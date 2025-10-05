Theo chia sẻ của ông Trần Cường Thái (Ngách 6/38 tổ dân phố Miêu Nha 2), chính trạm bơm chống ngập lại bị nước tấn công và nhấn chìm. Toàn bộ các tổ máy bơm bị ngập sâu trong nước, khiến toàn bộ cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ đồng trở nên vô dụng đúng vào thời điểm cần thiết nhất. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi mực nước sông Nhuệ dâng cao, cùng với hiện tượng nước tràn đê vào làng Miêu Nha, tạo ra một thế gọng kìm: Nước từ mọi phía đổ vào mà không có lối thoát. Người dân chỉ còn biết bất lực nhìn nước dâng lên, trong khi niềm hy vọng cuối cùng của họ cũng đang chìm nghỉm. Theo ghi nhận của Dân Việt ngày 4/10, trạm bơm này vẫn chưa thể hoạt động, lực lượng chức năng đã lựa chọn giải pháp tình thế, huy động máy bơm tõm để bơm nước ngập úng.