Lân Nhã lên tiếng trước tranh cãi về giá vé concert khi so với show của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn

Lân Nhã chuẩn bị cho show Nhã Concert ở Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Tangtang

Mở đầu livestream, Lân Nhã nêu lý do sắp tới sẽ tổ chức “Nhã Concert” tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt vào các ngày 7/12 và 20/12: “Có thể năm nay là một năm Nhã có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ, trong nhận thức và ngay cả trong cách hát. Nhưng Nhã cảm thấy vui vì những thay đổi đó, nó cho mình nhiều bài học và trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Chặng đường đi hát của Nhã cũng không đến nỗi là 15 năm đâu. Nhã đi lồng tiếng là hết 7,8 năm rồi, tính ra đi hát nhiều trở lại chắc tầm năm 2017-2018 đến nay thôi.

Suốt khoảng thời gian đi hát, Nhã cảm giác mình thật sự được làm nghề, được sống nhiều hơn với âm nhạc và khán giả. Đó chính là những nguồn động viên, những giá trị thật mà đôi khi mình không tìm thấy trong cuộc sống. Vậy nên Nhã thấy đây là thời điểm đẹp và Nhã muốn làm một điều gì đó ý nghĩa ở thời điểm này”.

Trong buổi livestream, Lân Nhã giới thiệu album “Nhã 2025” do nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận toàn bộ phần hoà âm phối khí. Phần xử lý âm thanh (mix) được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Trí và kỹ sư âm thanh người Mỹ gốc Hàn Sangwook “Sunny” Nam - người từng nhiều lần được đề cử Grammy, hoàn thiện khâu cân chỉnh (master) cuối cùng.

Lân Nhã cho biết, anh luôn nhận được phản hồi là vì sao hầu như chỉ hát nhạc xưa mà ít khi nào ra nhạc mới. Anh khẳng định bản thân mình luôn yêu nhạc xưa và những bản tình ca sống cùng năm tháng, tương lai làm nghề vẫn sẽ như thế. Nhưng lần này anh muốn gửi thêm đến khán giả những bài hát mới, phù hợp với tâm trạng và sự đồng điệu nội tâm của mình.

Nam ca sĩ cũng giữ bí mật về danh tính những nghệ sĩ khách mời đặc biệt trong concert sắp tới của mình.

Trước những tranh luận về giá vé concert trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt khi tổ chức gần thời điểm Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn mà giá vé lại quá cao (từ 2,5-4,5 triệu đồng/vé), Lân Nhã liên tục nói lời xin lỗi và chia sẻ rằng: “Nhã ít sử dụng mạng, chỉ dùng messenger để liên lạc cho công việc thôi, nên nhiều khi chậm hơn mọi người, không biết thông tin xung quanh là mấy. Nhã nghĩ là mỗi người như chị Tâm, anh Tuấn hay bản thân Nhã đều có một lượng khán giả riêng. Sau một thời gian làm nghề, đi hát và đứng trên nhiều sân khấu khác nhau, mình cũng cảm nhận rất rõ điều đó.

Không hiểu sao năm nay lại có nhiều anh chị em cùng làm concert như vậy, nhưng với Nhã thì đây là lần đầu tiên Nhã tự làm một concert cho riêng mình. Trước đó năm 2019, Nhã từng làm chung với Uyên Linh, còn lần này là dự án độc lập, là cột mốc đặc biệt của chính Nhã. Ê kíp đã cố gắng hạ hết mức có thể rồi.

Nơi Lân Nhã tổ chức biểu diễn concert ở Hà Nội có số ghế ít hơn ở TPHCM, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TP.HCM ra nữa… Mọi thứ đều đội lên rất nhiều nên giá vé phải cao hơn. Nhưng sau concert này, Nhã chắc chắn sẽ làm các đêm phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn”.

