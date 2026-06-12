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Gia đình
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 11:36 GMT+7

Làm món cuốn tôm thịt chấm sốt đậm đà, tươi ngọt, thanh mát, ăn ngon mà không sợ béo

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Loan Vo Thứ sáu, ngày 12/06/2026 11:36 GMT+7
Làm món cuốn tôm thịt với sự kết hợp giữa thịt ba rọi mềm ngọt, tôm hấp tươi ngon, đậu hũ vàng giòn cùng trứng chiên và các loại rau sống.
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Nếu đã ngán các món chiên xào nhiều dầu mỡ, món cuốn tôm thịt đậu hũ sẽ là lựa chọn lý tưởng để đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Sự kết hợp giữa thịt ba rọi mềm ngọt, tôm hấp tươi ngon, đậu hũ vàng giòn cùng trứng chiên và các loại rau sống tạo nên hương vị hài hòa, thanh mát mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Điểm nhấn đặc biệt của món ăn nằm ở phần sốt chấm sánh mịn được nấu từ cà chua, tỏi, gừng và đậu phộng rang xay, mang đến vị béo bùi, đậm đà hấp dẫn. Không chỉ ngon miệng, món cuốn còn cung cấp đầy đủ protein, chất xơ và vitamin từ rau xanh, rất thích hợp cho những bữa ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn tròn vị.

Dân Việt giới thiệu cách làm món cuốn tôm thịt như sau:

Làm món cuốn tôm thịt với sự kết hợp giữa thịt ba rọi mềm ngọt, tôm hấp tươi ngon, đậu hũ vàng giòn cùng trứng chiên và các loại rau sống.

Nguyên liệu làm món cuốn tôm thịt:

- 500gr ba rọi

- 700gr tôm loại nhỏ

- 3 miếng đậu hũ trắng

- 4 cái trứng gà loại nhỏ

- 200gr hành lá

- Sốt chấm: 50gr bột sắn dây, 300ml nước, 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng cà phê củ tỏi củ hành băm, 3 trái cà chua cắt nhỏ, 1 nhánh gừng băm nhỏ, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 150gr đậu phộng rang xay nhuyễn.

- Rau sống ăn kèm: salad, diếp cá, tía tô, lá quế, húng cây…

Cách làm món cuốn tôm thịt:

- Thịt rửa sạch với nước muối và chanh, tôm rửa sạch. Mang đi hấp 100 độ 30 phút, thịt nguội cắt lát mỏng tầm 1 cm, tôm lột bỏ vỏ.

- Đậu hũ thái miếng nhỏ vừa ăn, sau khi hấp thịt và tôm xong mình sẽ cho đậu hũ vào nồi chiên với chức năng được cài đặt sẵn trên nồi hoặc có thể tự chỉnh nhiệt 180 độ, 20 phút.

- Đập trứng ra bát khuấy đều, làm nóng chảo inox cho dầu ăn vào, đợi dầu nóng mình cho trứng vào chiên, xong thái nhỏ miếng vừa ăn.

- Hành lá cắt bỏ đầu hành rửa sạch mang đi luộc sơ với nước sôi vớt ra ngâm nước đá cho màu xanh. Mục đích làm là để chút quấn cuốn không bị gãy cọng hành.

- Sốt chấm: Phi thơm củ hành tỏi thêm cà chua vào xào cho mềm, cho nước vào bột sắn dây khuấy cho tan rồi đổ vào nồi cà chua, nêm thêm nước mắm, đường, hạt nêm, nấu sôi lại tắt bếp thêm tỏi gừng, đậu phộng xay và ớt băm vào là được.

Chúc các bạn thành công với cách làm món cuốn tôm thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Vo thực hiện

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