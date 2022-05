Quý I, "đại gia" nuôi lợn Dabaco lãi giảm còn 8,6 tỉ đồng, thấp nhất 10 quý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, doanh thu thuần của "đại gia" nuôi lợn miền Bắc là Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Bắc Ninh) đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do giá vốn bán hàng tăng 38,2%, lên 2.551 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của Dabaco chỉ còn 254 tỷ đồng, giảm gần 2,5 lần so với quý I/2021.



Sau khi khấu trừ các chi phí, công ty chỉ lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng, trong khi thời gian này năm ngoái lãi 365 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất 10 quý gần đây của Dabaco.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt trước tình hình lợi nhuận sụt giảm mạnh, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco bình thản nói: "Đó là chuyện bình thường thôi. Doanh thu giảm do tiêu dùng giảm, mấy tháng trời giãn cách vì dịch Covid-19, có ai mua thịt lợn đâu!".

Trong quý I/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco đã ghi nhận doanh thu 2.473,7 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 407 tỷ đồng. Doanh nghiệp này dự kiến tiếp tục tăng tổng đàn lợn lên 25%. Ảnh: I.T



Ông So giải thích thêm: "Trong những tháng giãn cách vì dịch Covid-19, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất, chăn nuôi bình thường. Không có người lao động nào phải nghỉ việc vì dịch. Tuy nhiên giá bán sản phẩm thì thấp quá, thậm chí chúng tôi phải chấp nhận bán dưới giá vốn. Lỗ mà vẫn phải bán".

Người đứng đầu doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất miền Bắc này cho biết, trong chăn nuôi nói riêng, hay làm nông nghiệp nói chung, có quý lỗ - quý lãi là điều bình thường.

Thời gian qua, việc đứt gãy chuỗi cung ứng và những khó khăn từ dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất, tiêu dùng, trong khi giá thức ăn chăn nuôi thì liên tục tăng cao. Mặc dù doanh thu tăng lên, nhưng lợi nhuận lại giảm đi. Đó là khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp chứ không riêng gì Dabaco.

"Từ khi Nhà nước cho phép sản xuất kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới, tình hình đã khả quan hơn. Các loại hàng hóa, thịt lợn, gia cầm đều bán rất chạy, giá lợn hơi, giá gia cầm đang tăng lên. Đặc biệt giá gà thịt đang cao, hơn 70.000 đồng/kg. Nhờ đó kết quả kinh doanh của chúng tôi trong tháng 5 tăng mạnh so với tháng trước.

Hiện Dabaco đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trang trại nuôi lợn ở Thanh Hóa, nhà máy ép dầu thực vật với quy mô lớn gấp đôi nhà máy đang có" - ông So thông tin.

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông So cũng lạc quan cho rằng, thời gian tới giá lợn hơi sẽ tăng cao, và có bước đột phá trong thời điểm cuối năm.

"Do đó, doanh thu của Dabaco chắc chắn sẽ cao hơn. Nhưng cái chúng tôi phấn đấu không phải doanh thu, mà là làm thế nào để tăng lợi nhuận ở mức cao nhất. Do đó sẽ phải điều tiết chi phí đầu vào để giảm giá thành sản xuất" - ông So khẳng định với PV Dân Việt.

Tại phiên họp thường niên mới đây, Đại hội đồng cổ đông Dabaco đã thông qua kế hoạch doanh thu 22.558 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 918 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,8% và 10,7% so với năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận này vẫn kém 34% so với mức doanh nghiệp chăn nuôi này thực hiện năm 2020. Dabaco cho biết, họ sẽ tập trung trí tuệ, nguồn lực để nghiên cứu và tiến đến sản xuất thương mại vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, đồng thời có kế hoạch xây dựng nhà máy vaccine động vật tại Bắc Ninh. Từ lâu, Dabaco đã không còn là doanh nghiệp thuần nông mà đã tích cực tham gia vào lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng, bất động sản, khách sạn... Hiện, Dabaco đang tập trung đầu tư hoàn chỉnh các dự án bất động sản ở Bắc Ninh như Lotus Central, toà nhà 29 tầng tại Huyền Quang và khu nhà ở xã hội ở phường Khắc Niệm... Ông Nguyễn Như So cũng cho biết, các dự án này dự kiến cuối năm 2022 sẽ chính thức mở bán.