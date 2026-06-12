Lần theo clip trên Facebook, xử lý nam thanh niên 17 tuổi đi xe máy nằm trên yên, buông 2 tay

Ngày 12/6, Công an xã Tây Hồ (TP Đà Nẵng) cho biết, đã lập hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP xử lý một trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm dài trên yên xe, buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường.

Qua xác minh, Công an xã Tây Hồ xác định vụ việc xảy ra trên tuyến ĐT615, đoạn qua thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện trong clip là T.T.N. (SN 2009, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng).

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, T.T.N. thừa nhận vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-6, đã điều khiển xe mô tô BKS 92L1-409.XX trên tuyến ĐT615 theo hướng Chiên Đàn đi Sơn Cẩm Hà và thực hiện hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển phương tiện. Ngoài ra, N. còn nằm dài trên yên xe và không đội mũ bảo hiểm.

Đáng chú ý, tại thời điểm vi phạm, T.T.N. chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên theo quy định.

Công an xã Tây Hồ đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe và phương tiện liên quan. Dưới sự chứng kiến của người giám hộ, T.T.N. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.

Toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.