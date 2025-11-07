Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 16:23 GMT+7

Lâm Vỹ Dạ khiến sao nhí "sợ phát khóc" trong gameshow

+ aA -
Minh Anh Thứ sáu, ngày 07/11/2025 16:23 GMT+7
Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng khi sao nhí MinHee bật khóc ngay trong lớp học mà cô đảm nhận vai trò cô giáo.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lâm Vỹ Dạ: Chồng tôi rất dễ xúc động

Trong tập mới nhất của gameshow Trường học siêu sao, lớp học của Lâm Vỹ Dạ và Hải Đăng Doo trở nên náo nhiệt với chủ đề vẽ tranh “Người con yêu thương nhất”. Khi nữ diễn viên gợi ý học trò vẽ bản thân mình, cả lớp bất ngờ im phăng phắc, không bé nào hưởng ứng.

Không chịu thua, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục năn nỉ học trò “vẽ cô cho vui”, nhưng lời nói vô tình lại khiến MinHee (em bé trong lớp học) sợ đến bật khóc. Cô lập tức rối rít xin lỗi để dỗ dành học trò nhỏ. Đoạn clip nhanh chóng lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, nhận về hàng ngàn bình luận.

Em bé bật khóc sau khi Lâm Vỹ Dạ và Hải Đăng Doo gợi ý vẽ nữ diễn viên. (Ảnh: NSX)

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, Lâm Vỹ Dạ cho biết trước khi bước chân vào Trường học siêu sao, cô nghĩ mình sẽ dễ dàng đảm nhiệm vai trò giáo viên vì đã có hai con, tuy vậy mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ: "Dạy con dễ hơn nhiều bởi đó là con mình (cười). Trong một lớp học, mỗi bé một cá tính, có bé hợp tác, có bé không hợp tác và cảm xúc thay đổi liên tục không chỉ từng ngày mà là từng phút, lúc trước cười, lúc sau đã khóc. Như các bạn cũng thấy, các bé hầu như không ngồi yên một xíu nào".

Nói về việc chăm sóc con, Lâm Vỹ Dạ cho biết dù bận rộn, vợ chồng cô luôn cân bằng thời gian dành cho con, không để các bé thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Với con, chị không dùng bạo lực mà thường chia sẻ, giải thích cho con hiểu. "Với tôi, chỉ khi bất lực con người ta mới dùng bạo lực" - Lâm Vỹ Dạ tâm sự.

Theo chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ, chồng cô - diễn viên Hứa Minh Đạt là người rất dễ xúc động. Chỉ cần con cái không nghe lời hay lặp lại một lỗi sai mà anh đã nhắc trước đó, anh có thể ức chế tới mức bật khóc. Ngay cả khi vợ chồng xảy ra tranh luận, anh cũng không ít lần rơi nước mắt.

Nữ nghệ sĩ nhớ lại có lần, trong lúc cãi nhau, thay vì đáp lại, anh chỉ nói: “Sao em cái gì cũng nói được vậy” rồi khóc. Nhìn người đàn ông 40 tuổi ngồi khóc, cô thấy vừa buồn cười vừa thương nên đành... bỏ qua.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt. (Ảnh: FBNV)

Sau nhiều năm hoạt động, hiện tại Lâm Vỹ Dạ có cuộc sống đủ đầy, thoải mái hơn. Cô cho biết mình chọn lọc công việc kỹ hơn, không nhận quá nhiều show để dành thời gian cho các con. "Các bé lớn rồi, tôi cũng sợ hình ảnh trên truyền hình ảnh hưởng đến chúng. Vì vậy, tôi luôn cân nhắc rất kỹ khi nhận lời tham gia các chương trình truyền hình thực tế".

Chương trình Trường học siêu sao là gameshow mà nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Yến Chibi, Gin Tuấn Kiệt, Thanh Duy, Hải Đăng Doo, Huỳnh Lập… vào vai thầy cô, đồng hành cùng các bé trong hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành.

Lớp học bao gồm các bé 4-8 tuổi, trong đó có những gương mặt nhí đã quen thuộc với khán giả truyền hình như: Bún (con của Ba Duy - Nam Thương), Dừa (con của Khắc Việt - Thảo Bebe), Bona (con của Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân), Xệ Xê - Em bé chất...

Tham khảo thêm

Hứa Minh Đạt ân hận vì đã xử tệ với Lâm Vỹ Dạ lúc mới sinh con

Hứa Minh Đạt ân hận vì đã xử tệ với Lâm Vỹ Dạ lúc mới sinh con

Giảm cân thành công, nữ diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ 'thăng hạng' nhan sắc

Giảm cân thành công, nữ diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ "thăng hạng" nhan sắc

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Văn hóa - Giải trí
Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Con trai NSƯT Kiều Hưng: “Cha tôi ra đi trong tiếng nhạc của ca khúc “Tình ca”

Văn hóa - Giải trí
Con trai NSƯT Kiều Hưng: “Cha tôi ra đi trong tiếng nhạc của ca khúc “Tình ca”

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí
Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Nghệ sĩ Nhân dân hiếm hoi bước vào Nghị trường, nay chọn cuộc sống lặng lẽ nơi quê nhà

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân hiếm hoi bước vào Nghị trường, nay chọn cuộc sống lặng lẽ nơi quê nhà

Đọc thêm

Hàng loạt quân nhân Mỹ đột ngột ngã bệnh, phải nhập viện vì gói hàng lạ đáng ngờ
Thế giới

Hàng loạt quân nhân Mỹ đột ngột ngã bệnh, phải nhập viện vì gói hàng lạ đáng ngờ

Thế giới

Gói hàng khả nghi chứa chất bột màu trắng được gửi đến căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland (Mỹ) đã khiến nhiều quân nhân Mỹ ngã bệnh và phải nhập viện, theo CNN.

Huỳnh Anh Tuấn đi chơi xa cùng 'hoa hậu màn ảnh Việt' sau 4 tháng đột quỵ
Văn hóa - Giải trí

Huỳnh Anh Tuấn đi chơi xa cùng "hoa hậu màn ảnh Việt" sau 4 tháng đột quỵ

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh và diễn viên Khánh Huyền đi chơi xa cùng nhau, sau 4 tháng anh nhập viện vì đột quỵ.

Tin chiều 7/11: LĐBĐ Malaysia khởi kiện FIFA
Thể thao

Tin chiều 7/11: LĐBĐ Malaysia khởi kiện FIFA

Thể thao

LĐBĐ Malaysia khởi kiện FIFA; Liverpool và Tottenham cùng “săn” trung vệ trẻ Koulierakis; U17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Ehime (Nhật Bản); Sandro Tonali thẳng thừng từ chối Juventus; Vợ Nguyễn Van Bakel tái xuất gợi cảm bên biển Bali.

Đỡ trụ vô vọng, cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index 'rơi' dưới mốc 1.600 điểm sau 3 tháng
Nhà đất

Đỡ trụ vô vọng, cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index 'rơi' dưới mốc 1.600 điểm sau 3 tháng

Nhà đất

Thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc khi nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh gần 4%, áp đảo bởi sắc đỏ với 63 mã giảm và 4 mã giảm sàn. VN-Index “bốc hơi” hơn 43 điểm, xuống còn 1.599 điểm.

Kim Yoo Jung lột xác ấn tượng trong phim Dear X
Văn hóa - Giải trí

Kim Yoo Jung lột xác ấn tượng trong phim Dear X

Văn hóa - Giải trí

Phim Dear X ra mắt vào ngày 6/11 nhanh chóng tạo tiếng vang khi đánh dấu sự trở lại của Kim Yoo Jung trong hình ảnh gai góc, khác biệt hoàn toàn với những vai diễn trước.

Có 66% học sinh đạt giải Olympic đi du học nước ngoài, đa số ở lại làm việc vì lý do này
Xã hội

Có 66% học sinh đạt giải Olympic đi du học nước ngoài, đa số ở lại làm việc vì lý do này

Xã hội

Trong giai đoạn 2016-2024, có 146 học sinh, chiếm 66% tổng số học sinh đoạt giải đi du học và đa số các em đi học nước ngoài thường ở lại nước đó để làm việc do chế độ đãi ngộ (lương cao) cũng như mong muốn được nâng cao bản thân ở những nước có nền khoa học tiên tiến.

Khi yêu thương vượt mọi biên giới: Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng
Kinh tế

Khi yêu thương vượt mọi biên giới: Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng

Kinh tế

Tháng 11/2025 tại Lào Cai, Thông qua Quỹ Prudence Foundation, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Truyền thông số (CRC) triển khai chương trình PRU Volunteering (PRU Tình nguyện) 2025 tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Chương trình thể hiện cam kết bền vững của Prudential trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, vì một tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng.

Cầu Kliếc sập trong đêm bão, Chủ tịch tỉnh Gia Lai xuống hiện trường chỉ đạo khẩn cấp
Tin tức

Cầu Kliếc sập trong đêm bão, Chủ tịch tỉnh Gia Lai xuống hiện trường chỉ đạo khẩn cấp

Tin tức

Ngay sau khi bão số 13 quét qua địa bàn, làm sập cầu Kliếc trên tuyến đường Trường Sơn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Loại hạt 'vàng bổ thận' cho mùa thu đông, còn dịu phổi, thanh nhiệt, nấu canh với nguyên liệu gì cũng ngon
Gia đình

Loại hạt "vàng bổ thận" cho mùa thu đông, còn dịu phổi, thanh nhiệt, nấu canh với nguyên liệu gì cũng ngon

Gia đình

Loại hạt này không chỉ bổ thận còn là vua của các nguyên liệu giảm đờm, ăn sống bổ thận và tỳ, nấu chín bổ tỳ và xương. Đừng bỏ lỡ nhé!

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11): VN-Index mất mốc 1.600 điểm, ngân hàng thiệt hại lớn
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11): VN-Index mất mốc 1.600 điểm, ngân hàng thiệt hại lớn

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11) khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. VN-Index mất mốc 1.600 điểm khi lực bán áp đảo, tâm lý thận trọng lan rộng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, trong khi chỉ còn vài cổ phiếu như MCH, FPT giữ được sắc xanh.

Ăn bánh mì ở quán cóc, 40 người ở TP.HCM nhập viện vì nghi ngộ độc
Chuyển động Sài Gòn

Ăn bánh mì ở quán cóc, 40 người ở TP.HCM nhập viện vì nghi ngộ độc

Chuyển động Sài Gòn

Chiều 7/11, Bệnh viện Quân y 175 xác nhận đã tiếp nhận tổng cộng 40 ca cấp cứu rải rác trong ngày 6/11 với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, sau khi các bệnh nhân ăn bánh mì tại một quán cóc trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

'Có trường hợp đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký'
Tin tức

"Có trường hợp đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký"

Tin tức

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ, có trường hợp cơ quan, tổ chức đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký, để tránh bị chất vấn, tránh phải giải trình hoặc thậm chí để che giấu thông tin.

Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án quan trọng này
Nhà nông

Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án quan trọng này

Nhà nông

Với quyết tâm tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp nông thôn, thời gian qua, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên trước sáp nhập) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Phong Châu.

Thứ trưởng Bộ KH&CN: Việt Nam có 13 doanh nghiệp tham gia thiết kế, năm 2030 sẽ có nhà máy chip vận hành
Kinh tế

Thứ trưởng Bộ KH&CN: Việt Nam có 13 doanh nghiệp tham gia thiết kế, năm 2030 sẽ có nhà máy chip vận hành

Kinh tế

Thông tin được ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đưa ra tại khai mạc Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 SEMIExpo VN 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội trong hai ngày 7- 8/11.

Vị tướng nào được Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, là cứu tinh của Tư Mã Ý?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào được Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, là cứu tinh của Tư Mã Ý?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng của nhà Thục Hán được Lưu Bị, Gia Cát Lượng đánh giá rất cao, đồng thời cũng từng có hành động giúp Tư Mã Ý thoát hiểm là ai?

Phương Oanh ngã quỵ, gào khóc thảm thiết trong hậu trường 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh ngã quỵ, gào khóc thảm thiết trong hậu trường "Gió ngang khoảng trời xanh"

Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh ngã quỵ, khóc thảm thiết trong hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cô thậm chí bị thương mà không hề hay biết.

Tuyên bố của ông Rutte về Nga gây chấn động ở Moscow và phương tây
Thế giới

Tuyên bố của ông Rutte về Nga gây chấn động ở Moscow và phương tây

Thế giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, sau khi ông này lên tiếng cho rằng Nga và Trung Quốc đang “âm mưu phá hoại các quy tắc toàn cầu.”

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra ở Gia Lai: 'Cả đời tôi chưa bao giờ thấy Quy Nhơn tan hoang như vậy'
Xã hội

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra ở Gia Lai: "Cả đời tôi chưa bao giờ thấy Quy Nhơn tan hoang như vậy"

Xã hội

Bão số 13 (Kalmaegi) quét qua để lại cảnh hoang tàn ở trung tâm phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau đêm gió rít mưa gào, khi mái nhà, cây cối, cột điện ngã đổ ngổn ngang.

Đền bù 1 tỷ đồng cho 68m2 đất: Người dân 'sống mòn' bên dự án mở rộng đường ở cửa ngõ Hà Nội
Ảnh

Đền bù 1 tỷ đồng cho 68m2 đất: Người dân "sống mòn" bên dự án mở rộng đường ở cửa ngõ Hà Nội

Ảnh

Bảy năm trôi qua, dự án mở rộng đường Tam Trinh (phường Hoàng Mai) vẫn là một đại công trường ngổn ngang. Tình trạng thi công cầm chừng, dang dở kiểu "xôi đỗ" đã khiến nơi đây thành "điểm đen" ùn tắc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Giá vàng đắt đỏ, một công ty 'chơi lớn' thưởng nhân viên phím vàng nặng nhất trị giá hơn 1,1 tỷ đồng
Xã hội

Giá vàng đắt đỏ, một công ty "chơi lớn" thưởng nhân viên phím vàng nặng nhất trị giá hơn 1,1 tỷ đồng

Xã hội

Một công ty công nghệ Trung Quốc đã gây chú ý khi suốt 4 năm liên tiếp thưởng cho nhân viên những chiếc phím vàng như một món quà đặc biệt nhân Ngày Lập trình viên (24/10).

Bảng giá đất mới: Cần lộ trình hợp lý để thị trường không 'sốc giá'
Chuyển động Sài Gòn

Bảng giá đất mới: Cần lộ trình hợp lý để thị trường không "sốc giá"

Chuyển động Sài Gòn

Việc các địa phương xây dựng bảng giá đất lần đầu để áp dụng từ ngày 1/1/2026 đang làm nóng dư luận khi mức giá đề xuất tăng gấp nhiều lần hiện nay. Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần lưu ý nguy cơ “sốc giá” nếu thiếu lộ trình phù hợp và cơ chế linh hoạt trong điều hành.

“HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam là nạn nhân của sự bất công'
Thể thao

“HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam là nạn nhân của sự bất công"

Thể thao

Chứng kiến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ của ĐT Malaysia, tờ Chosun của Hàn Quốc đã tỏ ra đồng cảm với ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

30 triệu lượt xem, 350 tấn nông sản và cách kinh doanh 'không khoảng cách' của Lai Châu
Nhà nông

30 triệu lượt xem, 350 tấn nông sản và cách kinh doanh "không khoảng cách" của Lai Châu

Nhà nông

Nếu bắt đầu từ trung tâm Hà Nội, bạn sẽ mất khoảng tám tiếng để tới thành phố Lai Châu. Quãng đường dài hơn 400 km ngoằn ngoèo qua đèo dốc ấy từng khiến Lai Châu gần như bị “cách biệt” với thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất miền Bắc. Chuyện giờ đây đã khác.

Thực hư clip cô dâu 'lườm cháy mặt, quát chồng' ở lễ ăn hỏi
Xã hội

Thực hư clip cô dâu "lườm cháy mặt, quát chồng" ở lễ ăn hỏi

Xã hội

Cô dâu Thùy Linh khẳng định cô và chồng chỉ đang trao đổi về đội bê tráp, không hề xảy ra cãi vã.

Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nữ Chủ tịch
Tin tức

Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nữ Chủ tịch

Tin tức

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu 'sốt' hàng
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Thị trường

Giá vàng hôm nay 7/11, cả vàng SJC và nhẫn đều đi ngang giá so với sáng nay. Nhu cầu mua vàng tiếp tục cao khi người dân dù trời mưa lớn vẫn xếp hàng chờ mua vàng.

Nữ sinh tử vong, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm với xe tải ở 'ngã ba tử thần'
Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh tử vong, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm với xe tải ở 'ngã ba tử thần'

Chuyển động Sài Gòn

Một nữ sinh 20 tuổi tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng sau khi xe máy va chạm với xe tải tại ngã ba đường Hoàng Cầm và đường số 5 (còn gọi là ngã ba chùa Cao Đài) thuộc phường Linh Xuân.

Chân dung và sự nghiệp của bà Bùi Thị Minh Hoài - nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tin tức

Chân dung và sự nghiệp của bà Bùi Thị Minh Hoài - nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tin tức

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập
Nhà nông

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập

Nhà nông

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập. Từ tối 6/11 đến sáng 7/11, nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập lụt, chia cắt giao thông tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 (Kalmaegi)
Doanh nghiệp

Cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 (Kalmaegi)

Doanh nghiệp

Đến 12h00 ngày 7/11/2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục, cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

4

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến