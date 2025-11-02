Chủ đề nóng

Nhà nông
Lâm Đồng lên phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh hồ Xuân Hương

Văn Long Chủ nhật, ngày 02/11/2025 19:41 GMT+7
Quá trình khảo sát, các ngành chức chức năng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Bờ kè hồ Xuân Hương xuống cấp nghiêm trọng

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất đề xuất sửa chữa hệ thống bờ kè, taluy quanh thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. Tỉnh Lâm Đồng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hồ Xuân Hương đóng vai trò rất quan trọng trong việc cắt giảm lũ, điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan du lịch trong diện mạo của khu vực trung tâm Đà Lạt. Hồ Xuân Hương cũng là thắng cảnh quốc gia, có vai trò văn hóa, lịch sử cùng với sự hình thành và phát triển của Đà Lạt.

Hồ Xuân Hương là thắng cảnh quốc gia, được xem là trái tim của Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, tuyến kè bảo vệ hồ được xây dựng từ năm 1998 có tổng chiều dài 5.100 mét đã bị hư hỏng. Năm 2010, kè được sửa chữa gia cố phần chân kè theo kết cấu cũ và làm mới đỉnh kè kết cầu bằng lưới mắt cáo dạng mái nghiêng kích thước theo chiều đứng là 1 mét.

Từ năm 2010 đến nay, bờ kè đã được gia cố 1 số đoạn có phần lưới mắt cáo do bị xói lở vào các năm 2017 và 2020. Mặc dù đã được sửa chữa nhưng trong điều kiện ngập nước và tạm thời nên tính ổn định không cao.

Nhiều vị trí bờ kè quanh hồ xuân hương đã bị xuống cấp.

Sau 15 năm, phần đỉnh kè bằng lưới mắt cáo đã bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều vị trí bị sụt lún, hở hàm ếch và sập mái nghiêng. Đặc biệt, vị trí trước quảng trường Lâm Viên bị sụt nhiều, toàn bộ tuyến kè tại vị trí này đã bị xô nghiêng đẩy ra phía hồ tạo nên một rãnh nứt kéo dài trên đính mái phần tiếp giáp với lề đường. Hiện nay, thời tiết Đà Lạt đang trong mùa mưa bão nên vị trí này có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến an toàn công trình và cảnh quan hồ.

Nhiều vị trí bờ kè hư hỏng, đứt gãy quanh hồ Xuân Hương.

Trong khi đó, theo khảo sát, cống xả đáy của hồ Xuân Hương không hoạt động, cửa cống (vị trí trước lưới chắn rác của cống) bị rác, đất bồi lấp hoàn toàn. Như vậy, để sửa chữa, nâng cấp kè hồ Xuân Hương thì phải khắc phục cống xả đáy. Đồng thời, điều tiết mực nước hồ để tạo dung tích trữ, góp phần điều tiết lũ để hạn chế ngập lụt phía hạ du trong mùa mưa lũ.

Phương án nào để khắc phục?

Ghi nhận của phóng viên, xung quanh hồ Xuân Hương có nhiều vị trí bờ kè đã bị hư hỏng, sạt lở, tạo hàm ếch làm cho mặt bê tông phía trên bờ kè bị sụt lún, đứt gãy. Đặc biệt, nhiều tấm xi măng được đúc dạng mắt cáo để làm bờ kè đã bị mất, có tấm bị người câu cá kéo lên bờ để ngồi.

Với tình trạng hư hỏng bờ kè trên của hồ Xuân Hương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đã đề xuất 2 phương án xử lý.

Ngành chức năng đã đưa ra 2 phương án để tiến hành khắc phục, sửa chữa bờ kè, mái taluy quanh hồ Xuân Hương bị xuống cấp.

Phương án 1: Sửa chữa, cải tạo những vị trí sạt lở phần đỉnh kè kết cấu bằng lưới mắt cáo dạng mái nghiêng kích thước theo chiều đứng 1 mét. Trong đó, bao gồm phần lưới mắt cáo chiều cao 75cm, khóa phần chân và đỉnh lưới mắt cáo bằng dầm bê tông M200, cao 25cm. Với phương án này, thời gian thi công nhanh, chi phí thấp nhưng chỉ mang tính tạm thời, về lâu dài cần có phương án sửa chữa, cải tạo tổng thể.

Phương án 2: Sửa chữa, nâng cấp tổng thể hệ thống kè và mái quanh bờ hồ Xuân Hương. Tuy nhiên, để thực hiện được phương án này phải đồng thời kiểm tra, đánh giá nguyên nhân cống xả đáy không hoạt động để tiến hành sửa chữa, khôi phục hoạt động của cống. Phương án này mang tính tổng thể ổn định, an toàn, vừa sửa chữa được cống xả đáy để làm cơ sở điều tiết nước hồ Xuân Hương vào mùa mưa lũ.

Nhiều vị trí bờ kè quanh hồ Xuân Hương bị hư hỏng, xuống cấp. 

Với phương án 2, việc sửa chữa sẽ kéo dài, giá trị đầu tư lớn, công tác khảo sát để lập hồ sơ và thi công cần phải hạ mức nước hồ Xuân Hương gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị trong thời gian thi công công trình.

Sau khi nghiên cứu, rà soát và kiểm tra thực tế theo 2 phương án đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt thì các đơn vị tham dự đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện phương án 2 bởi việc sửa chữa kè, mái taluy xung quanh hồ Xuân Hương là rất cần thiết và cấp bách.

Hiện UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt và Lâm Viên – Đà Lạt tăng cường theo dõi tình trạng sạt trượt mái taluy, bờ kè xung quanh hồ Xuân Hương. Nếu có hiện tượng mất an toàn phải nhanh chóng khoanh vùng, giăng dây, cắm biển cảnh báo người dân không được lại gần, không để xảy ra hiện tượng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản của người dân, du khách tham quan.

