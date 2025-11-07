Lâm Vỹ Dạ khiến sao nhí "sợ phát khóc" trong gameshow

Lâm Vỹ Dạ: Chồng tôi rất dễ xúc động

Trong tập mới nhất của gameshow Trường học siêu sao, lớp học của Lâm Vỹ Dạ và Hải Đăng Doo trở nên náo nhiệt với chủ đề vẽ tranh “Người con yêu thương nhất”. Khi nữ diễn viên gợi ý học trò vẽ bản thân mình, cả lớp bất ngờ im phăng phắc, không bé nào hưởng ứng.

Không chịu thua, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục năn nỉ học trò “vẽ cô cho vui”, nhưng lời nói vô tình lại khiến MinHee (em bé trong lớp học) sợ đến bật khóc. Cô lập tức rối rít xin lỗi để dỗ dành học trò nhỏ. Đoạn clip nhanh chóng lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, nhận về hàng ngàn bình luận.

Em bé bật khóc sau khi Lâm Vỹ Dạ và Hải Đăng Doo gợi ý vẽ nữ diễn viên. (Ảnh: NSX)

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, Lâm Vỹ Dạ cho biết trước khi bước chân vào Trường học siêu sao, cô nghĩ mình sẽ dễ dàng đảm nhiệm vai trò giáo viên vì đã có hai con, tuy vậy mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ: "Dạy con dễ hơn nhiều bởi đó là con mình (cười). Trong một lớp học, mỗi bé một cá tính, có bé hợp tác, có bé không hợp tác và cảm xúc thay đổi liên tục không chỉ từng ngày mà là từng phút, lúc trước cười, lúc sau đã khóc. Như các bạn cũng thấy, các bé hầu như không ngồi yên một xíu nào".

Nói về việc chăm sóc con, Lâm Vỹ Dạ cho biết dù bận rộn, vợ chồng cô luôn cân bằng thời gian dành cho con, không để các bé thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Với con, chị không dùng bạo lực mà thường chia sẻ, giải thích cho con hiểu. "Với tôi, chỉ khi bất lực con người ta mới dùng bạo lực" - Lâm Vỹ Dạ tâm sự.

Theo chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ, chồng cô - diễn viên Hứa Minh Đạt là người rất dễ xúc động. Chỉ cần con cái không nghe lời hay lặp lại một lỗi sai mà anh đã nhắc trước đó, anh có thể ức chế tới mức bật khóc. Ngay cả khi vợ chồng xảy ra tranh luận, anh cũng không ít lần rơi nước mắt.

Nữ nghệ sĩ nhớ lại có lần, trong lúc cãi nhau, thay vì đáp lại, anh chỉ nói: “Sao em cái gì cũng nói được vậy” rồi khóc. Nhìn người đàn ông 40 tuổi ngồi khóc, cô thấy vừa buồn cười vừa thương nên đành... bỏ qua.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt. (Ảnh: FBNV)

Sau nhiều năm hoạt động, hiện tại Lâm Vỹ Dạ có cuộc sống đủ đầy, thoải mái hơn. Cô cho biết mình chọn lọc công việc kỹ hơn, không nhận quá nhiều show để dành thời gian cho các con. "Các bé lớn rồi, tôi cũng sợ hình ảnh trên truyền hình ảnh hưởng đến chúng. Vì vậy, tôi luôn cân nhắc rất kỹ khi nhận lời tham gia các chương trình truyền hình thực tế".

Chương trình Trường học siêu sao là gameshow mà nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Yến Chibi, Gin Tuấn Kiệt, Thanh Duy, Hải Đăng Doo, Huỳnh Lập… vào vai thầy cô, đồng hành cùng các bé trong hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành.

Lớp học bao gồm các bé 4-8 tuổi, trong đó có những gương mặt nhí đã quen thuộc với khán giả truyền hình như: Bún (con của Ba Duy - Nam Thương), Dừa (con của Khắc Việt - Thảo Bebe), Bona (con của Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân), Xệ Xê - Em bé chất...