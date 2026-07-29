Lần đầu tiên tại Việt Nam: Ghép thành công dương vật từ người cho chết não

Ghép thành công dương vật từ người cho chết não

Cụ thể, người bệnh là nam giới (43 tuổi), đã từng trải qua phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau 4 năm điều trị, sức khỏe của người bệnh hoàn toàn ổn định.

Tuy nhiên, do phần dương vật còn lại rất ngắn, người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và tâm lý. Mặc dù chức năng tiểu tiện vẫn được bảo tồn, người bệnh có nguyện vọng được ghép dương vật nhằm phục hồi hình thái, chức năng và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước khi quyết định ghép, các chuyên gia tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành đánh giá toàn diện người bệnh. Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá đầy đủ về chuyên môn, miễn dịch, tâm lý cũng như các yếu tố đạo đức, người bệnh được xác định đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để chỉ định ghép dương vật. Quyết định này được cân nhắc hết sức thận trọng, với mục tiêu phục hồi hình thái, chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, trong ca ghép này các bác sĩ tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi tiến hành khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ.

Các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu được phối hợp chặt chẽ trong suốt cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng.

Ca ghép rất phức tạp

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ, cho biết bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, ca ghép còn áp dụng đầy đủ các quy trình của ghép mô - tạng hiện đại. Từ đánh giá hòa hợp miễn dịch giữa người hiến và người nhận, bảo quản mảnh ghép, điều trị chống thải ghép đến theo dõi tưới máu sau mổ bằng thăm khám lâm sàng và siêu âm Doppler.

PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018.

Về mặt kỹ thuật, dương vật là một cơ quan có cấu trúc giải phẫu và chức năng rất phức tạp. Mục tiêu không chỉ làm cho mảnh ghép sống, mà còn hướng tới phục hồi các chức năng như tiểu tiện, cảm giác và khả năng cương trong tương lai.

Đến thời điểm hiện tại, diễn biến sau ghép của người bệnh rất khả quan. Vết mổ tiến triển tốt, chưa ghi nhận các biến chứng sớm. Chức năng tiểu tiện được theo dõi chặt chẽ và người bệnh đang đáp ứng tốt với phác đồ điều trị chống thải ghép cũng như chăm sóc sau ghép.

Các bác sĩ kiểm tra tình trạng cho bệnh nhân sau ghép. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, ghép dương vật là một dạng ghép mô phức hợp, nên ngoài việc mảnh ghép sống tốt trong giai đoạn đầu còn cần thời gian để đánh giá sự hồi phục của cảm giác, chức năng cương, sự liền của niệu đạo cũng như nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn. Do vậy đội ngũ y bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát người bệnh trong thời gian tới trước khi có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả lâu dài của ca ghép.

"Đây là ca ghép dương vật từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của ngoại khoa Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép mô phức hợp và thể hiện sự trưởng thành của hệ thống ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ca ghép không chỉ mang ý nghĩa điều trị cho một người bệnh mà còn mở ra cơ hội điều trị cho những bệnh nhân mất dương vật do ung thư, chấn thương hoặc tai nạn", ông Hùng nhấn mạnh.