vẫn ở đó, bình yên giữa mặt nước, giống hệt bức tranh trong cuốn sách Tiếng Việt năm nào, chỉ khác rằng hôm nay chúng tôi không còn ngắm bằng trí tưởng tượng của một đứa trẻ, mà bằng đôi mắt của những cô sinh viên vừa đi hết quãng đường dài để gặp cho bằng được miền đất mình hằng hướng về.

Chiều muộn, chúng tôi quay xe trở lại Xuân Hòa. Con đường vẫn thế, chỉ khác là phía sau lưng đã có thêm một Hà Nội rất thật để nhớ. Chân mỏi nhừ, vai áo thấm mồ hôi, nhưng chẳng đứa nào than mệt. Có lẽ mỗi người đều đang lặng lẽ cất Hà Nội vào một góc rất riêng.

Hai mươi hai năm đã đi qua. Những chuyến xe hôm nay đưa tôi đến Hà Nội nhanh hơn rất nhiều. Từ Xuân Hòa về Ba Đình chỉ còn là một quãng đường ngắn. Tôi cũng đã nhiều lần trở lại thành phố này với những lý do khác nhau.

Hà Nội trong tôi vì thế cũng đầy thêm những kỷ niệm mới. Để rồi sau bao lần đi và về, giữa biết bao đổi thay của thời gian, tôi vẫn tin rằng có những cuộc gặp chỉ cần một lần cũng đủ theo người ta suốt cả cuộc đời. Hà Nội, với tôi, là một cuộc gặp qua những vòng xe tuổi mười chín.

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng kính mời quý độc giả hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Mỗi câu chuyện sẽ là mảnh ghép ký ức trong hành trình phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến.



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Thời hạn gửi bài dự thi từ khi công bố chương trình đến hết ngày 10/9/2026.