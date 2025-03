Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 25/3: Làm sao tận dụng tốt nhất nguồn lực từ vay ngân hàng?

Lãi suất cho vay tín chấp, thế chấp các ngân hàng

Thống kê của NHNN cho biết, thống kê nhanh từ ngày 25/2 đến nay, có tổng cộng 23 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất, như: BVBank, Vietbank, VIB, PGbank, Eximbank, LPBank, Nam A Bank, SHB, NCB, VCBNeo, BIDV, Techcombank, Vikki Bank, MBV, OCB… trong đó xu hướng chung tại các nhà băng là giảm chi trả lãi suất huy động.

Thời gian qua, Chính phủ và NHNN liên tục yêu cầu các ngân hàng nỗ lực tiết giảm chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay. Theo đó, các doanh nghiệp, người gửi tiền, ngân hàng cần có sự chia sẻ đồng bộ để tạo điều kiện mở rộng đầu tư, cho vay vốn hiệu quả, quay vòng nhanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên.

Lãi suất vay ngân hàng luôn là yếu tố quan trọng mà khách hàng cần lưu ý khi có nhu cầu vay vốn. Yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí phải trả trong suốt thời gian vay và sự thay đổi của lãi suất có thể gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tài chính cá nhân.

Lãi suất vay ngân hàng hiện nay của các ngân hàng dao động trong khoảng từ 5.5% - 24%/năm. Biểu lãi suất cho vay tham khảo tại các ngân hàng:

Ngân hàng Lãi suất vay tín chấp (%/năm) Lãi suất vay thuế chấp (%/năm) Techcombank Từ 12.9 6 - 9.5 BVBank 14.9 - 20.5 8.49 - 14.8 Vietcombank 10.8 - 14.4 5.5 - 9.5 Vietinbank 9.6 6 - 9.5 BIDV 11.9 5.5 - 9.5 Agribank 7.0 - 17 6.5 - 10.5 ACB 12.5 - 20 6.9 - 10.5 HDBank 13 - 24 6.6 - 10.6 VIB 16 - 18 7.8 - 11.4 TPBank 8.7 - 17 6.4 - 12.03 Sacombank 9.6 - 18 7.49 - 12 VPBank 14 - 20 6.9 - 12.3 SHB 8.5 - 17 6.99 - 10 OCB 20.2 - 21 5.99 - 7.55 MSB 9.6 - 18 5.99 - 10.8 MBBank 12.5 - 20 6 - 10.8

Lãi vay ngân hàng: Những điểm cần chú ý

Để tận dụng tối đa các cơ hội ưu đãi từ ngân hàng, khách hàng nên cải thiện điểm tín dụng. Một điểm tín dụng cao sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận các khoản vay với lãi suất ưu đãi hơn. Do đó, hãy duy trì một lịch sử tín dụng tốt bằng cách trả nợ đúng hạn.

Lựa chọn thời điểm vay hợp lý, bởi lãi suất vay có thể thay đổi theo từng giai đoạn, nắm bắt đúng thời điểm khi các ngân hàng có thể tung ra các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt.

Chứng minh khả năng tài chính ổn định, vì ngân hàng sẽ đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng trước khi quyết định cho vay. Việc chứng minh bạn có công việc và thu nhập ổn định không chỉ giúp quá trình tiếp cận khoản vay dễ dàng hơn mà còn giúp bạn có cơ hội hưởng mức lãi suất ưu đãi.

So sánh về các giải pháp vay của các ngân hàng, vì các ngân hàng thường mang đến nhiều giải pháp vay với điều kiện và lãi suất khác nhau. Do đó việc so sánh các ngân hàng, giải pháp vay sẽ giúp bạn tìm ra lựa chọn tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của mình.

Bên cạnh đó, khách hàng nên chủ động nắm rõ cách tính tiền lãi khi vay ngân hàng.

Tính lãi theo dư nợ giảm dần

Theo cách tính này, tiền lãi được tính trên số dư nợ còn lại sau mỗi kỳ thanh toán, tức là sau khi đã trừ đi phần gốc đã trả. Công thức tính tiền phải trả hàng tháng bao gồm số tiền gốc trả đều mỗi tháng cộng với tiền lãi tính trên dư nợ còn lại.

Số tiền phải trả hàng tháng = Nợ gốc chia đều theo tháng + Tiền lãi tính trên dư nợ còn lại

Trong đó:

Tiền lãi kỳ đầu = Số tiền vay x Lãi suất cố định hàng kỳ/12 Tiền lãi những kỳ tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất cố định hàng kỳ/12.

Tính lãi theo dư nợ ban đầu

Với các tính này số tiền lãi sẽ được tính trên số tiền vay ban đầu (không thay đổi trong suốt thời gian vay). Công thức tính tiền phải trả hàng tháng bao gồm số tiền gốc chia đều mỗi tháng cộng với tiền lãi cố định hàng tháng.

Số tiền phải trả hàng tháng = Nợ gốc chia đều theo tháng + Tiền lãi cố định hàng tháng