Lan Linh - Từ đam mê livestream đến hành trình truyền cảm hứng

Cơ duyên với nghề livestream đến từ năm 2015, khi cô nhận lời cộng tác trên một nền tảng trực tuyến. Sáu năm gắn bó với công việc streamer đã giúp Lan Linh tích lũy nhiều kinh nghiệm trước khi tạm dừng hai năm để theo học tại Viện Châm cứu và nghiên cứu thẩm mỹ nội khoa tại Hàn Quốc.

Sau khi trở về Việt Nam, cô thành lập thương hiệu chăm sóc sắc đẹp của riêng mình, rồi đến năm 2023, chính thức trở lại với vai trò TikTok Live Creator. “Chỉ khi bản thân cảm thấy vui, mình mới có thể lan tỏa niềm vui đó đến người khác,” - Lan Linh chia sẻ.

Không phô trương hay cầu kỳ, phong cách của cô phản ánh trọn vẹn tinh thần của người phụ nữ thành đạt thời nay: kiểm soát, tự tin và bản lĩnh. Mái tóc buông nhẹ, thần thái điềm đạm càng làm nổi bật nét sang trọng nội tại - hình ảnh của một người biết mình muốn gì, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống.

Đối với Lan Linh, khó khăn lớn nhất không phải là kỹ thuật hay công cụ, mà là giữ được tinh thần tích cực trong mỗi buổi phát sóng. Với cô, năng lượng là yếu tố quan trọng nhất giúp streamer tạo ra sự kết nối với khán giả.

Các video của cô được đầu tư chỉn chu, gần gũi nhưng mang màu sắc riêng - vừa mang tính giải trí, vừa truyền đi thông điệp sống tích cực. Nhiều video nhận hàng chục nghìn lượt tương tác, lan tỏa mạnh mẽ sang các nền tảng khác như Facebook.

“Tôi muốn kênh TikTok cá nhân không chỉ là nơi chia sẻ, mà còn là không gian lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống tử tế - điều mà tôi luôn tâm niệm trong cả công việc và cuộc sống”, Lan Linh bộc bạch.

Cơ duyên gắn bó với công ty quản lý hiện tại cũng là một dấu ấn đáng nhớ. Trong một buổi phát sóng trực tuyến, đại diện agency - anh Nguyễn Cương - đã nhận thấy tiềm năng và trực tiếp mời cô hợp tác. Từ đó đến nay, Lan Linh luôn nhận được sự hỗ trợ sát sao, đồng hành trong từng giai đoạn phát triển thương hiệu cá nhân.

“Tôi rất trân trọng sự đồng hành của công ty. Nhờ đó, tôi có thêm niềm tin và động lực để thực hiện nhiều dự án lớn hơn trong tương lai”, Lan Linh chia sẻ.

Không chỉ là một TikTok Creator, Lan Linh còn là Founder của một thương hiệu riêng về làm đẹp. Sự kết hợp giữa hình ảnh một nữ doanh nhân bản lĩnh và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng giúp cô tạo dựng vị thế riêng trong lĩnh vực làm đẹp và truyền thông số.

Cô không ngừng hoàn thiện bản thân, nỗ lực xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và mang tính lan tỏa. Với tinh thần cầu tiến, sự sáng tạo bền bỉ và phong thái tự tin, Lan Linh đang trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân - sáng tạo trẻ Việt Nam.

“Hãy dám nghĩ, dám làm và theo đuổi đam mê đến cùng. Mỗi người đều có thể thành công nếu thật sự kiên trì với lựa chọn của mình”, Lan Linh gửi gắm thông điệp đến giới trẻ.

Từ hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt đến vai trò nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng, Lan Linh đang chứng minh rằng: “Đẳng cấp không nằm ở sự phô trương, mà ở cách bạn giữ được tinh thần tích cực và bản lĩnh trước mọi thử thách.”