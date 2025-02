Làm thịt heo quay nhớ thực hiện bước này bì vàng ươm, nổ đều lại giòn tan ăn đã miệng

Để làm thịt heo quay bì giòn vừa ngon, giòn lại vàng ươm các bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây của chị Thanh Huệ nhé. Đảm bảo ai ăn cũng khen ngợi và hỏi xin bí kíp.

Chị Thanh Huệ.

Nguyên liệu làm thịt heo quay:

- Thịt ba chỉ heo rừng (hoặc ba chỉ thịt lợn thường)

- Xoài xanh, rau thơm, gừng, đậu phộng, hành phi, chanh.

- gia vị khác: Mắm, me, đường, muối, giấm gạo.

Cách làm thịt heo quay:

- Pha một chậu nước muối loãng và cho thịt heo vào rửa. Tiếp đến dùng một phần nước cốt chanh chà xát thật kỹ lên toàn bộ thịt heo, sau đó rửa sạch lại dưới vòi nước rồi cho thịt vào rổ, để ráo nước.

Bước tiếp theo bắc một nồi nước đun sôi và cho gừng thái mỏng cùng 2 muỗng giấm gạo và chần thịt heo cho sạch.

Rửa lại thịt heo 1 lần nữa và để ráo. Dùng xiên châm đều lên bề mặt da và quét mỗi lớp giấm trộn muối lên bề mặt da của miếng thịt.

- Cho vào nồi chiên hơi nước nướng lần 1 với 230 độ trong vòng 30 phút, sau khi nướng lần 1 xong bạn lấy thịt ra kiểm tra và bỏ phần giấy đã bọc ra ngoài.

Tiếp tục nướng lần 2 với 200 độ trong vòng 10 phút. Khi thịt đã được nướng xong bạn lấy ra và thái miếng nhỏ vừa ăn.

- Xoài xanh đem rửa sạch gọt vỏ rồi dùng dao băm hoặc thái nhỏ tùy sở thích.

Pha nước chua ngọt để chấm thịt ba chỉ quay:

- Đầu tiên cho muỗng đường và 4 muỗng nước mắm ngon vào nồi. Sau đó đun với lửa nhỏ cho đến khi đường trong nồi tan hết quyện cùng với nước mắm tạo thành hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp.

- Cho me vắt vào nồi đổ bát con nước, đun sôi và lọc qua rây để có nước cốt me mịn ngon. Cho hỗn hợp nước mắm và đường vào chén me khuấy đều rồi cho thêm đậu phộng và hành phi là đã hoàn thành bát nước mắm me ngon chua ngọt hấp dẫn.

Heo quay giòn bì bên trong mềm mọng nước, bên ngoài giòn ăn rất đã miệng.

Một món ăn đơn giản, dễ làm hãy thêm mới thực đơn của gia đình bạn bằng món cuốn xoài thịt ba chỉ heo quay chiên giòn ngay nhé!