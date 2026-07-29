Làm bánh xèo giòn tan, thơm phức, đậm đà khó quên, nhất định đừng bỏ qua bước này

Bánh xèo là món ăn dân dã được nhiều người yêu thích với cách làm khá đơn giản nhưng để làm bánh xèo được chiếc bánh vàng ươm, giòn rụm từ mép đến giữa bánh thì không phải ai cũng biết.

Công thức làm bánh xèo kết hợp bia và cốt dừa giúp vỏ bánh vừa giòn lâu vừa thơm béo nhẹ, còn bước làm nóng chảo rồi tráng dầu và đổ bỏ phần dầu thừa chính là bí quyết quan trọng quyết định độ giòn hoàn hảo.

Bên trong là phần nhân tôm, mực, thịt và giá đỗ ngọt thơm, ăn cùng rau sống, dưa góp chua ngọt và chén nước mắm dứa đậm đà tạo nên hương vị hài hòa, hấp dẫn khó cưỡng. Dân Việt giới thiệu cách làm bánh xèo giòn tan, để lâu vẫn không ỉu như sau:

Công thức làm bánh xèo kết hợp bia và cốt dừa

Nguyên liệu làm bánh xèo:

- Gói bột bánh xèo mua sẵn

- Bột chiên giòn, bột nghệ

Nguyên liệu

- Topping: Tôm mực loại nhỏ, thịt bò hoặc thịt lợn băm, giá đỗ

- 1 lon cốt dừa nhỏ 160ml, 1 lon bia 330ml

- Rau ăn kèm: dưa chuột, cà rốt, xà lách, rau cải mơ, tía tô, mùi ta, rau húng.

Cách làm bánh xèo:

* Pha bột bánh

- Trộn đều 400gr bột bánh xèo + 100gr bột chiên giòn + 1 thìa canh bột nghệ

- Cho 1 lon bia, 1 lon cốt dừa. Dùng luôn lon cốt dừa đong thêm 4 lon nước lọc

- Thêm 1 thìa hạt nêm, nếu ăn hành lá thêm hành lá thái nhỏ

*Các loại nguyên liệu khác

- Các loại rau nhặt rửa sạch để ráo

- Làm dưa góp: cà rốt nạo sợi, dưa chuột bỏ ruột thái mỏng dài trộn với 1 thìa đường, 1/2 thìa bột canh, 1 thìa dấm để cho ngấm

- Tôm thịt xào sơ, mực hấp sơ không cần chín

*Đổ bánh xèo (khâu quan trọng nhất quyết định độ giòn)

- Dùng chảo chống dính làm nóng chảo cho dầu ăn tráng đều rồi đổ hết dầu ra.

- Đổ 1 muôi bột nghiêng chảo để tráng đều một lớp bột mỏng. Bột se mặt thì cho thêm dầu ăn, thêm giá đỗ và tôm mực thịt. Chiên vàng thì gập bánh lại, chiên tiếp cho vàng đều 2 mặt dùng muôi inox cạo mặt cảm nhận được độ giòn thì gắp ra để ráo dầu.

- Lưu ý khi đổ bánh: không được để lửa to. Khi gần gắp bánh ra thì bật to để bánh nhả dầu rồi gắp ra luôn

- Tiếp tục đổ hết dầu ăn trong chảo ra rồi lặp lại việc đổ bánh như trên. Khuấy đều âu bột trước khi múc.

*Nước chấm:

- Xay nát 1/4 quả dứa, thêm nước lọc lấy 1 bát con nước cốt

- Đun nước chấm theo tỉ lệ: 1 bát nước dứa, 1/2 bát nước mắm, 1/2 bát dấm, 1/2 bát đường. Mở vung đun sôi để thật nguội thêm tỏi ớt băm nhỏ để nổi.

Cắt miếng nhỏ để cuốn cùng rau sống và dưa góp

*Thưởng thức

- Bày ra đĩa cuốn kèm các loại rau sống và dưa góp giải ngán.

- Bánh giòn tan, nước chấm đủ vị chua cay mặn ngọt.

Chúc các bạn thành công khi làm bánh xèo theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do FB Dương Hiền thực hiện.