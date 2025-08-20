Lần đầu tiên, Tây Ninh có tour nội tỉnh, thăm các điểm đến của tỉnh Tây Ninh, Long An cũ

Ngày 16/8, Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp Công ty Du lịch Hương Sen Việt tổ chức đoàn du lịch nội tỉnh với chủ đề “Tây Ninh trải nghiệm Tây Ninh”.

Chương trình còn có sự phối hợp của Đoàn Thanh niên xã Tân Phú và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Minh Trung (xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh).

Tham gia chương trình có khoảng 80 du khách là các gia đình, học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ); trong đó, chương trình hỗ trợ cho hơn 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha/mẹ trên địa bàn xã Tân Phú được du lịch dịp hè năm 2025.

Đón đoàn tại Safari Mỹ Quỳnh (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh), có Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Thanh cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Safari Mỹ Quỳnh. Được biết, Safari Mỹ Quỳnh là một điểm đến hấp dẫn thuộc xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

Tour du lịch nội tỉnh "Tây Ninh trải nghiệm Tây Ninh" lần đầu tiên được tổ chức sau khi Tây Ninh và Long An sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới. Ảnh: Báo Long An.

Ông Nguyễn Thành Thanh mong rằng, các gia đình, các em học sinh có buổi vui chơi thú vị, sảng khoái trước khi bước vào năm học mới.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cũng bày tỏ, thông qua chương trình, ngành du lịch tỉnh nhà sẽ tạo thêm sức hút cho người dân Tây Ninh khám phá và trải nghiệm điểm đến đặc trưng của tỉnh, khuyến khích mọi người dân cùng lan tỏa, quảng bá tiềm năng du lịch và gìn giữ giá trị văn hóa của địa phương.

Trong chương trình, đoàn tham quan, tìm hiểu quy trình làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, thưởng thức đặc sản bánh canh Trảng Bàng. Và đặc biệt, các em học sinh và phụ huynh còn được “mắt thấy, tay sờ” những động vật hoang dã như ngựa vằn, ngựa lùn, hươu sao,... tại Safari Mỹ Quỳnh.

Cùng với đó, các em được vui chơi, giải trí thỏa thích tại công viên nước, tham gia chuỗi hoạt động trò chơi tập thể nhằm tăng cường kỹ năng sinh hoạt nhóm, kết nối và đoàn kết với nhau trong học tập, đời sống.

Đây là tour du lịch nội tỉnh đầu tiên sau khi thành lập tỉnh Tây Ninh mới. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch, tạo thuận lợi cho người dân Tây Ninh có thêm cơ hội trải nghiệm, khám phá những điểm du lịch mới sau khi sáp nhập tỉnh./.

Theo: Báo Long An