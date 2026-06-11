Làn sóng biểu tình trước trận khai mạc World Cup 2026 vì 130.000 người Mexico... mất tích

Bất ổn trước trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi

Theo các nguồn tin, FIFA có thể rơi vào tình huống bẽ mặt nếu trận đấu giữa Mexico và Nam Phi phải khởi tranh muộn, trong trường hợp quy mô bất ổn dân sự lớn đúng như những lo ngại hiện nay.

Hàng loạt cuộc đàm phán khẩn cấp đang được tiến hành vào phút chót giữa giới chức và các nhóm vận động xã hội, trong bối cảnh xuất hiện nỗi lo rằng những cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày thứ Năm có thể khiến trận đấu bị trì hoãn.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lực lượng an ninh tại sân vận động Azteca nổi tiếng ở Thành phố Mexico – nơi Pelé từng khẳng định vị thế huyền thoại tại World Cup 1970 và cũng là nơi Diego Maradona ghi bàn thắng "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng khiến ĐT Anh ôm hận tại World Cup 1986.

An ninh được chủ nhà Mexico thắt chặt trước trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi. Ảnh: AP.

Các cuộc biểu tình quanh sân Azteca thực tế đã bắt đầu từ trước đó. Những giáo viên tham gia biểu tình đã kéo đến khu vực này, buộc cảnh sát Mexico triển khai lực lượng đông đảo để đối phó.

Các đoạn video được chia sẻ cho thấy từng hàng cảnh sát chống bạo động mang khiên chắn đứng dọc tuyến đường chính dẫn vào sân vận động. Nhà chức trách cũng bố trí thêm các rào chắn bê tông nhằm kiểm soát và ngăn ngừa nguy cơ bạo loạn.

Theo những người dân địa phương được Telegraph Sport phỏng vấn, mối lo lớn nhất hiện nay là hệ thống giao thông vốn đã quá tải của Thành phố Mexico có thể bị tê liệt trước giờ khai mạc.

Một nguồn tin nhận định:

"Nếu các cuộc biểu tình diễn ra với quy mô đúng như lo ngại, khả năng trận đấu phải lùi giờ thi đấu là hoàn toàn có thể xảy ra."

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã lên tiếng ủng hộ các cuộc tuần hành, đồng thời mô tả cuộc khủng hoảng người mất tích tại Mexico là một thảm kịch "có quy mô gây choáng váng".

Cuối tuần trước, những người vận động cho các gia đình có người mất tích đã vẽ nhiều dòng khẩu hiệu phản đối FIFA xung quanh sân Azteca, kêu gọi người dân tẩy chay sự kiện. Tuy nhiên, đến ngày thứ Ba, phần lớn các khẩu hiệu chống FIFA trên các bảng quảng cáo quanh sân đã bị xóa bỏ hoặc sơn đè lên.

Những cuộc biểu tình và nguy cơ bất ổn dân sự được dự báo sẽ trở thành một vấn đề đau đầu đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người dự kiến đã tổ chức một cuộc họp báo hiếm hoi vào ngày thứ Tư.

Thông thường, Infantino sẽ ngồi cạnh các nguyên thủ quốc gia trong lễ khai mạc World Cup. Tuy nhiên, trong trận Mexico gặp Nam Phi lần này, ông có thể sẽ ngồi cạnh một phụ nữ địa phương 21 tuổi tên là Yolett Cervantes Cuaquehua, sau khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum quyết định nhường lại chỗ ngồi của mình như một động thái mang tính dân túy nhằm xoa dịu những chia rẽ trong xã hội.

Các nhóm vận động cho biết khoảng 600 bà mẹ có con em mất tích, những người tin rằng người thân của họ đã trở thành nạn nhân của các băng đảng ma túy, sẽ tiếp tục xuống đường tuần hành.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình lớn hơn được dự báo sẽ diễn ra vào hôm nay (11/6), ngay trước thời điểm trận khai mạc lúc 13 giờ theo giờ địa phương.

Giới chức Mexico hiện đang nỗ lực đạt được các thỏa thuận vào phút cuối với các tổ chức xã hội nhằm tránh xảy ra hỗn loạn trên diện rộng.

Trước trận đấu, Amnesty International tuyên bố:

"Những tiếng nói của các gia đình có người mất tích cần phải được lắng nghe."

Tổ chức này cũng sẽ cử quan sát viên tham gia theo dõi các cuộc biểu tình.

Theo Amnesty International, hiện nay Mexico có tới 134.460 người mất tích.

Bà Edith Olivares Ferreto, Giám đốc điều hành Amnesty International Mexico, cho biết:

"Do nhận được quá ít sự hỗ trợ từ phía chính quyền, những người phụ nữ đang tìm kiếm sự thật, công lý và bồi thường đã buộc phải tự mình đi tìm người thân mất tích, lấp đầy khoảng trống mà những người có trách nhiệm đã bỏ mặc."

Bà nói thêm:

"Trong khi hàng chục triệu người trên khắp thế giới chuẩn bị theo dõi điều mà FIFA gọi là 'lễ khai mạc vĩ đại nhất hành tinh', thì hàng nghìn phụ nữ dũng cảm tại Mexico sẽ xuống đường để nhắc nhở thế giới rằng người thân của họ vẫn còn mất tích và hành trình tìm kiếm vẫn chưa kết thúc."

Mặc dù cuộc tuần hành đã được chính quyền chấp thuận về nguyên tắc, Amnesty International cho biết những phụ nữ tham gia tìm kiếm người thân tại Mexico thường xuyên bị đe dọa, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, thậm chí bị hình sự hóa chỉ vì bảo vệ quyền con người.

Tổ chức này nhấn mạnh:

"Đây là một cuộc khủng hoảng có quy mô gây sốc. Số người mất tích và mất liên lạc ở Mexico còn nhiều hơn số khán giả sẽ có mặt tại trận khai mạc World Cup lần này."

Amnesty International kêu gọi:

"Đã đến lúc chính quyền Mexico phải lắng nghe những người phụ nữ ấy, những người xứng đáng được biết sự thật, được bồi thường và được thực thi công lý."

Theo báo cáo do Amnesty công bố hôm 30/3, nguy cơ đối với người biểu tình tại Mexico, đặc biệt là những phụ nữ đi tìm người thân mất tích, là một trong những vấn đề nhân quyền nổi bật liên quan đến World Cup.

Bên cạnh đó, các nghiệp đoàn giáo viên tại Mexico cũng cam kết tiếp tục chiến dịch đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động tại khu vực xung quanh sân Azteca.

Tuần trước, khi các cuộc biểu tình bắt đầu lan rộng, nhiều bức tượng nhựa mô phỏng các cầu thủ bóng đá được dựng trong thành phố đã bị kéo đổ.

Trên một số bức tượng bị xô ngã, những người biểu tình viết dòng chữ:

"Không có giải pháp, trái bóng sẽ không lăn”.