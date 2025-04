Nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Lai Châu có mức tăng khá

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2025 do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Tình hình thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II…

Tính đến ngày 11/3, thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh Lai Châu tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024. (Ảnh: Thu Trang)

Quý I/2025, một số các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Lai Châu có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Thu ngân sách trên địa bàn, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tổng lượt khách và doanh thu du lịch, giá trị xuất nhập khẩu, doanh thu vận tải. Tính đến ngày 11/3, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 3.099 tỷ đồng, bằng 26% dự toán Trung ương giao, 25% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 340,2 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.788 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì và đảm bảo mùa vụ, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 7/3, toàn tỉnh đăng ký thành lập mới 29 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 582,55 tỷ đồng, tăng 4 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; lũy kế số doanh nghiệp trên toàn tỉnh 2.126 doanh nghiệp.

Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 3/2025. (Ảnh: Thu Trang)

Các chính sách an sinh xã hội cũng được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai đầy đủ, hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã tập trung quyết liệt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó đã hoàn thành công tác thống kê, rà soát. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 1.850 hộ, trong đó hoàn thành 516 căn nhà bàn giao đưa vào sử dụng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, có những việc mới phát sinh, do đó, yêu cầu các sở, ban, ngành phải thực sự tập trung và sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giao.

Ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thu Trang)

Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng 8% theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ngành tỉnh phải xây dựng kịch bản cụ thể để thực hiện nhiệm vụ và thống nhất thực hiện. UBND tỉnh và các sở, ngành phải xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu và giao Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu kế hoạch kiểm tra; có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn; xem xét mức độ, đôn đốc thực hiện theo nội dung của các biên bản ghi nhớ hợp tác; lĩnh vực đầu tư công phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Về thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, các huyện, thành phố cần chủ động báo cáo khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai để báo cáo tỉnh, cơ quan chuyên môn tháo gỡ thực hiện; rà soát tổng hợp chính xác danh sách các đối tượng thuộc diện hỗ trợ quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/6…