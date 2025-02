Ngày 12/12/2024, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết sau quá trình đơn vị này phối hợp với cơ quan chức năng lắp đặt 88 điểm đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học tại khu vực Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, hiện nay đã ghi nhận được 19 loài thú, 13 loài chim và 1 loài bò sát.

Clip: Hai con cheo cheo-một loài động vật rừng, động vật hoang dã quý hiếm lọt vào camera bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh). Cheo cheo là loài thú móng guốc nhỏ nhất thế giới, người ta còn gọi loài này là hươu chuột, là động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ.

Chồn họng vàng-một loài động vật hoang dã quý hiếm được ghi nhận trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh).

Đặc biệt, trong số các loài thú và loài chim được ghi nhận qua điểm bẫy ảnh nói trên, có nhiều cá thể nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB, có trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, nghiêm cấm việc săn bắt, khai thác, buôn bán trái phép và cần ưu tiên được bảo vệ, bảo tồn.

Theo đó, có 19 loài thú được ghi nhận gồm: thỏ vằn, sóc má đào, khỉ mốc, dúi mốc, sóc đen, cầy vòi hương, cầy mốc cua, mèo rừng, cheo cheo, cầy vòi mốc, đồi, sóc bụng đỏ, chuột, khỉ vàng, nai, chồn bạc má Bắc, cầy gấm, lợn rừng, chồn họng vàng.

Một con cheo cheo trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh. Cheo cheo là loài thú móng guốc nhỏ nhất thế giới. Cheo cheo cũng là một trong những loài động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam.

Một con chim săn mồi hoang dã được ghi nhận trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh.

13 loài chim hoang dã được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ gồm: gà so lưng vạch, gà so đuôi cụt bụng vằn, diều hoa Miến Điện, gà so ngực gụ, chim cu luồng, chim khướu khoang cổ, vạc rừng, gà rừng, đuôi cụt đầu xám, gà lôi hông tía, gà lôi trắng, chim khướu đầu trắng, chim chích chòe lửa.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có hệ động vật hoang dã và thực vật hoang dã rất đa dạng, phong phú, quý hiếm.

Đến nay, trong phạm vi Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã ghi nhận 80 loài thú hoang dã, 298 loài chim hoang dã, 63 loài bò sát và 33 loài lưỡng cư, côn trùng có 302 loài và 35 loài cá.

Nai rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có tổng diện tích gần 45.000ha, trải dài trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) và một phần giáp ranh với địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Cá thể mèo rừng được phát hiện trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ





Một cá thể chim lần đầu được phát hiện trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

Trong tổng số 76 loài thú ghi nhận được có đến 17 loài (chiếm 21%) được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới như: chồn dơi, cu li lớn, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, khỉ mốc, voọc chà vá chân nâu, vượn má hung, gấu ngựa, gấu chó, rái cá thường, cầy mực, beo lửa, hổ, bò tót, sơn dương, tê tê vàng, sóc bay lớn...

Một con gà lôi trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Gà lôi là một trong các loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ. Gà lôi thuộc họ chim trĩ, bộ gà...

Gà lôi lam đuôi trắng, một loài gà lôi quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam đang trong tình trạng bị đe dọa tuyệt chủng cũng có mặt tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Một con tê tê java được bẫy ảnh ghi lại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh).

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có các hệ sinh thái thực vật vô cùng đa dạng, phong phú. Rừng ở đây cũng là xứ sở của nhiều loại hoa rừng.

Cá thể thỏ vằn trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần có những giải pháp và hỗ trợ nguồn kinh phí để triển khai công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trên lâm phần do Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý.

Một con triết chỉ lưng-động vật hoang dã quý hiếm được bẫy ảnh ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh).

Triết chỉ lưng hay còn gọi là triết chỉ sọc, là loài thú thuộc chi Chồn. Loài động vật hoang dã này có mặt từ Nepal đến đông bắc Ấn Độ, Myanmar, Việt Nam, Lào, nam Trung Quốc...