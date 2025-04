Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quý I/2025, tỉnh Hòa Bình lần đầu tiên tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 12,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,19%; công nghiệp-xây dựng tăng 27,18%; dịch vụ tăng 5,91%; thuế sản phẩm giảm 5,64%... Đây là tín hiệu rất đáng mừng của tỉnh Hòa Bình để hướng tới cả năm 2025 đạt chỉ tiêu tăng trưởng hai con số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Linh.

Bên cạnh đó, tỉnh Hòa Bình thu hút được 10 dự án đầu tư trong nước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long cho biết, đây là những kết quả tích cực, tạo tiền để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

"Hơn lúc nào hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải là hạt nhân chính trị, tiếp tục nỗ lực cống hiến làm tốt nhiệm vụ, chức trách được giao", Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Linh.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu cán bộ chủ chốt đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, các dự án hạ tầng văn hóa, xã hội; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược.

Các sở, ngành, đơn vị được giao đầu mối khẩn trương phối hợp các bộ, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công các dự án, bảo đảm kế hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã tặng Bằng khen cho 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, gồm Đảng bộ thành phố Hòa Bình và Đảng bộ Công an tỉnh.

Cùng với đó, tặng Bằng khen cho 6 tổ chức Đảng và 8 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Mai Châu, đã có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đoạn Km19 đến Km53 trên địa bàn huyện Mai Châu.

Năm 2024 vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hòa Bình đạt 9,6%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, hộ nghèo giảm từ hơn 9% giảm xuống còn hơn 6%; 70% số xã đạt nông thôn mới.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình chọn triển khai 14 dự án trọng điểm có tổng giá trị hơn 80.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và Khu công nghiệp Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã được khởi công. GRDP bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng. Lần đầu tiên, tỉnh đạt tổng thu ngân sách hơn 7.500 tỷ đồng, bằng 187% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, vượt kế hoạch đề ra.