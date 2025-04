Chuyển biến phong trào ""Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Sùng Phài

Qua khảo sát, đánh giá, xã Sùng Phài cơ bản đạt 28/34 tiêu chí trong Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ban hành kèm theo Quyết định số 9745/QĐ-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ Công an. Để triển khai thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí của Bộ Công an, Công an xã Sùng Phài đã báo cáo cấp ủy, chính quyền, đồng thời tham mưu tổ chức lựa chọn xây dựng xã Sùng Phài điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở xã Sùng Phài có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: Hoài Thương)

Theo đó, thời gian tổ chức thực hiện xây dựng xã Sùng Phài điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025 được thực hiện từ tháng 3 – 12/2025, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 3 – 6/2025; giai đoạn 2 từ 6 – 12/2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu mong muốn tiếp tục phát huy mô hình Camera an ninh, tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân…

Đại tá Khoàng Văn Thương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoài Thương)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Khoàng Văn Thương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Các ban, ngành, đoàn thể thành phố Lai Châu phối hợp với Công an xã Sùng Phài trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí địa phương cho công tác xây dựng xã điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã xây dựng và phấn đấu hoàn thành đạt 34/34 tiêu chí được quy định tại Bộ tiêu chí của Bộ Công an…