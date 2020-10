Lần đầu tiên tại Việt Nam có học viện đua xe thể thao chuyên nghiệp

Như trước đây, các hoạt đua xe thường được xem là trái phép và bị dư luận đánh giá rất thấp. Thời gian gần đây, lần đầu tiên Việt Nam có 32 người được cấp chứng chỉ tay đua chuyên nghiệp. Và mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ cũng như những người đam mê với môn thể thao đua xe tại Việt Nam.

Hiện tại VIệt Nam chưa có một trường đua xe đạt chuẩn quốc tế đúng nghĩa để phục vụ dài hạn. Trường đua duy nhất Việt Nam phục vụ giải đua F1 hiện đang được tháo dỡ các hạng mục khán đài và lấy chính đường phố ra làm đường đua nên khó có thể đáp ứng nhu cầu của số đông. Ngoài ra, để đủ tiêu chuẩn bước chân vào sân đua, cũng như khu vực kỹ thuật người tham gia cần phải có một lượng kiến thức nhất định để luôn đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Trường đua xe F1 đoạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Và thông qua hai giải đua do các hãng sản xuất xe máy đang có mặt trong nước vẫn là chưa đủ đáp ứng xuất thi đấu so với lượng người yêu thích bộ môn tốc độ này. Điều thiếu xót nhất ở chính những người sở hữu xe và các hãng xe máy cũng như các hãng xe mô tô phân khối lớn chính là chưa tạo được sân chơi chuyên nghiệp và hướng dẫn kỹ năng lái xe cho chính khác hàng của mình. Gần như ai bỏ tiền ra mua xe đều tự tìm tòi học kỹ năng qua bạn bè hay trên các kênh Youtube và luyện tập theo. Điều này thật sự quá nguy hiểm và không đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ.

Lái xe ô tô hay mô tô là việc dễ, nhưng mấy ai đủ hiểu và đủ kiến thức để xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Bỏ tiền ra mua xe và trang bị các thiết bị an toàn chỉ là chuyện nhỏ so với những kiến thức về vận hành xe. Ở nước ngoài đã và đang phát triển rất nhiều loại hình học viện dạy lái xe và nâng cao hơn chính là dạy các kỹ năng trong đua xe thể thao. Hoặc có quốc gia, Chính phủ nước sở tại liên kết với các trung tâm đào tạo này cấp ra những chứng nhận giúp người dân nâng cao kiến thức khi lấy bằng lái xe.

Hoạt động đua xe trái phép. (Ảnh minh họa)

Vận động viên đua xe chuyên nghiệp do hãng Honda tài trợ thi đấu ở các giải quốc tế.

Học Viện Đua Xe Thể Thao Việt Nam (VR) ra đời bởi những con người tâm huyết, trăn trở với nền thể thao đua xe nước nhà. Với sứ mệnh của Vietnam Racing Academy là định hướng và đào tạo nên các tay đua chuyên nghiệp ,đồng thời tổ chức các cuộc thi và giải đua để thúc đẩy môn đua xe thể thao nước nhà trên một nền tảng vững chắc, bài bản.

Ngoài ra, trong thời gian tới VR sẽ tổ chức sự kiện trình diễn và đua xe chuyên nghiệp vào ngày 1/11 tới đây tại trường đua Đại Nam (Bình Dương). Đây được xem là bước đầu để thực hiện điều này. Với các hoạt động và các giải đua được diễn ra liên tục như: Go Kart Racing, Oto – Gymkhana, Drift Racing, Stunt Show, Luxury Cars Test Drive và Music Festival. Giúp khách tham quan có thể thấy được những cuộc thi đấu chính thức của các tay đua chuyên nghiệp và định hướng lâu dài với đam mê trong thời gian tới.

Hoạt động đua xe Go Kart được các câu lạc bổ tự tổ chức.

Các giải đua sẽ quy tụ được cộng đồng đam mê tốc độ cũng như các vận động viên đã được cấp bằng Đua chuyên nghiệp tham gia đua và biểu diễn tiêu chuẩn của Hiệp Hội Xe Đua Thể Thao Việt Nam. Không những mang lại những màn biểu diễn và đua xe gây cấn, mãn nhãn với động cơ phân khối lớn. Khách mời còn được trải nghiệm tốc độ và lái thử những mẫu xe mới nhất do các hãng trưng bày tại đây, cháy hết mình trong đêm nhạc EDM sôi động.

Để tham gia sự kiện, khán giả có thể mua vé tại trang thương mại điện tử. Đặc biệt, toàn bộ tiền thu được từ việc bán vé sẽ được quy đổi thành tiền giải thưởng cho các tay đua thắng giải.