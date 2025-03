La liệt con cò ốc, loài chim hoang dã to bự có trong sách Đỏ lội ruộng kiếm ăn ở một làng Long An La liệt loài chim hoang dã to bự có tên trong sách Đỏ đang đậu, lội ruộng kiếm ăn ở một nơi tại Long An

Những ngày qua, khu vực Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), xuất hiện đàn chim cò ốc bay về trú ngụ. Đây là loài chim nước, hiếm, được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam.