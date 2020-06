Lái xe gây tai nạn 5 người chết ở Hải Dương lĩnh án 12 năm tù

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 23/7/2019 khiến 5 người tử vong. Ảnh Mai Chi

Ngày 3/6, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hà Văn Hoàng (27 tuổi, trú xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 12 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hoàng là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 5 qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khiến 5 người tử vong vào ngày 23/7/2019.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 23/7/2019, Hoàng điều khiển xe tải biển số 29H-150.97 của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt trên Quốc lộ 5, theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đến xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hoàng thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, tay lái, không chấp hành hiệu lệnh, báo hiệu đường bộ dẫn đến đâm vào dải phân cách giữa hai chiều đường làm ôtô bị nghiêng sang phải.

Ô tô tiếp tục lao về phía trước đâm vào cột biển báo 102 và các xe máy cùng những người đang dừng xe chờ sang đường tại lối mở của dải phân cách giữa hai chiều đường.

Sau đó, ô tô do Hoàng điều khiển tiếp tục đâm vào sườn bên trái rơ moóc của xe đầu kéo biển số 15C-265.82 do anh Nguyễn Văn Nhật điều khiển tại làn ô tô chiều đường Hải Phòng – Hà Nội rồi đổ nghiêng sang phải và va chạm phía sau xe máy biển số 34B1-701.66 do anh Nguyễn Văn Tâm điều khiển cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại hiện trường, gồm các nạn nhân Trương Văn Khang, Đào Quang Thuận, Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Em và Nguyễn Quốc Hoàng.

Anh Lường Văn May bị thương tích, tổn hại 56% sức khỏe. Thiệt hại về tài sản các xe liên quan và công trình đường bộ là hơn 132 triệu đồng.

Tại tòa, Hà Văn Hoàng khai nhận hành vi phạm tội và mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về với gia đình.

Được biết, trước đó, gia đình các nạn nhân đều có đơn xin giảm tội cho Hoàng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng mức án 12 năm tù giam.