Lãi nghìn tỷ năm 2024, "đại gia" cá tra Vĩnh Hoàn muốn vay tiếp hơn 2.000 tỷ đồng để làm gì?

Vĩnh Hoàn báo lãi cao nhất 6 quý

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với những tín hiệu phục hồi rõ rệt. Theo đó, quý IV/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.205 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận 148 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 87%.

Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí của Vĩnh Hoàn trong quý IV/2024 đều phát sinh mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi phí tài chính đạt 49 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 137 tỷ đồng; tăng lần lượt 14% và 47% so với quý IV/2024.

Sau khi trừ các chi phí, Vĩnh Hoàn báo lãi 440 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất 6 quý trở lại đây của Vĩnh Hoàn. Giải trình chênh lệch lợi nhuận, Vĩnh Hoàn cho biết, nguyên nhân lợi nhuận tăng là do giá bán nhóm sản phẩm cá tra cải thiện và sản lượng tăng.

Lũy kế năm 2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 12.535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.310 tỷ đồng; tăng lần lượt 25% và 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong năm 2024, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản. Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng. Đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2024, Vĩnh Hoàn đã vượt kế hoạch lợi nhuận đối với cả 2 kịch bản kinh doanh đã đề ra.

Về tình hình tài chính, tính tới cuối năm 2024, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 12.249 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Vĩnh Hoàn giảm nhẹ xuống còn 3.247 tỷ đồng. Dù vay ngắn hạn tăng 5%, từ 2.157 tỷ đồng lên 2.277 tỷ đồng, Vĩnh Hoàn không còn khoản vay dài hạn, trong khi đầu năm vẫn ghi nhận hơn 101 tỷ đồng.

Sau khi quay lại được mốc lãi nghìn tỷ, Vĩnh Hoàn mới đây nhất đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) – Chi nhánh TP.HCM. Theo đó, tổng số tiền cấp tín dụng lên tới 2.085 tỷ đồng. Trong đó, Vĩnh Hoàn vay ngắn hạn 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn bảo lãnh vay vốn cho 5 công ty với tổng giá trị 1.085 tỷ đồng, bao gồm: Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen (115 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước (200 tỷ đồng), Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One (600 tỷ đồng), Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc (120 tỷ đồng), Công ty TNHH Sản xuất Giống cá tra Vĩnh Hoàn (50 tỷ đồng).

Mục đích vay là để công ty tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập khẩu máy móc thiết bị của Vĩnh Hoàn. Thời hạn vay tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng và có thể gia hạn nếu được ngân hàng chấp thuận. Biện pháp đảm bảo là quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại một số thửa đất thuộc Vĩnh Hoàn.

Triển vọng kinh doanh của Vĩnh Hoàn đang khá tươi sáng

Được biết, triển vọng kinh doanh của Vĩnh Hoàn đang khá tươi sáng. Vĩnh Hoàn vừa trở thành doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được dỡ bỏ thuế chống bán phá giá tại Mỹ.

Trong báo cáo phân tích gần đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng nhận định ngành cá tra kỳ vọng tăng trưởng nhờ sản lượng khi duy trì giá bán cạnh tranh so với cá rô phi và cá minh thái nội địa Mỹ.

Trong tháng đầu năm 2025, nhờ nhu cầu cao và giá cá tăng, xuất khẩu cá tra đã đạt 209 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024. Trong năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 2 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023 và chiếm 20% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục dẫn đầu với tổng kim ngạch nhập khẩu cá tra Việt Nam trong năm 2024 đạt hơn 580 triệu USD, tăng nhẹ 1,3% so với năm trước. Hoa Kỳ đứng thứ hai trong danh sách các thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam. Riêng trong tháng 12/2024, xuất khẩu sang Mỹ đạt gần 28 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng giá trị xuất khẩu cả năm lên 345 triệu USD, tăng 27% so với năm 2023.

Dù triển vọng xuất khẩu cá tra năm 2025 rất khả quan, Vĩnh Hoàn cũng nhấn mạnh một số thách thức cần được khắc phục để duy trì đà tăng trưởng bền vững. Trong đó, vấn đề chất lượng con giống là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Hiện nay, việc kiểm soát chất lượng cá tra giống chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tỷ lệ phi lê, khả năng kháng bệnh và tốc độ sinh trưởng của cá. Vĩnh Hoàn sẽ tập trung mạnh vào khâu giống này để khuyến cáo, hướng dẫn các hộ nuôi, nhằm đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho chế biến xuất khẩu.

Đánh giá tác động bước đầu của chính sách Trump 2.0 lên ngành cá tra Việt Nam, Vĩnh Hoàn cho rằng, nếu mức thuế 10-20% được áp dụng, sẽ có thể có tác động đa chiều lên xuất khẩu cá tra Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu cá tra từ Mỹ có thể tăng mạnh trong ngắn hạn do các khách hàng gia tăng nhập hàng trước các lo ngại liên quan tới thay đổi chính sách thuế quan, rồi biến động tùy theo độ bất lợi của chính sách thuế.

Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất nếu Mỹ áp thuế, bởi đây là thị trường xuất khẩu chủ lực chiếm khoảng 1/3 doanh thu công ty. Cá da trơn (bao gồm cá tra) là loại cá phổ biến thứ 3 được nhập khẩu vào Mỹ, và Việt Nam hiện là đối tác xuất khẩu cá tra lớn nhất của Mỹ.