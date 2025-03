Những năm gần đây, đảo chè ở 2 xã Thanh An và Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nổi tiếng là điểm du lịch hút khách. Tại đây có hồ nước lớn, giữa làn nước mênh mông là những hòn đảo nổi, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ. Trên những hòn đảo nổi, người dân trồng bạt ngàn cây chè theo hàng lối, đều tăm tắp, biến nơi đây thành một "kỳ quan" thiên nhiên tuyệt mỹ.

Đảo chè ở xã Thanh An và Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nơi đây với những ốc đảo nổi giữa làn nước mênh mông tạo nên một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Đảo chè cũng trở thành điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo du khách.

Du khách từ khắp nơi tìm về đảo chè để trải nghiệm, khám phá, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Bước đến đảo chè, ở bất kỳ vị trí nào, du khách cũng có thể chụp được một bức hình đẹp ưng ý với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Người dân địa phương sắm thêm thuyền, cung cấp các dịch vụ khác nhằm phục vụ du khách. Từ những hộ gia đình làm du lịch theo hình thức nhỏ lẻ, đến nay nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư, dựng thêm nhà hàng, phòng nghỉ để kinh doanh.

Đảo chè ở huyện Thanh Chương cũng trở nên nổi tiếng. Đặc biệt, mùa này, cây chè xanh mướt, khiến khung cảnh càng trở nên tuyệt đẹp. Không chỉ du khách trong nước mà du khách nước ngoài cũng nườm nượp tìm về đảo chè Thanh Chương để trải nghiệm, khám phá.

Anh Nguyễn Hải Thọ (SN 1979, trú tại xã Thanh An) chia sẻ: "Mỗi năm khu du lịch của chúng tôi đón tiếp hơn 2.000 lượt khách. Trong đó có đến 80% khách là người nước ngoài. Gần đây, khu du lịch đón một đoàn khách người nước ngoài với hơn 100 người đến từ các nước châu Âu về làm phim".

"Đây là những đoàn làm phim đến từ nhiều nước ở châu Âu. Đoàn khách này về quay các chương trình thực tế, show truyền hình… ghi lại cảnh quan trên đảo chè. Bên cạnh đó, họ còn quay lại cảnh thu hoạch, chế biến và thưởng thức các sản phẩm từ cây chè", anh Thọ cho biết thêm.

Mới đây, đảo chè Thanh Chương đón đoàn khách nước ngoài hơn 100 người. Đây là đoàn làm phim đến từ châu âu.

Đoàn làm phim châu Âu ghi lại các hình ảnh thực tế tại đảo chè Thanh Chương.

Ngoài ghi nhận hình ảnh thực tế, đoàn làm phim đến từ châu Âu còn quay cảnh thu hoạch, chế biến và thưởng thức sản phẩm làm từ cây chè. Ảnh: Nguyễn Tình

Đoàn làm phim đến từ châu Âu đã ghi hình tại đảo chè ở xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An trong 5 ngày. Đây là một cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh về khu du lịch đảo chè đến với du khách quốc tế. Ảnh: Nguyễn Tình

Trước đó, đoàn làm phim đã về khảo sát tại đảo chè. Đồng thời thuê anh Thọ dựng phim trường và chuẩn bị các đạo cụ khác. Sau đó, đoàn làm làm phim này ở lại, ghi hình thực tế trên đảo chè khoảng 5 đến 6 ngày, rồi mới đóng máy.

Không chỉ riêng đoàn làm phim, khu du lịch của anh Thọ còn đón tiếp lượng lớn khách du lịch là người nước ngoài. Để phục vụ du khách tốt hơn, ngoài nâng cao năng lực ngoại ngữ của bản thân, anh Thọ còn phải thuê thêm nhân viên. Bên cạnh đó, các dịch vụ cũng được nâng cấp nhằm đáp ứng tối đa yêu cẩu của khách hàng.

Ông Nguyễn Cảnh Nam – Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: Trên địa bàn xã có 20 chiếc thuyền chuyên phục vụ du khách tham quan đảo chè. Địa phương thường xuyên yêu cầu các nhà thuyền ký cam kết đảm bảo an toàn. Đặc biệt vào các dịp lễ, tết lượng du khách đông, địa phương cắt cử cán bộ túc trực để nhắc nhở, đảm bảo an toàn.

Đảo chè nay trở thành điểm du lịch hấp dẫn, mang lại nguồn thu lớn cho huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Địa phương cũng chú trọng công tác quản lý để phát huy hết lợi thế, biến đây thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách.