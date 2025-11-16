Ít ai biết rằng chủ nhân khu vườn rộng 35.000 m² ấy từng là một kỹ sư công nghệ, đứng bên bờ vực hiểm nguy của bệnh tật, rồi bắt đầu lại cuộc đời từ con số 0 với nông nghiệp.

Biến cố lớn của ông chủ trang trại "kiểu lạ"- Nguyễn Ngọc Quang

Năm 2014, khi đang làm việc cho một công ty Nhật Bản ở khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất trước đây, cuộc sống của anh Nguyễn Ngọc Quang (SN 1989, xã Thạch Thất, Hà Nội) bất ngờ rẽ sang ngã khác.

Chỉ hai tháng sau đám cưới, anh phát hiện bản thân mắc u tuyến yên, một căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực và nội tiết.

“Lúc nặng nhất, tôi đau khủng khiếp. Tôi không nghĩ cuộc đời mình phải trải qua những giây phút khủng khiếp như thế”, anh Quang nhớ lại.

Từ Bạch Mai, anh chuyển sang Viện 108 để điều trị, rồi mổ nội soi xuyên mũi. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng. Dù cứu được thị lực, di chứng để lại rất nặng trên người anh như rối loạn nội tiết, loãng xương do tác dụng phụ của thuốc corticoid, cân nặng tăng vọt từ 43 kg lên 65 kg, mắt mờ không thể nhìn máy tính, cơ thể suy kiệt.

Anh Nguyễn Ngọc Quang (SN 1989, xã Thạch Thất, Hà Nội) kể cho phóng viên Dân Việt nhiều câu chuyện trong cuộc đời mình.

Giai đoạn 2014 – 2019 là chuỗi 5 năm đầy ám ảnh đối với anh Quang. Không thể đi làm, vợ phải nghỉ việc chăm chồng, tiền thuốc men chồng chất.



Không chỉ chiến đấu với bệnh tật, anh còn đối mặt với áp lực tâm lý và gánh nặng tài chính. Mỗi đồng tiền thuốc, mỗi lần tái khám đều là một thử thách. Nhưng chính tình yêu thương và sự động viên của vợ con, cùng hình ảnh ông bà hai bên nội ngoại lặng lẽ gom góp tiền cho anh đi viện, tiền ăn cho cả nhà và đóng học cho con đã trở thành động lực để anh không bỏ cuộc.

"Đến bát cháo 7.000 đồng mua cho con cũng không có. Tôi nghĩ đời mình đến đường cụt rồi. Nhưng tôi vẫn gượng dậy nhờ một điều duy nhất là gia đình. Mình gục ngã thì vợ con bơ vơ", anh Quang chia sẻ.



Cơ duyên với nông nghiệp sinh thái, hành trình vượt khó

Anh nông dân bảo, mình không chọn nông nghiệp mà chính nông nghiệp đã chọn anh.

“Lúc nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ mình hết rồi. Nhưng giờ tôi đứng đây, vẫn thở, vẫn thu hoạch, vẫn lo cho vợ con. Như thế nghĩa là mình thắng rồi”, anh nói.

Trong hành trình bắt đầu lại, người ủng hộ anh đầu tiên và duy nhất chính là vợ. “Người khác bảo tôi liều, bảo tôi ảo tưởng. Chỉ vợ là không hỏi, không cản và luôn đồng hành cùng tôi”.



Ngay giữa vườn nho, tiếng gió lùa qua giàn lá, mùi đất ẩm và nắng cuối vụ đọng lại trên chùm trái chín. Khung cảnh bình yên ấy khác xa nhịp sống văn phòng mà anh từng gắn bó. Anh bảo, nếu không có những ngày sống chậm trong vườn, chưa chắc bản thân đã khỏe lại thế này.

Nói về cơ duyên với nông nghiệp, anh kể, vì sức khỏe yếu không thể làm việc văn phòng, anh tìm niềm an ủi trong khu đất nông nghiệp của gia đình. “Tôi không thấy mệt khi làm vườn. Chăm cây cối tôi quên đau. Rồi đến một ngày, tôi nhận ra mình… khỏe dần lên”.

Hiện tại, trang trại của anh rộng khoảng 3,5ha (35.000m²) trên vùng bãi ven sông, được thuê lại từ 100 hộ dân với 100 hợp đồng riêng, cũng may nhờ có chính quyền đồng hành nên mọi thứ đều thuận lợi.

Anh Quang mở rộng, chuyển mô hình sang nông nghiệp du lịch, nông nghiệp sinh thái.

Cơ thể hồi phục nhờ vận động, chế độ ăn xanh, ít tinh bột, kiên trì tập luyện. Đầu năm 2020, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trồng nho. Dù bị bố can ngăn nhưng anh vẫn quyết chặt bưởi trong vườn để chuyển sang trồng nho.



“Ban đầu bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Ai đời trồng nho ở đất Bắc? Nhưng tôi vẫn vay mượn khắp nơi, gom vài trăm triệu chớp nhoáng đổ vào 1.500m² đầu tiên”, anh Quang chia sẻ thêm.

Năm 2021, anh bắt đầu trồng 110 gốc nho sữa Hàn Quốc (nho mẫu đơn) và hơn 40 gốc nho ngón tay đen Trung Quốc, tổng đầu tư hết 300 triệu đồng. Kỹ thuật thì anh tự tìm hiểu trên mạng cùng với đi tham quan các vườn nho khác, dù họ không trồng giống nho sữa Hàn Quốc như mình.

18 tháng sau, những chùm nho đầu tiên chín mọng. Vụ thu đầu tiên giúp anh hoàn vốn, mở ra hành trình mới mà ngay cả gia đình cũng phải thay đổi cách nhìn.

Sau nhiều tìm tòi, anh nông dân quyết mở rộng quy mô, tìm tỏi và học tập thêm. Hiện tại, trang trại của anh rộng khoảng 3,5ha (35.000m²) trên vùng bãi ven sông, được thuê lại từ 100 hộ dân với 100 hợp đồng riêng, cũng may nhờ có chính quyền đồng hành nên mọi thứ đều thuận lợi.

Trang trại chia thành 2 khu nho lớn (thu hoạch cuốn chiếu từ tháng 6 đến tháng 11, có kho lạnh bảo quản), khu táo – ổi trải nghiệm, khu nông trại chăn nuôi đón khách, ao câu bắt cá, đồi hoa, cảnh quan sinh thái.

Có những ngày cuối tuần trang trại tiếp số lượng khách đông tới 300-400 người.

Trang trại "kiểu lạ" ở xã Thạch Thất, Hà Nội chia thành 2 khu trồng nho (thu hoạch cuốn chiếu từ tháng 6 đến tháng 11, có kho lạnh bảo quản), khu táo – ổi trải nghiệm, khu nông trại chăn nuôi đón khách, ao câu bắt cá, đồi hoa, cảnh quan sinh thái. Trong ảnh là phụ huynh, học sinh trải nghiệm cách đánh bắt cá truyền thống ở đồng bằng Bắc bộ.

Trang trại còn khoản thu từ du lịch nông nghiệp nhờ bán vé trải nghiệm 50.000đ/người nhưng khi mua hàng trị giá từ 300.000đ trở lên sẽ được hoàn lại.

Anh bảo, nho khó, nhưng khi chinh phục được cái khó, nó mới tạo nên giá trị. Ai cũng làm được thì chẳng còn gì đặc biệt nữa. Giữa khu vườn xanh mướt, người đàn ông từng không thể bước đi quá 1 mét nay thoăn thoắt giữa các luống cây, vừa cắt nho vừa kể chuyện đời.

Tuy nhiên, năm 2024, bão Yagi làm sập 2.000m² nhà màng, nước dâng khiến hàng tấn nho hỏng trắng, nấm bệnh lan khắp vườn. Hiện anh đã khắp phục và vào vụ nho mới.



Anh chia sẻ, khi bắt đầu làm nông nghiệp, điều anh mong mỏi không chỉ là một trang trại, mà là một không gian để mọi người tìm thấy sự bình yên, trở về với thiên nhiên sau những bộn bề.

“Tôi muốn ai đến đây cũng thấy thư thái, nhẹ nhõm, giống như được chữa lành”, anh nói.

Nhưng sâu xa hơn cả, điều cốt lõi khiến anh theo đuổi nông nghiệp sạch là niềm trăn trở với thực phẩm an toàn.



Giờ đây, anh tự tay trồng được những vườn trái sạch, tạo môi trường lành cho mọi người, tạo việc làm cho bà con nông dân: “Tôi cảm thấy mình đang tạo ra giá trị thật sự cho cuộc sống. Với tôi, thế là đủ”.

Khu vườn không chỉ là điểm canh tác, mà còn là nơi chữa lành cho nhiều người, nơi trẻ con chạm đất, hái quả, bắt cá, nơi du khách tìm về để thấy nông nghiệp sinh thái có thể ấm áp, bền bỉ và tử tế.

