Lâm Đồng: Ban hành nhiều quyết định, phường La Gi vẫn chưa xử lý xong công trình không phép

Công trình không phép ở phường La Gi: Bị xử phạt nhiều lần, vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện

Trước đó, PV Báo Dân Việt nhận được thông tin phản ánh của người dân ở phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng về công trình xây dựng không phép xảy ra mấy năm qua, nay đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động.

Theo UBND phường La Gi, công trình không phép trên đất trồng cây lâu năm hiện đã hoàn thiện, được bố trí nhiều bàn bida, nằm tại vị trí mặt tiền trên tuyến đường chính của phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Công trình này nằm trên tuyến đường chính của phường La Gi, khiến nhiều người dân đặt câu hỏi vì sao vẫn chưa bị xử lý.

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Theo UBND phường La Gi, năm 2023, bà Phạm Thị Trúc Ly tổ chức thi công xây dựng công trình trên thửa đất số 02, tờ bản đồ số 04 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phần đất này có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, tại Khu phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, nay là tổ dân phố Tân Thiện, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Công trình xây dựng không phép trên phần đất chưa chuyển mục đích sử dụng đã được UBND thị xã La Gi trước đây xử phạt vi phạm hành chính tại các Quyết định số 250/QĐ ngày 5/9/2023; Quyết định số 274/QĐ ngày 3/10/2023; Quyết định số 313/QĐ ngày 23/11/2023 và Quyết định số 234/QĐ ngày 19/11/2024 về việc chuyển hồ sơ sang cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật…

Qua kiểm tra từ ngày 19/8 đến ngày 10/9/2025, UBND phường La Gi phát hiện công trình tiếp tục được đổ đất, thi công xây dựng, hoàn thiện công trình trên thửa đất số 02, tờ bản đồ số 04, theo GCN số AC 013953 cấp ngày 25/3/2005, tại tổ dân phố 1 Tân Thiện, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Do công trình xây dựng không phù hợp với mục đích sử dụng đất, trên cùng thửa đất đã bị xử phạt vi phạm hành chính, UBND phường La Gi đã có thông báo, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, công trình vẫn tiếp tục được thi công.



Qua kiểm tra, UBND phường La Gi đã lập biên bản kiểm tra và ghi nhận hình ảnh hiện trạng các ngày từ 19/8 đến 10/9/2025. UBND phường La Gi cũng đã ban hành thông báo yêu cầu chấm dứt thi công, giữ nguyên hiện trạng cho đến khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền…

Một tuyến đường chính trên địa bàn phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, nơi công trình không phép đã được xây dựng và hoàn thiện. Ảnh minh họa: PV.

Chủ công trình thừa nhận xây dựng không phép

Ngày 8/6, theo ghi nhận của PV Dân Việt, công trình này hiện là nơi đặt các bàn đánh bida.

Chúng tôi đã liên lạc và trao đổi với bà Phạm Thị Trúc Ly (chủ công trình) về những vấn đề liên quan đến công trình trên.

Bà Trúc Ly thừa nhận các công trình xây dựng trên phần đất này là không phép. Bà cho biết, trước đó đã làm thủ tục để công trình được xây dựng hợp pháp nhưng không được cơ quan chức năng chấp thuận, do phần đất nằm trong quy hoạch “treo”.

Theo lời bà Trúc Ly, hơn 10 năm trước, chính quyền địa phương thông báo khu đất này nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên, người dân chờ mãi không thấy dự án được triển khai, khiến việc sử dụng đất bị “treo” suốt từ đó đến nay.

Cũng theo bà Ly, sau khi bị UBND phường La Gi lập biên bản, xử phạt hành chính, gia đình bà đã đóng phạt theo quy định và nhiều lần làm việc với các cơ quan chức năng, sẵn sàng hợp tác hướng xử lý.

Tuy nhiên, bà cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại tính pháp lý của dự án “treo” này. Nếu nhà đầu tư không còn khả năng triển khai, cần sớm xóa quy hoạch để người dân ổn định cuộc sống, làm ăn và phát triển kinh tế.

Phường La Gi đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, xử lý dứt điểm công trình không phép

Để làm rõ vụ việc, PV đã liên lạc với ông Trần Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường La Gi. Ông Hùng cho biết, địa phương đang tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ để xử lý công trình trên theo đúng quy định pháp luật.

UBND phường La Gi cũng đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về công trình này.

Công trình không phép hiện đã hoàn thiện, được bố trí nhiều bàn bida, nằm tại vị trí “đắc địa” trên một trong những tuyến đường chính của phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Lãm, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Để đảm bảo công tác quản lý đất đai, an ninh trật tự trên địa bàn, không để công trình hoàn thiện gây khó khăn cho công tác xử lý và trấn an dư luận, UBND phường La Gi kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn quy trình, căn cứ pháp lý để UBND phường áp dụng biện pháp cưỡng chế, đình chỉ thi công hoặc tiếp tục xử lý vi phạm hành chính…”, văn bản của UBND phường La Gi nêu rõ.

Theo ông Lãm, sau khi có hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, UBND phường La Gi sẽ khẩn trương xử lý dứt điểm công trình không phép này.