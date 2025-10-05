"Lá chắn" chống ngập bị vô hiệu, hơn 300 hộ dân làng Miêu Nha sống trong cảnh mất điện, không nước sạch

Phạm Hưng
Ảnh
Chủ nhật, 05/10/2025 | 08:37

Sáng ngày 4/10, để vào được khu vực ngập lụt tại làng Miêu Nha, chúng tôi phải gửi xe ở một ngôi nhà thuộc tổ dân phố số 02, chỉ đem theo được một chiếc máy ảnh phục vụ cho việc tác nghiệp, đây cũng là nơi bắt đầu đi vào "rốn lụt" của làng.

Ngay tại điểm đầu tổ dân phố 02, chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh người dân tất bật ra vào khu "rốn lụt" với những chiếc thuyền, phao tự chế để vận chuyển máy bơm, bình ga, nhu yếu phẩm thiết yếu... phục vụ cho sinh hoạt trong 5 ngày bị cô lập.

Trong thời điểm này, những chiếc bình ga là một trong những thứ thiết yếu đối với người dân làng Miếu Nha, bởi hầu hết người dân trong làng đều đã chuyển sang sử dụng bếp ga trong 5 ngày bị cô lập.

Vào sâu trong các ngõ nhỏ phố Miêu Nha, hàng trăm căn nhà vẫn bị nước bao phủ tứ bề.

Thiệt hại về kinh tế và tài sản là rất lớn. Xe máy, đồ đạc, thiết bị điện tử chìm trong nước lũ, hư hỏng nặng. Các cửa hàng, quán ăn dọc đường 70, vốn sầm uất, nay phải đóng cửa im lìm, chịu thiệt hại kinh doanh nặng nề. 

Đằng sau những con số thống kê là vô số câu chuyện về sự mất mát và đảo lộn cuộc sống. Nhiều gia đình buộc phải ly tán, vợ con phải sơ tán về quê hoặc ở nhờ nhà người thân, trong khi những người đàn ông ở lại để canh giữ tài sản ít ỏi còn sót lại. Ông Thành, một người dân địa phương, cho biết ông phải ở lại trông nhà trong khi vợ con đã phải lánh đi nơi khác cho đến khi nước rút hẳn. 

Được biết, để đảm bảo an toàn do trạm biến áp Nhuệ Giang và nhà dân bị ngập, cơ quan chức năng đã buộc phải tạm ngừng cấp điện từ 17h ngày 30/9, khiến người dân lâm vào cảnh sống trong bóng tối suốt nhiều ngày. Mất điện kéo theo mất nước sạch, vì các máy bơm gia đình không thể hoạt động. Người dân hoàn toàn phụ thuộc vào hàng cứu trợ như mì tôm, bánh chưng và nước uống đóng chai từ chính quyền địa phương.

Ông Trần Đình Thiệp (nhà số 12, ngõ 6/153 phố Miêu Nha) chỉ vào vết nước dâng trong nhà, cho biết mực nước chỉ mới rút khoảng 10cm: “Trận mưa năm nay ngập tương đương trận lũ lịch sử 2008. Nước tràn vào nhà tôi khoảng 25cm, đồ đạc phải kê cao hết. Gia đình phải sinh hoạt trên tầng 2, ăn uống chủ yếu là mì tôm, còn muốn ăn cơm thì phải lội nước ra ngoài mua cơm hộp về”.

Hình ảnh số nước sạch sinh hoạt ít ỏi của một gia đình tại Miêu Nha tích trữ và sử dụng trong suốt thời gian bị cô lập.

Mặc dù thiệt hại về kinh tế là rất lớn, nhưng có lẽ mối đe dọa đáng sợ nhất là cuộc khủng hoảng y tế và vệ sinh. 

Ông Trần Cường Thái (Ngách 6/38 tổ dân phố Miêu Nha 2) chia sẻ: "Nước tù đọng lâu ngày, trộn lẫn với rác thải ùn ứ và chất thải từ các bể phốt bị tràn, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, tạo thành một ổ dịch bệnh tiềm tàng cho các bệnh về da và đường tiêu hóa. Bản thân gia đình tôi cũng đã có người bị ghẻ lở do ngâm chân dưới nước lâu ngày".

Cũng theo ghi nhận tại đường 70, con đường huyết mạch nối khu đô thị phía Tây Hà Nội với đường Xuân Phương - Nhổn, con đường này nằm ngay cạnh làng Miêu Nha, đây cũng là nơi đặt trạm bơm Cầu Ngà, vốn được xem là "lá chắn" quan trọng trong hệ thống phòng chống úng ngập khu vực. Trong sáng và chiếu ngày 4/10, khu vực này vẫn bị ngập sâu hơn 1 mét, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Hình ảnh một chiếc xe gầm cao 7 chỗ cố găng lưu thông qua khu vực này nhưng bị chết máy, nằm bất động chờ xe cứu hộ.

Dù Hà Nội thời tiết đã tạnh ráo, nắng to mấy ngày qua, tuy nhiên nước ở khu vực này vẫn rút rất chậm, các phương tiện như ô tô, xe máy đa số phải quay đầu khi tới khu vực này, một số khác hoặc là bỏ xe lại lội bộ qua, hoặc phải thuê xe kéo để chở qua khu vực ngập sâu. 

Một tài xế xe ôm công nghệ chở khách qua khu vực phải thuê xe kéo với giá 50.000 đồng.

Cách điểm ngập úng nặng đường 70 chỉ vài chục mét là trạm bơm Cầu Ngà. Theo tìm hiểu của Dân Việt, trạm bơm Cầu Ngà do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi sông Nhuệ quản lý, vốn được xem là "lá chắn" quan trọng trong hệ thống phòng chống úng ngập cho một khu vực rộng lớn bao gồm phường Xuân Phương và Tây Mỗ. Nhiệm vụ của trạm là bơm lượng nước mưa dư thừa từ hệ thống kênh mương nội bộ ra sông Nhuệ, giữ cho khu dân cư được khô ráo. Người dân từ lâu đã đặt niềm tin vào khả năng vận hành của trạm bơm này mỗi khi mưa lớn. Thế nhưng, vào chiều tối ngày 1/10, "lá chắn" này đã sụp đổ.

Theo chia sẻ của ông Trần Cường Thái (Ngách 6/38 tổ dân phố Miêu Nha 2), chính trạm bơm chống ngập lại bị nước tấn công và nhấn chìm. Toàn bộ các tổ máy bơm bị ngập sâu trong nước, khiến toàn bộ cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ đồng trở nên vô dụng đúng vào thời điểm cần thiết nhất. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi mực nước sông Nhuệ dâng cao, cùng với hiện tượng nước tràn đê vào làng Miêu Nha, tạo ra một thế gọng kìm: Nước từ mọi phía đổ vào mà không có lối thoát. Người dân chỉ còn biết bất lực nhìn nước dâng lên, trong khi niềm hy vọng cuối cùng của họ cũng đang chìm nghỉm. Theo ghi nhận của Dân Việt ngày 4/10, trạm bơm này vẫn chưa thể hoạt động, lực lượng chức năng đã lựa chọn giải pháp tình thế, huy động máy bơm tõm để bơm nước ngập úng.

Đến 15h chiều ngày 4/10, trạm bơm này vẫn chưa thể hoạt động, những chiếc máy bơm tõm công suất chỉ bằng 1/10 so với 1 trong 3 tổ máy của trạm bơm Cầu Ngà vẫn hoạt động. Tuy nhiên, do công suất thấp nên lượng nước bơm ra chậm, nhiều nơi tại khu vực làng Miêu Nha vẫn ngập sâu trong nước.

Điều đáng nói nhất là sự cố này không phải là một tai nạn bất ngờ không thể lường trước. Chỉ hơn một tháng trước đó, vào ngày 26/8, một trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 cũng đã khiến trạm bơm Cầu Ngà bị ngập và tê liệt hoàn toàn theo kịch bản tương tự. Sau sự cố tháng 8, chính quyền địa phương đã có văn bản kiến nghị lên UBND TP Hà Nội và các sở ngành liên quan, đề nghị khẩn cấp "nâng bệ, chống ngập cho máy bơm" để đảm bảo trạm có thể vận hành trong mọi điều kiện. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận lúc 15h chiều ngày 4/10, trạm bơm này vẫn chưa thể hoạt động. Lực lượng chức năng vẫn túc trực để chờ điều kiện thuận lợi vận hành trạm bơm. 

Cũng theo ghi nhận, trong ngày 4/10, công ty điện lực EVN Hà Nội đã cử lực lượng xuống làng Miêu Nha để nắm tình hình, khảo sát thực tế để lên phương án cung cấp điện trở lại cho người dân làng Miêu Nha.

Tham khảo thêm

Mưa tạnh, nắng lên sau bão BUALOI nhưng khu 'nhà giàu' Ciputra vẫn chìm trong biển nước

Mưa tạnh, nắng lên sau bão BUALOI nhưng khu 'nhà giàu' Ciputra vẫn chìm trong biển nước

Nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập lụt vì mưa sau bão số 10

Nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập lụt vì mưa sau bão số 10

Đà Lạt ngập: Người dân chỉ ra 'thủ phạm' là suối bị thu hẹp và nhà kính

Đà Lạt ngập: Người dân chỉ ra "thủ phạm" là suối bị thu hẹp và nhà kính

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem thêm

Sóng vỗ rì rào tại "bãi biển" quảng trường Mỹ Đình, người dân lội nước bì bõm, dắt xe qua chỗ ngập

Dù cơn mưa đã ngớt từ lâu, nhưng khu vực quảng trường Mỹ Đình vẫn ngập nặng, cả một đoạn dài ngập trong nước.

Nước sông Cầu dâng nhanh, nhiều ngôi nhà, hoa màu tại bến đò sông Như Nguyệt bị ngập sâu

Ảnh

Xót xa cảnh sát bị thương nặng, trắng đêm tiếp tế cho người dân ngập lụt ở Thái Nguyên

Ảnh

Cận cảnh dự án khu dân cư Quảng Thành, nơi chưa đủ điều kiện mở bán của “bầu” Đoan, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng

Ảnh

Xúc động thuyền cứu trợ của công an, quân đội tiếp tế từng hộp cơm cho người dân bị cô lập ở Thái Nguyên

Ảnh

Đọc Thêm

Hà Nội di dời khẩn cấp hàng chục nghìn dân ở xã Trung Giã và Đa Phúc trước nguy cơ từ sự cố đê Hữu Cầu
Tin tức

Hà Nội di dời khẩn cấp hàng chục nghìn dân ở xã Trung Giã và Đa Phúc trước nguy cơ từ sự cố đê Hữu Cầu

Tin tức

Trước nguy cơ sự cố từ đê Hữu Cầu do hoàn lưu bão số 11, Hà Nội huy động toàn lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương khẩn cấp di dời hàng chục nghìn dân ở Trung Giã và Đa Phúc đến nơi an toàn.

Trận đánh nào với Mông Cổ làm thay đổi mãi mãi lịch sử nước Nga?
Đông Tây - Kim Cổ

Trận đánh nào với Mông Cổ làm thay đổi mãi mãi lịch sử nước Nga?

Đông Tây - Kim Cổ

Trước quân Mông Cổ hung tàn, trận Kulikovo là lần đầu tiên người Nga cho thấy họ có thể vùng lên mạnh mẽ và trở thành một phần quan trọng của lịch sử châu Âu.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công khai đường dây nóng 0769.04.04.04 tiếp nhận tố giác tội phạm
Tin tức

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công khai đường dây nóng 0769.04.04.04 tiếp nhận tố giác tội phạm

Tin tức

Đường dây nóng 0769.04.04.04 hoạt động 24/7 từ ngày 10/10, tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy qua điện thoại, tin nhắn và Zalo.

Đây, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút 700.000 tỷ đầu tư xã hội, thu ngân sách ước đạt 550.000 tỷ
Nhà nông

Đây, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút 700.000 tỷ đầu tư xã hội, thu ngân sách ước đạt 550.000 tỷ

Nhà nông

Theo định hướng, đến năm 2030, Khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ trở thành động lực chủ đạo của nền kinh tế Hải Phòng. Dự kiến khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút đầu tư xã hội 700.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2 triệu tỷ đồng; đóng góp vào ngân sách 550.000 tỷ đồng; tạo hơn 300.000 việc làm...

Động đất mạnh 7,6 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Philippines
Điểm nóng

Động đất mạnh 7,6 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Philippines

Điểm nóng

Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Philippines, làm tăng nguy cơ sóng thần, theo các nhà địa chấn học và khí tượng học Mỹ.

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc
Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM đã có hơn 6.300 trường hợp nghỉ hưu, thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong khi đó, nhiều khu phố chưa có nơi làm việc, phải mượn tạm nhà dân, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác.

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025
Thể thao

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025

Thể thao

Chiều 09/10, tại Hà Nội, Cục TDTT đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hai sự kiện thể thao quan trọng: Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8).

Thống kê đáng báo động về ĐT Việt Nam
Thể thao

Thống kê đáng báo động về ĐT Việt Nam

Thể thao

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Nepal trong trận đấu tối qua (9/10), nhưng lối chơi mà thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện không tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ.

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?
Xã hội

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?

Xã hội

Trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng nhưng không được theo học và cũng không thể học nguyện vọng 2 dù thừa điểm vì lý do bất khả kháng, em Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An đang mong ngóng thông tin từ Bộ GDĐT và Nhà trường.

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Văn hóa - Giải trí

Những ngày qua, tinh thần của ca sĩ Tuấn Hưng khá bất ổn khi chứng kiến sức khỏe của mẹ yếu dần đi, nằm thở khó khăn trên giường bệnh.

TP. HCM sắp có thêm 1.200 căn nhà ở xã hội
Nhà đất

TP. HCM sắp có thêm 1.200 căn nhà ở xã hội

Nhà đất

UBND TP. HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (CONAC GARDEN), đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại đô thị đặc biệt này.

Hamas tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Gaza
Điểm nóng

Hamas tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Điểm nóng

Một quan chức cấp cao của Hamas Khalil al-Hayya, cho biết cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một "lệnh ngừng bắn vĩnh viễn".

Nước sông Cầu lên kỷ lục, nhiều nhà dân ở Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc ngập gần hết tầng một
Video

Nước sông Cầu lên kỷ lục, nhiều nhà dân ở Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc ngập gần hết tầng một

Video

Chỉ trong vài tiếng, mực nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) bị nhấn chìm, hàng nghìn hộ dân bị cô lập lập hoàn toàn, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn.

TP.HCM rốt ráo siết chất lượng nông sản, xử phạt nặng cơ sở vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rốt ráo siết chất lượng nông sản, xử phạt nặng cơ sở vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông sản theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhằm khắc phục cảnh báo của EU và bảo đảm uy tín hàng Việt trên thị trường xuất khẩu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

TP.HCM khởi công nạo vét rạch Đá Đỏ tổng mức đầu tư 86,7 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” thoát nước cho khu Đông
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khởi công nạo vét rạch Đá Đỏ tổng mức đầu tư 86,7 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” thoát nước cho khu Đông

Chuyển động Sài Gòn

Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ với tổng mức đầu tư 86,7 tỷ đồng vừa được khởi công, kỳ vọng giải quyết triệt để tình trạng ngập úng kéo dài, đồng thời tạo cảnh quan đô thị mới cho khu vực An Khánh, Bình Trưng (TP.Thủ Đức cũ).

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu hoàn thành việc bố trí lực lượng quản lý trật tự xây dựng về cơ sở trước ngày 25/10
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu hoàn thành việc bố trí lực lượng quản lý trật tự xây dựng về cơ sở trước ngày 25/10

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều phường quá tải việc vì thiếu cán bộ, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị, hoàn thành trước ngày 25/10.

Giữa tháng 10, 3 con giáp trách nhiệm lại tận tâm, tạm biệt vận xui, rộng đường thăng tiến
Gia đình

Giữa tháng 10, 3 con giáp trách nhiệm lại tận tâm, tạm biệt vận xui, rộng đường thăng tiến

Gia đình

Giữa tháng 10, 3 con giáp nổi bật với sự tận tâm và trách nhiệm sẽ chính thức nói lời tạm biệt vận xui, mở ra cơ hội thăng tiến trong công việc.

Nóng: Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu, lưu ý lộ trình di chuyển
Kinh tế

Nóng: Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu, lưu ý lộ trình di chuyển

Kinh tế

Sáng ngày 10/10, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về tình hình cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội ngập nước sâu, khiến cho các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Phát Đạt ưu tiên “xây nền” vững cho chu kỳ phát triển dài hơi
Kinh tế

Phát Đạt ưu tiên “xây nền” vững cho chu kỳ phát triển dài hơi

Kinh tế

Dự phóng kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã bắt đầu tăng tốc. Tốc độ không nhanh như áp lực từ thị trường và kỳ vọng của chính Phát Đạt nhưng phản ánh rõ tính bền vững cho kế hoạch lớn trong dài hạn mà Công ty đã công bố.

Một nơi ở Đà Nẵng, lúc còn tối trời, chợ làng chài, chợ hải sản đã tấp nập, trên trời dưới la liệt cá ngon
Nhà nông

Một nơi ở Đà Nẵng, lúc còn tối trời, chợ làng chài, chợ hải sản đã tấp nập, trên trời dưới la liệt cá ngon

Nhà nông

Nét truyền thống của chợ hải sản Mân Thái, chợ làng chài trên bãi biển Đà Nẵng xinh đẹp mang lại cảm giác thú vị cho người dân và du khách.

Từ vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai: Bạo lực được tôn vinh như trò chơi, sự vô cảm sẽ chiếm lĩnh tâm trí
Bạn đọc

Từ vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai: Bạo lực được tôn vinh như trò chơi, sự vô cảm sẽ chiếm lĩnh tâm trí

Bạn đọc

Theo chuyên gia tội phạm học, khi bạo lực được tôn vinh như trò chơi, khi cái chết trở thành hình ảnh giải trí, khi người ta chìm trong thế giới mô phỏng nơi máu chỉ là hiệu ứng đồ họa thì sự vô cảm sẽ dần chiếm lĩnh tâm trí.

Tin sáng (10/10): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin sáng (10/10): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik; M.U sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Kenan Yildiz; Everton quan tâm đến Kalvin Phillips; Liverpool theo đuổi Adam Wharton; Cháy lớn tại nhà riêng của Vinicius.

Tiết lộ những gì đã xảy ra ở phương Tây vì lo sợ Nga
Điểm nóng

Tiết lộ những gì đã xảy ra ở phương Tây vì lo sợ Nga

Điểm nóng

Một cuộc tập trận quân sự khác của NATO đã diễn ra ở phương Tây trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga, tờ The National Interest (NI) đưa tin.

Hành trình từ ông chủ quán nhậu nổi tiếng Tây Ninh đến Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Nhà nông

Hành trình từ ông chủ quán nhậu nổi tiếng Tây Ninh đến Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Nhà nông

Bên bờ sông Vàm Cỏ ở xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh (được hợp nhất từ xã Long Thuận, Long Thạnh và Tân Long của tỉnh Long An cũ), ông Nguyễn Văn Dạn vẫn miệt mài bên những cỗ máy vớt lục bình do chính tay mình chế tạo. Từng là chủ quán nhậu nổi tiếng, hành trình ông Dạn trở thành Nhà Khoa học của nhà nông năm 2025 là một câu chuyện nghe tưởng chừng không thật.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác ủng hộ 6 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ
Nhà nông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác ủng hộ 6 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ

Nhà nông

Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác gồm cả sinh viên đến thăm hỏi tặng quà (hạt giống, thực phẩm thiết yếu) trực tiếp tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ sau cơn bão số 10, 11.

Đối tượng lái ô tô tông 2 người thương vong ở Gia Lai có thể bị xử lý ra sao?
Bạn đọc

Đối tượng lái ô tô tông 2 người thương vong ở Gia Lai có thể bị xử lý ra sao?

Bạn đọc

Theo luật sư, trường hợp cho thấy đối tượng Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú xã Bình Dương)- người lái xe ô tô tông 2 người thương vong ở quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây) có động cơ mục đích giết người, nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện đâm vào người khác dẫn đến nạn nhân tử vong, sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc…

Gia Lai nổi lên là vùng đất trồng cây ăn trái xuất khẩu tỷ đô, 2 cây trồng chủ lực nào đang tăng nhanh diện tích?
Nhà nông

Gia Lai nổi lên là vùng đất trồng cây ăn trái xuất khẩu tỷ đô, 2 cây trồng chủ lực nào đang tăng nhanh diện tích?

Nhà nông

Với lợi thế đất đỏ bazan cùng khí hậu đa dạng, tỉnh Gia Lai đang khẳng định vị thế là vùng nguyên liệu chiến lược cho nông sản xuất khẩu, trong đó có mặt hàng trái cây. Cùng với cây chuối, cây sầu riêng cũng tăng diện tích nhanh chóng nhờ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, áp dụng quy trình hiện đại, bảo đảm năng suất ổn định và chất lượng đồng đều.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4
Doanh nghiệp

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

Doanh nghiệp

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4.

Giá USD hôm nay 10/10: Thị trường tự do áp sát 27.000 đồng/USD
Kinh tế

Giá USD hôm nay 10/10: Thị trường tự do áp sát 27.000 đồng/USD

Kinh tế

Giá USD hôm nay 10/10 tại thị trường tự do tiếp đà tăng mạnh, ghi nhận ở mức 26.840 -26.925 đồng/USD, tăng lần lượt 29 đồng chiều mua vào và 34 đồng bán ra.

Xem thêm
Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

3

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

4

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

5

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga