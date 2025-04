Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở các xã, thị trấn

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở các xã, thị trấn của huyện Mường Tè diễn ra từ ngày 17 – 23/3. Trong thời gian tập huấn, gần 320 học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề về: Công tác nắm tình hình an ninh trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động…

Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. (Ảnh: Gió Pư)

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó, hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.